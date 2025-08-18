CHP ise TBMM başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile konuştuğu zaman bir çok CHP’li seçmen Özgür Özel bu konuşmada mutlaka Erdoğan’a iletmek üzere “ Anayasa ve Avrupa insan hakları mahkemesinin kararlarını yerine getirin.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Yasalarımızda tutuksuz yargılama esas iken neden onlarca başkanımızı hapse attınız diyeceğini bir çok kişi düşünmüştü. CHP komisyon’ a üye verdikten sonra İBB’ye yönelik 8. Ve 9.dalga operasyonlar yapılınca bir çok CHP’li seçmen hayal kırıklığına uğradı… Devlet Bahçeli bile uzadıkça uzayan operasyonlar ve bir türlü hazırlanamayan iddianame ile alakalı eleştirisini yaparak sürecin işleyişi ile alakalı rahatsızlığını dile getirdi.

CHP’li olsun olmasın bir çok seçmen artık rutin hale gelen CHP’li başkan, bürokrat ve çalışanlarına karşı yapılan tutuklamaların 9. Dalgaya varması artık yeter dedirtti.

KİLLER GRUBU SAPHİRE BİNASINI 100 MİLYON DOLARLIK BORCUNA KARŞIN BANKAYA VERDİ 3 SENE SONRA 48 MİLYON DOLARA SATIN ALDI KİMSE 52 MİLYON ZARAR İÇİN TUTUKLANDI MI ?

Adalet herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Bu işlem CHP’li bir vekil tarafından yapılsaydı yüzlerce kişi tutuklanmazmıydı ? Gerek Killer Grubunda gerekse de bu binayı 100 milyon dolarlık borca karşı alınan kamu bankasının yöneticileri tutuklandı mı ? Halk sıraya koyulmuş polisin etrafını sardığı tutuklu kişileri görmedi….

DEMİRÖREN’İN EYÜP GÖKTÜRK’TEKİ YEŞİL ALANINA VERİLEN İMAR’ DAN ELDE EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN 600 MİLYON DOLARLIK RANT İÇİN TUTUKLANAN KİMSE GÖRDÜNÜZ MÜ ?

Göktürk yeşil kalsın platformu başkanı Gülseren Onanç ve komşuları yıllardır eylem üstüne eylem yaptılar ancak en üst siyasi destek, TOKİ ve Ziraat bankası’ nın gayretleri ile Demirören gurubunun merhum Esat Edin’ in batık şirketi üzerinde kayıtlı bulunan şirketi aldı. Doğan Medya gurubunu satın alırken Ziraat bankasından kullandığı 1 milyar dolarlık krediyi ödemeyince benim yeşil alanım var.

Burayı TOKİ İmar’ a açsın ve yapsın Ziraat bankası da benim borcumdan 600 milyon dolar düşsün dediği ve bu isteğinin yapıldığı iddiaları için kimse tutuklananları gördü mü ?

Hakeza Bizans’ın 1.120 yıl, Osmanlı 1453’den 1923’e kadar aradan geçen 470 yılda ve Türkiye cumhuriyeti bir çok kere ödeme krizi yaşadığı halde 1923 ‘den 2002’ye kadar 79 yılda imar vermeyi aklından dahi geçirmediği Ataköy sahili, Zeytinburnu sahili, Haramidere, 2009 İstanbul sel felaketinde sel suları altında kalan Basın Ekspres yolu için merhum Kadir Topbaş var olan binaları yerle bir edeceğiz dediği halde kısa bir süre sonra 69 Gökdelen’ e imar verildi.

Son 23 yılda İstanbul’a verilen haksız ve ahbap çavuş ilişkileri kapsamında bas parayı al imarı mantığı ile verilen imar yolsuzlukları için kimler tutuklandı ?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)