BAŞKAN ARISOY YAPTIĞI AÇILIŞ KONUMASI İLE ÇEYREK ASIRLIK FESTİVALİMİZ ARTIK BİR MARKA OLDU DEDİ
Tarihi Merkezefendi Camisinin yanı başında çok mistik ve şehrin karmaşasında uzak bir lokasyonda yapılan Gelenekse Merkezefendi Tıp Festivali Mesir macunu saçılması ile 25.kez müdavimlerine merhaba dedi.
ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI DR.ADEM ULSU HEM MANİSA'DA,HEM DE ZEYTİNBURNU’NDA MERKEZEFENDİ ‘NİN GÖREV YAPTIĞI VE EBEDİ İTİRAHATİNDE OLDUĞU BU İLÇEDE GÖREV YAPMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM DEDİ
Zeytinburnu kaymakamı Dr.Adem Uslu yaptığı konuşmada şunları söyledi “Daha Önceki görevlerimde Merkezefendinin vazife yaptığı Manisa’da görev yapmıştım.Bundan 9 ay öncede tayinim bu büyük zatın ebedi mekanı olan Zeytinburnu’na çıktı. Başta Merkezefendi hazretleri olmak üzere bu ilçeyi ebedi yurt olarak seçen bir çok önemli ve büyük zatın medfun olduğu bu belde de kaymakam olmak benim için bir onurdu dedi.
AÇILIŞ PROGRAMINA KİMLER KATILDI ?
Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcıları ,Mahalle muhtarları,meclis üyeleri,dernek başkanları , Hizmet İş Sendikası İstanbul 12 Nolu şube başkanı Ramazan Aygün Başta olmak üzere çok sayıda davetli açılış töreni ve mesir macunu saçımına katıldı.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner