CHP ZEYTİNBURNU'NUN GENÇ, DİNAMİK VE BAŞARILI İŞLERE İMZA ATAN ŞEHİR PLANCISI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ONUR SOYTÜRK ORTAK AKILA ÇOK ÖNEM VEREN BİR ADAY OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU...

12 Şubat 2024 gece yarısı Zeytinburnu Belediye başkan adayı olarak adı açıklanan şehir plancısı Onur Soytürk hiç zaman kaybetmeden 14 Şubat dünya sevgililer gününde CHP Zeytinburnu ilçe teşkilat mensupları ile ilçe binasında bir tanışma toplantısı yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Başkan adayı Soytürk hiç zaman kaybetmeden tanışmadan hemen sonra 14 Şubat Dünya sevgililer gününde İlçenin en büyük caddesi olan 58 Bulvar'da karanfil dağıtarak ilk halk odaklı seçim çalışmasına imza attı.

Bu Çalışmadan sonra aynı günün akşamında CHP Zeytinburnu Belediye başkan aday adayı olanlar içinde vakti müsait olan 7 aday adayından 5'i ve daha önceki seçimlerde CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı olan Dr.Adil Emecan ve Mimar Mustafa Fazlıoğlu ile İBB Zeytinburnu Sosyal Tesislerinde güzel ve yararlı bir istişare toplantısı yaptı.

Belediye başkan adayı Onur Soytürk daha sonra CHP Zeytinburnu Mahalle başkanları,ilçe yöneticileri ve Meclis üyesi aday adayları ile bir araya geldi.

Bir tarafta da seçim meteryallerini hazırlayayan Soytürk diğer yandan iddialı bir çıkış yaparak İBB'nin imkanlarını Zeytinburnu ilçemizin yararına kullanacağız dedi.

Başkan adayı Soytürk ALLAH'ın izni, ilçe teşkilatımızın samimi çalışması ve halkımızın teveccühü ile Zeytinburnu'nda seçimi kazanacağız hem de İBB başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu başkanımıza Zeytinburnu'nda en fazla oyu çıkaracağız dedi.

CHP Zeytinburnu Belediye başkan adayı Şehir Plancısı Onur Soytürk Gazetemize şunları söyledi "Zeytinburnu halkımızın yaşamını kolaylaştıracak her türlü çalışmanın içinde yer alacağız.

Her şeyin ateş pahası olduğu bir dönemde ben ve arkadaşlarım bir yanda seçim çalışması yaparkan diğer yanda seçimi kazandığımız gün halkımıza nasıl bir şekilde ucuz gıda ürünleri temin edebiliriz diye plan ve projeler yapıyoruz.

25 yıldır Zeytinburnu'nu yöneten Ak Partili başkan arkadaşlarmız 25 yıldır yapması gerekenleri yapmamışlarsa bu 5 yılda mı yapacaklar ?

Bir bir yapı, bir parti,bir kişi 25 yılda hayallerini,duygularını düşüncelerini hayata geçirememişse bu 5 yılda yapacağının hiç bir garantisi yoktur.

Bizler hizmete aç yep yeni bir ekiple zaten uzmanlık alanım olan şehir plancısı bilgi birikimimi ortaya koyarak 11.16 km lik bir yüz ölçüme sahip olan ilçemizi bir şantiye haline getirerek İBB ve ilçe belediyememizin imkanlarını kullanarak ilçe halkımızın tabut evlerde yaşamaması için elimizden geleni yapacağız diyen soytürk çok yakında vaadlerimizi halkımıza açıklayacağız" dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)