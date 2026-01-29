Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın göreve başlamasının üzerinden tam bir yıl geçti. Yıldız, bu süreçte özellikle gençler başta olmak üzere ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda yatırım hamlesi başlattı ve birçok projeyi bir yıl içinde hizmete sundu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İşte ilçenin marka değerini ve vatandaşların yaşam kalitesini artıran projelerden bazıları:

İlçe, Mahalle ve Millet Bahçeleriyle donatılıyor

Bağcılar Belediyesi’nin ilçeyi yeşil yaşam alanlarıyla donatmak için başlattığı “Mahalle Bahçeleri” projesi büyüyerek devam ediyor. Proje kapsamında pasif alanlar dönüştürülerek aktif yeşil alanlara çevriliyor. Bu amaçla ilçede mahalle bahçesi olmaya uygun 46 nokta sırayla alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla düzeltiliyor. Bu çalışmalar neticesinde bugüne kadar 14 mahalle bahçesi hizmete açıldı. İkinci yeşillendirme çalışması ise Millet Bahçeleri.

22 mahalleye mini saha yapılıyor

Bağcılar Belediyesi, çocukları spora teşvik etmek amacıyla 22 noktada futbol, basketbol ve voleybol branşlarında hizmet verecek Mini Sahalar inşa ediyor. Bu kapsamda 2 Mini Saha tamamlandı, 13 Mini Saha tesisinin yapımı ise devam ediyor. Bir yıl içinde 22 mini saha hizmete sunulmuş olacak. Ayrıca uygun bulunan 15 ilkokulun bahçesine mini halı saha ve basket sahası yapılıyor. Bu sahalardan biri tamamlandı; diğerlerinin ise kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi hizmete girdi

Bağcılar Belediyesi Başkanlık Binası’nın girişine modern bir kütüphane yapıldı. 800 metrekare kapalı alana sahip kütüphane, aynı anda 250 kişiye hizmet verebiliyor. Çalışma alanları, grup çalışma odaları, seminer salonu ve yeme-içme alanlarıyla donatılan merkezde farklı içerikte çok sayıda kitap da bulunuyor.

Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi inşaatı devam ediyor

Bunların yanında Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi yenilenirken Yenigün Mahallesi Bilgi Evi’nin inşaatı da tamamlandı. Hayvan Barınma Müşahede Merkezi’ne ameliyathane binası yapıldı. 100.Yıl 42 Evler Havuz ve Gençlik Merkezi, Barbaros Yüzme Havuzu ile Göztepe Spor Kompleksi’nin inşaatı ise devam ediyor. Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası inşaatının yüzde 80’i tamamlandı ve tesis yakında hizmete açılacak.

Bağyuva sayısı artıyor

Mahmutbey Mahallesi’nde yeni açılan tesisle birlikte Bağ-Yuva sayısı 4’e yükseldi. Şu anda 3 Bağ yuvanın inşaatı ise devam ediyor bir yıl içinde bu sayının 16’ya çıkarılması hedefleniyor.

Bağ-Kafe ve Sosyal Tesis sayısı 12 oldu

Bağcılar Belediyesi yıl içinde 6 Bağ Kafe ve Sosyal Tesis açarak toplam sayıyı 12’ye yükseltti. 3 tesisin inşaatı da sürüyor. Öğrenciler için çalışma ortamı, aileler için dinlenme alanı, yaşlılar için de sosyal buluşma noktası olarak hizmet veren tesislerde engelli erişimine uygun düzenlemeler de bulunuyor. Uygun fiyatları ve geniş ürün çeşitliliğiyle yoğun ilgi gören tesisler, vatandaşlara ekonomik ve lezzetli seçenekler sunuyor. Vatandaşlar da tesislerin iç ve dış alanlarında sevdikleriyle keyifli zaman geçiriyor.

İlçeye 5 yıldızlı çok amaçlı salon

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, içerisinde düğün salonu, taziye evi ile kadınların ve gençlerin toplantı ve programlarını gerçekleştirebileceği beş yıldızlı çok amaçlı salonu ilçeye kazandıracaklarının müjdesini verdi. “Çok Amaçlı Salon” tesisinin Mahmutbey Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik boş bir alana yapılması planlanıyor..

Aşevinde günlük 150 bin kişilik çorba üretilecek

Mahmutbey Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik alana iki katlı bir Aşevi yapılıyor. Kızılay tarafından işletilecek aşevinde; yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek. Hazırlanan yemekler Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından adreslerine teslim edilecek. Kapasite bakımından “İstanbul’un en büyüğü” olarak planlanan Aşevinde, olağanüstü durumlarda günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi gerçekleştirilebilecek.

Bağcılar’a 36 yeni otopark

Bağcılar Belediyesi, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve park sorununu çözmek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

2026’da hizmet yelpazemizi genişleteceğiz

Bir yıl gibi kısa bir sürede önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “2025 yılı ilçemiz ve komşularımız için verimli bir yıl oldu. Eğitimden sosyal tesislere kadar her alanda yerel yönetimlere örnek olacak uygulamaları hizmete sunduk. .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)