Seminerinde sık sık somut örnekler veren Öndağ, başarısız öğrenci yoktur, rotasını şaşırmış öğrencinin olduğunun altını çizdi. Öğrencilere paniğe gerek olmadığını, paniği nasıl yeneceklerini mükemmel bir üslupla izah etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Haber: Ziya Gündüz

Dr. Faruk Öndağ, “LGS ve YKS bir çok sınavdan aslında kolay bir sınavdır. Bunlardan çok daha zor sınavların olduğunu” ifade etti.

Öndağ, “LGS sınavını, kim strese daha dayanıklıysa, kim soğuk kanlıysa, kim son ana kadar pes etmezse, onun kazanacağı bir sınavdır. Motivasyon, inanç, irade her şeyden çok daha önemlidir. Hedef, amaç olmazsa; insanın zihni gerçek performansını sergileyemez” dedi.

Yazar Öndağ, “öğrencilere her sınavda mutlaka zor soruların olduğu gibi, kolay sorularında olduğunu” hatırlattı.

Dr. Öndağ, “Soruları cevaplarken, ilk bulunan şıkkın genelde doğruya yakın olduğunu” söyledi.

Faruk Öndağ, anne ve babalara da tavsiyede bulundu; “Anne ve babalar çocuklarınızı sterse sokmayın. Şunu unutmayın ki, son gülen iyi güler” açıklamasında bulundu.

Dr. Faruk Öndağ konuşmasının sonunda, “Sınav arifesinde gerginlik, heyecan ve yorgunluk yaşamak son derece normal. Buluşmamızda sınav öncesi yaşanabilecek stres ve heyecanı nasıl yöneteceklerini konuştuk. Özellikle relaksasyon ve nefes teknikleri üzerine çalıştık. Artık sınav anında karşılarına çıkabilecek heyecan, panik ve kaygı sizin için bir engel değildir” ifadesini kullandı.

Program sonunda Okul Müdürü Kahraman Selçuk, Dr. Faruk Öndağ’a plaket takdim ederek, kendisine teşekkür etti.

Program dua ve temennilerle son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)