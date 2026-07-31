Yeni Nesil Termal Kameralarla Kusursuz Gece ve Gündüz Gözetlemesi

Yangın gözetleme kulelerinde ve ormanlık alanlarda kullanılması planlanan bu ileri teknoloji kameralar, sıradan cam mercekler yerine doğada nadir bulunan elementlerle kaplanmış özel optik sistemlere sahip. Görünür ışığı tamamen engelleyerek sadece nesnelerin yaydığı kızılötesi ısı dalgalarına odaklanan bu sistem, sis, yoğun duman veya zifiri karanlık gibi görüşün sıfıra indiği durumlarda bile kusursuz çalışıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Kilometrelerce Uzaktaki Tek Bir Kıvılcım Bile Tespit Edilecek

Geliştirilen bu teknoloji sayesinde henüz dumanı bile tütmeyen, toprağın altında veya ağaç köklerinde başlayan alevlenme ve sıcaklık artışlarını anında tespit etme imkanı sunuyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede en kritik aşamanın ilk 10 dakika olduğunu belirten Anka Çözüm Ortaklığı Mühendislik A.Ş.

Yönetim kurulu Başkanı İsmail Bilgen yeni teknolojinin önemini şu sözlerle aktarıyor: “Yeni nesil termal kameralar, insan gözünün veya standart kameraların yoğun dumandan dolayı göremediği yangın merkezini net bir şekilde konumlandırıyor. Bu sayede itfaiye ve orman ekiplerimiz alevlerin nereye doğru ilerlediğini canlı olarak görerek nokta atışı müdahale edebilecek."

Yüksek çözünürlüklü sensörlerle desteklenen bu teknolojik hamle, ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına karşı yürütülen dijital dönüşümün ve "Yeşil Vatan" savunmasının en güçlü kalelerinden biri olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)