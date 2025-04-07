“SÖYLEYECEĞİNİZ YALAN NE KADAR ÇOK BÜYÜK OLURSA İNANANLAR O KADAR ÇOK OLUR”

Adolf Hitlerin Propaganda bakanı Joseph Goebbles Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin (NSDAP) 30 Ocak 1933 tarihinde iktidara gelmesi ile birlikte Almanya'da Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı kurulmuştu.

NSDAP lideri Adolf Hitler, kurulan bu yeni bakanlığın başına partisinin önde gelen isimlerinden Joseph Goebbels'i getirmişti.

Goebbels, bakanlığın başına geçtikten kısa bir süre sonra ülkedeki tüm medya kuruluşları üzerinde sıkı bir denetim kurma yoluna gitmişti.

Goebbels, medya üzerinde kurulan sıkı denetim sayesinde, ülkedeki tüm kitle iletişim araçlarını Nazi rejiminin propaganda faaliyetleri için kullanmayı hedeflemişti.

EĞER İMAMOĞLU’NUN YATAY GEÇİŞİ USÜLSÜZ İSE BU BAŞVURUYU KABUL EDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNİN HİÇ Mİ SUÇU YOK ?

“İstanbul’u 1453’de Feht eden Fatih Sultan Mehmet Han’ın zaman kaybetmeden kurduğu İstanbul Üniversitesi gibi 572 yıllık köklü bir eğitim kurumu 1990’lı yıllarda yatay geçişi kabul ederken mi hatalıydı yoksa 2025’in 18 Mart’ında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin 31 yıl sonra diplomasını iptal ederken mi hatalı ilgililer bunun cevabını versin.

Ak Parti’ye destek verenler’ in tezi İstanbul Üniversitesine girmek için yüksek puan gerekirken İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve 28 diğer kişi bu puanı alp İstanbul Üniversitesine giremedikleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde puansız veya düşük bir puan ile öğrenci alan bir üniversiteye kaydını yaptırıp oradan yatay geçiş yapmasının doğru olmadığından dolayı diploması 31 sene sonra veren kurum tarafından iptal edildi diyerek burada her şey kurallara uygundur” tezini savunuyorlar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek veren diğer kesimde şu tezi ileri sürüyorlar ”Ekrem İmamoğlu ve diğer 28 kişi 31 sene önce Milliyet Gazetesinde yayınlanan yatay geçiş ilanını gördüğü için not ortalaması şartı ve diğer aranan şartları yerine getirdiklerinden ötürü İstanbul Üniversitesine yatay geçiş yaptıkları resmi evraklarda net bir şekilde sabit iken Hükümet yönetiminin kendi rakiplerini hukuk’ u araç haline getirip devre dışı bırakarak Ak Parti adayı için dikensiz bir yol açmak için hukuki değil siyasi davalar açıp CHP adayı İmamoğlu’nu devre dışı bırakmak için hukuki değil siyasi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu engellemeye yönelik çok sayıda siyasi dava açılmıştır.

İmamoğlu ve çalışma arkadaşları henüz üzerlerinde diploma iptal şokunu atlamamışken hemen bir gün sonra turpun büyüğü heybede dilenerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin beyin takımı 19 Mart 2025’de şafak operasyonu ile göz altına alındılar.

Tam 4 gün zor şartlar altında akla hayale gelmeyen saçma ve gereksiz sorular sorularak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgulandılar…

22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece Mahkemeye sevk edilen İmamoğlu ve mesai arkadaşları hakkında tutuklama kararı verildi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu…

Her partiden ve görüşten insan bu kadar da olmaz diyerek İBB’nin Saraçhane yerleşkesine akın ederek demokratik tepkilerini ortaya koyarak protesto eylemi yaptılar.

Halk İBB.nin önünde protesto eylemi yaparken asıl kayyum atamasını şimdilik engelleyen İstanbul Üniversitesi öğrencileri polis bariyerini aşıp halk ile birleşerek protesto eyleminin bir çok il ve üniversiteye yayılmasına öncülük ettiler…

2019 İLE 2025 YILLARI ARASINDA GEÇEN 6 YILLIK SÜREDE İBB’NİN BÜTÜN 6 YILLIK BÜTÇELERİNİN TOPLAMININ 497 MİLYAR İKEN BİR TROL GRUBU’NUN ÖZELLİKLE ÇALINAN PARA 560 MİLYAR’DIR ÇIKIŞI NE KADAR GERÇEK OLABİLİR ?

Bir çok sosyal medya hesabında döne döne üstüne basa basa İmamoğlu ve ekibinin İBB’nin 560 milyar lirasını çaldıklarını söyleyerek kara propagandası yaptıkları için İBB Basın ofisinden haber merkezlerine şu açıklama servis edildi :

YALAN: İBB'de 560 milyar TL yolsuzluk yapıldı yalanı



GERÇEK: Bu iddiayı ortaya atanlar, İBB' nin gerçekleşen bütçesinden haberdar dahi değillerdir. Son 6 yılda 497 milyar lira gerçekleşen bütçe ile İBB, İstanbul’un sudan ulaşıma, metrodan altyapı yatırımlarına kadar birçok hizmeti sunmakta, ayrıca 95 bin çalışanına da maaş ödemektedir.



İşte yıl yıl gerçek tablo:



İBB BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ



2019: 21,4 milyar TL

2020: 21,6 milyar TL

2021: 28,4 milyar TL

2022: 64,3 milyar TL

2023: 122,4 milyar TL

2024: 238,9 milyar TL



6 YILLIK TOPLAM: *497 MİLYAR TL

Bunun dışında ise söyledikleri dedikoduyu geçmeyen gizli tanıkların ifadeleri ile tutuklan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un ifadelerini uzaman ekiplerimiz okuyup incelediler…

Bir gizli tanık ifadesinde Murat Ongun’unda içinde olduğu bir ekibin haftada iki gün Beylikdüzü Mado’da gizli bir odada toplantı yaptıklarını gördüklerini söylüyor bu iddiaya Murat Ongun aynen şöyle diyor 01.07.2019’dan beri oraya hiç gitmediğim HTS kayıtlarında görülecektir diye cevap vermiş….

Murat Ongun hakkında gizli tanıkların bir çok iddiasının tamamen tahminlerden ibaret olduğunu ifadelerinden okuyoruz…

Murat Ongun hakkında iddialarda bulunan gizli tanıkların ifadelerinde daha önce İBB’de ihale aldıklarını bazı işlerinin ters gittiklerinden bahsederek intikam alma duyguları ile hareket ettikleri anlaşılıyor…

Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’un büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve mesai arkadaşlarının bir ceviz kabuğunu doldurmayacak yalan yanlış iddia ve dedikodular ileri sürülerek demokrasi ve ülke ekonomisi felç edilerek İBB’ye kayyum atamak için risk alan kişiler halkın sert tepkileri karşısında şimdilik geri adım attılar ancak halkın haklarına sahip çıkmasının sönümlenmesini bekledikleri bu sönümlenme olunca kayyum’u hayata geçirmekten vazgeçmediklerine dair güçlü duyumlar var…

ŞİKAYETLER CHP İÇİNDEN GELİYOR BİZ NEYAPALIM ÇIKIŞINA MUHTEŞEM BİR CEVAP GELDİ…

CHP ve İBB içinde istedikleri olmayan birkaç gizli tanık’ ın ifadeleri esas alınarak başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında şafak operasyonu ile gözaltına alındılar.

CHP’ye gönül vermiş bir çok seçmen ve okurumuz da bize mesaj göndererek şunları söylüyorlar “Ak Parti yöneticileri bizim aklımıza ile alay etmesinler. Ak Parti genel başkanı ve başbakanlık yapmış sayın Prof..Dr.. Ahmet Davutoğlu, Ak Parti’nin üç kurucusundan birisi ve TBMM başkanlığı da yapmış olan Bülent Arınç başta olmak üzere Ak Parti‘nin ağır topları canlı yayında eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek ve mesai arkadaşları için neden şafak operasyonu ile göz altına almadınız diye soruyorlar.

İBB’NİN BAĞLI KURUŞLARI HAKKINDA HER GÜN YENİ BİR YALANCI YENİ ŞEYLER SÖYLEYEREK HALKIN KAFASINI BULANDIRMAYA ÇALIŞIYOR…

İŞTE İETT HAKKINDA KONUŞAN KİŞİNİN SÖYLEDİKLERİ İLE ALAKALI İBB’NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA :

YALANLAR VE GERÇEKLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kurumu İETT, 154 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en köklü ulaşım kurumudur ve alanında dünyanın en büyük 2.filosunu işletmektedir.

Bir kamu kurumu olan İETT’nin tüm iş ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay gibi kurumlarca denetlenmekte ve onaylanmaktadır.

Son günlerde İETT’de çalıştığını iddia eden bir şahsın, kamuoyunda maksatlı olarak dile getirdiği ve bazı medya kuruluşlarında tekrar tekrar yayınlanan yalanlar nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına 4 ayrı başlık altında hazırladığımız yalanlar ve gerçekler bilgilendirmemizi ilginize sunarız:

YALAN 1 : “Cihan D. İsimli şahıs İETT ile ilgili usulsüzlük iddiaları sebebiyle İETT tarafından işten çıkartıldı.”

GERÇEK 1: Söz konusu şahıs hiçbir zaman İETT’nin bir çalışanı olmamıştır.

İETT’nin hizmet alımı yaptığı yüklenicilerin birinde bir dönem çalışmış, çalıştığı firmadan usulsüz talepleri ve iş ahlakına uymayan davranışları sebebiyle 4 Aralık 2024 tarihinde işten çıkartılmıştır.

Daha önce çalıştığı firma hakkında iftira ve hakaret içeren davranış ve paylaşımları sebebiyle de ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

İftira ve hakaretlerini İETT üzerinden sürdürmesi sebebiyle İETT tarafından da, 3 Ocak 2025 ve 14 Mart 2025 tarihlerinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

YALAN 2 : İETT otobüslerine, eski ve ikinci el parça takılıyor.

GERÇEK 2:İETT’nin filosundaki tüm otobüslerinin bakımları, ulusal standartlardaki 18 farklı garajda gerçekleştirilmektedir.

Tüm bakımlara ek olarak değişimi gereken parçalar, orijinal ve sıfır parçalar ile değiştirilmektedir.

Bunun aksinin olması mümkün değildir.

Ayrıca İETT’nin tüm otobüsleri periyodik olarak ulusal araç muayene sistemi olan TUVTÜRK tarafından da onaylanmaktadır.

YALAN 3: Otobüslere, eski parça takılması sebebiyle firmaya ek ve haksız kazanç sağlanıyor.

GERÇEK 3: İETT’nin bakım onarım hizmeti kapsamında hiçbir firmaya yedek parça bazında bir ücret ödenmemektedir.

Bakım, onarım hizmeti içerisinde; arıza onarımı, hasar onarımı, temizlik, yol yardım gibi bir çok kalem iş bulunmakta olup, firma ödemeleri İETT araçlarının yaptığı km üzerinden hesaplanarak ödenmektedir.

İETT araçlarının sefere çıkmasını engelleyecek herhangi bir iş durumunda ilgili bakım-onarım firmasına cezai yaptırım uygulanabilmekte olup, İETT’nin yıllık sefer gerçekleştirme oranı tarihi rekorla %98’in üzerine çıkmıştır.

YALAN 4: İETT araçlarına eski parçalar takıldığı için arızalar arttı.

GERÇEK 4 : İETT araçlarında, değişimi gereken tüm parçalar, marka ve modeline uygun olarak sıfır parçalar ile değiştirilmekte ve işlemler ilgili tüm mühendisler ve amirler tarafından da kontrol edilmekte ve onaylanmaktadır.

İETT’nin geçmiş yıllara göre kaza ve arıza oranlarına bakıldığında da %55’e varan oranda iyileşme gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında Metrobüste 10 bin km başına 5.37 olan arıza oranı 2024 yılında 2.41’e gerilemiştir.

Otobüs filosunda ise 2018 yılında 3.43 olan arıza oranı 2024 yılında 2.9 seviyesine gerilemiştir.

Tüm bu gerçeklere ek olarak;

Söz konusu iddialarda bulunan şahıs, 10 Mart 2025 tarihinde bindiği bir İETT aracında, İETT Kaptanına söz konusu iddialarını İETT’nin itibarını zedelemek için yaptığını ve İstanbul’da bir ilçe belediye başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini beyan etmiştir.

Söz konusu itiraf videosu da İETT tarafından savcılığa ek olarak sunulmuştur.

İBB BASIN DANIŞMANLIĞI YALAN YANLIŞ BİLGİLERE KARŞI RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE ETTĞİ BİLGİLERİ HABER MERKEZLERİNE SERVİS EDİYOR ANCAK ULUSAL MEDYANIN % 90’ I HÜKÜMET’İN GÜDÜMÜNDE OLDUĞU İÇİN YANLIŞ BİLGİLER HALİYLE DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞIYOR.

Biz İstanbul Times Medya Grubu olarak okur, izleyici ve takipçilerimize at izinin it izi ile karıştığı bu dönemde size gelen haberi birkaç ayrı mecrada teyit ettikten sonra kararınıza ona göre verin diyoruz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)