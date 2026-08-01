Öncelikle Selamların en güzeli olan Allah’ın selamı ile sizleri selamlamak isterim Esselamünaleyküm.

Ekrem başkanımın naciz bedeni şu an REHİN olabilir ama fikirleri ve hayalleri özgür bir şekilde HALKIN içinde dolaşıyor.

31 Mart 2024’de en yakın rakibinize 1 milyondan fazla oy farkı attınız. Oysa bundan 30 sene önce % 22 ile 975 bin oy alan birisi İBB seçimini kazanmıştı.

Yine birileri 4 ay hapis yatarak ilk seçimde iktidar oldu. Siz ise daha bugünden onun 4 misli zindan hayatı yaşıyorsunuz.

Özgür Başkanım,

Sakın Ak Parti ve CHP ile kavga ederek enerjinizi boşa harcamayın. 19 Yıldır ülke seçmeninin % 20’nin yaşadığı İstanbul başta olmak üzere seçim döneminde bütün ülkeyi gezerek siyasi ağırlıklı olmak üzere 7.000 sokak röportajı yaptık.

Bazı gazeteciler, kamuoyu araştırma şirket yöneticileri ve akademisyenler CHP ve DSP içinden çıkıp başarılı olamayan Merhum İsmail Cem’i, Emine Ülke Tarhan’ı, Öztürk Yılmaz’ı ve Muharrem İnce’nin başarılı olamayan parti serüvenlerini örnek gösterip sizin ve taraftarlarınızın moralini bozmaya yönelik konuştuklarına şahit oluyoruz.

Oysa sizin ve Ekrem başkanın parti kurma süreciniz merhum Menderes’ in, Özal’ın ve Erdoğan’ın parti kurduğu döneme daha çok benziyor.

Sizler 21 Mayıs 2026’da Butlanın devreye girdiği günden bu yana süreci muhteşem bir şekilde yönettiğinize tanıklık ettik.

Her gün halkın içinde olan siyasi içerikli sorular soran bir gazeteci ve yazar olarak 6 Şubat 2008’den bu yana halkın siyasi nabzını tutmaya gayret ediyorum.

Sayın Ekrem Başkanım zaten şuan REHİN. Siz ise korkusuzca halkın içinde enerji harcıyorsunuz.

Haftanın 3 günü çarşı, Pazar, köylü ve halkın içinde omuz hizasında son 2 aydır yaptığınız gibi bir çalışmaya imza atarsanız ilk seçimde % 40 ile TBMM’de ipi göğüsleyeceğinizi tahmin ediyorum.

Değerli başkanlarım, Ekonomi, Adalet, Tarım-Hayvancılık, Savunma, Eğitim, Sağlık, ve barınma konuları başta olmak üzere halkın muzdarip olduğu konularda halkı ikna ederseniz ilk Ekrem başkan aday olabilirse ilk turda % 55 ile cumhurbaşkanlığını da kazanma şansınız uzak değil.

Ülke genlinde işini dürüst ve adil yapan sokak röportajı yapan dostlarımız ile istişareli bir şekilde 81 ilde ve büyük ilçelerde sağlıklı ve en az her röportajda 100’den fazla kişiye sorulacak bu hafta sonu yapılacak genel seçimde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz sorusu seçmene sorulsa ve sizde bunları analiz edip halkın beklentisi neye yönelikse o doğrultuda bir yol haritası belirlerseniz bu çalışmadan çok ama çok istifade etmiş olursunuz diye düşünüyorum.

Değerli başkanlarım sözün en etkili olanı kısa olandır diyor uzmanlar ben de sözü uzatma niyetinde değilim.

Halkın içinde çıkmayın ve halkın derdi ile dertlenin. Bakınız 17 milyon 700 bin emekli var. 3.600 günm,5700 gün,9000 bin gün ve 12 bin gün ile emekli olan milyonlarca kişinin aynı ücreti alamsında ADALET Yok.

Kim iktidar olursa olsun bütün emeklilerin dosyaları ele alınıp az pirim ödeyip erken emekli olan ile çok pirim ödeyip geç emekli olanlarım aynı maaşı alması adil değil.

Maaşlar Külfet nimet ilişkisine göre hesap edilmeli. Örneğin 5.700 gün ile 43 yalında emekli olan biri ile 60 yaşında 10.000 bin gün ile emekli olan aynı maaşı alıyorsa kimse orada ADİL bir paylaşımdan bahsedemez.

Bütün partiler bu konuda iş birliği yaparak seçim odaklı değil ADALET odaklı bir formül ile bu adaletsizliğe acilen bir çözüm bulmalıdırlar.

Ekrem Başkanım bir an önce özgürlüğünüze kavuşmanızı yüce yaratıcıdan dilerim.

İman varsa imkan da vardır. Hiç bir uçak ömür boyu havada durmaz ya inecek ya düşecek.

Hiç kimse de sizi ömür boyu zindanda tutamaz. Amaçları seçime sizsiz girmek ama seçmen her şeyi görüyor.

Yazacak çok şey var ama şimdilik bu kadarı ile yetinelim.

Rabbim ülkemizi her türlü beladan korusun…

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -1 Ağustos 2026