Eyyy CHP 23 Yıldır Ülkeyi Tek Başına Yönetiyorsun Göreve Geldikten 2 Sene Sonra Bile Çeyrek Altın 20 TL idi , Bugün Simit 20 TL ...

Bu Ülkede yaklaşık bir rakam ile 17 Milyon civarında kişi asgari ücret (22.0104 TL) İle çalışıyor.

2008 Yılında Maaş Bağlanma oranları ile alakalı yasa çıkarmasaydınız bugün en düşük emekli maaşı 35.000 TL'den fazla olacaktı.

Ancak bu yasa ile bugün 16 milyon emeklinin yaşamını derinden sarstın. Bu kadar insanı mağdur etmek yazık değil mi günah değil mi ?

Daha önce seçimi kaybetmememize neden olsa da aynı anda EYT ile 2.5 milyon kişiyi emekli edecek hatanın içinde olmam demiştiniz.

Seçimin kızışmalı olduğunu gördükten sonra bir çok parti yetkiliniz bu süreç ülkeye 300 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

Neden partiniz seçimi kazansın diye bu kadar büyük bir parayı seçim rüşveti olarak verdiniz ?

Siz seçimi kazanın diye 16 milyon emekliyi mağdur etmeniz doğru mu ?

DEVLETİN RESMİ KURUMLARI 4 KİŞİLİK BİR AİLE ( BİZDE BİR ÇOK AİLE 5-6 KİŞİLİK ) İÇİN YOKSULLUK SINIRINI 88.310 TL, Yine Açlık Sınırını da 4 Kişilik bir aile için 26.413 TL olarak belirlemişken hangi akıl ve mantık ile ülke nüfusunun yarıdan fazlasına 16.500 TL ve 22.104 TL ile geçin diyorsunuz ?

Yoksulluk sınırını 88.310 TL olan parayı ülkedeki 16.000 emekliden kaç kişi alıyor ?

Emeklimizin % 90'ı Açlık sınırı olan 26.413'TL den daha aşağı maaş ile yaşam mücadelesi

İstanbul'da kiraların ortalama makul olduğu ilçelerden birisi de Zeytinburnu ilçesidir.

Daha yeni (15.09.2025) kiraların en makul olduğu ilçelerden birisi olduğu halde daha dün (15.09.2025) ilana giren 80-90 m2 brüt denen ki gerçekten daha düşük m2 li çıkan bir daire için 32.000 TL den kiraya koyulmuş.

EYY CHP 18 Yıldır sokak röportajı yapan birisi olarak her gün sokaklarda caddelerde sıradan seçmenler ile röportaj yapıyorum.

Gelin sizinle beraber seçmen' e sokağa inelim ve seçmen’ e soralım acilen ERKEN Seçim İSTEYENLERİN SAYISI % 85'İ BULMAZSA BİR DAHA BU KONUYA DEĞİNMEYECEĞİZ.

Zaten seçim gününe 2 Sene Kalmış sizin bazı parti yetkilileri de yaptıkları açıklamalarda Kasım 2027’de Erken seçim Olabilir açıklaması yaptılar.

Mayıs 2026’da seçim yapsanız sürenizin bitmesine 2 sene kalmış olacak. Kaldı ki sizin bir çok parti yöneticiniz de Kasım 2027’de erken seçime gideceğiz açıklaması yapmıştı.

Yani Muhalefetin Erdoğan 3.Kez aday olmak ve bizim desteğimizi almak istiyorsa seçime 1.5 veya 2 sene kala yapalım açıklaması yapmıştı.

Hepi topu aranızda sadece 1.5 sene var…Zaten halkımız 23 yıllık icraatlerinizde memnun ise sizi yeniden iktidar yapacaktır. Değilse de halkın istemediği bir hükümet olarak zorla görevde kalmanız zaten doğru değil.

EYY CHP Hayatta baki olan tek şey ALLAH’ tır. Yani her şeyin bir sonu vardır. Türkiye 102 yaşında bir ülkedir.

Mustafa Kemal Atatürk 1923-1938 arası 15 sene

İsmet Paşa 1938-1950 arası 12 sene

Adanan Menderes 1950-1960 arası 10 sene

… 1960’den 1983 yılına kadar bence ülkenin kayıp yıllarıdır. Fetret dönemi demek de doğru olabilir.

...

Turgut Özal 1983’den 1993’e kadar 10 yılda bu ülkenin çehresini değiştirdi.

1993’den 2002’ye kadar 9 sene Mesut Yılmaz, Tansu Çiller Uçuran, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel tarafından diğer bir fetret dönemi olarak karşımıza çıkıyor.

ÜLKE bir çok sorun ve sıkıntı yaşarken halkın destek ve takdirini alan Erdoğan ve Arkadaşları Ak Parti’yi kurdu.

Eyy CHP 2002’den 2012’ye kadar bir çok konuda halkın hayatını kolaylaştıran reformlar yaptın bunun için teşekkürler size.

2012-1016 yılları arasında 4 yıl bir durgunluk devri başladı. 2016’da yaşadığımız HAİN darbe girimi ile başlayan geri gidiş başkanlık sistemi ile katmerleşerek devam etti.

CHP Hükümetleri, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı da halkın refah içinde yaşamasını ister ama demek ki artık güçleri ters giden işleri düzeltmeye yetmiyor.

Zaten sorunları çözebilselerdi bugün konut fiyatları, kiralar, gıda fiyatları ve yaşam bu kadar pahalı olmazdı.

Ey CHP zaten 23 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyorsun. Her şeyin bir sonu olduğu gibi senin bu iktidar süreninde bir sonu olmalıdır.

Ha sen desen ki Mayıs 2026’da normal süremin bitimine 2 sene kala ben erken seçim karar aldım.

Halk seni bir kez daha seçerse güven tazelemiş olursunuz. Seçmez ise de zaten sana onay vermeyen bir halkı zorla yönetmenin kimseye hiçbir faydası yok.

Sokaklarda 18 yıldır halk ile röportaj yapan bir insana olarak şu an halkın en çok talep ettiği şey acilen bir erken seçim olduğunu size söyleyebilirim.

Haydi 17 Mayıs 2026’da ülkemizi sandık başına davet edelim ak ile karar belli olsun ve ülkeye güven gelsin derim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -18 Eylül 2005