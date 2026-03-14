SOSYAL SORUNLAR ALARM VERİYOR
Toplumsal yapıda ciddi kırılmalar yaşandığını dile getiren Gök, artan intihar vakaları, psikolojik bunalımlar, adi suç oranları ve uyuşturucu bağımlılığının ortaya koyduğu tablonun endişe verici olduğunu söyledi. Gök, “Bu verileri alt alta koyduğunuzda Türkiye’nin bu tabloyu daha uzun süre taşıyacak gücü kalmadığını görüyoruz” dedi.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Toplumda geniş bir kesimin erken seçim beklentisi içinde olduğunu savunan Gök, “Ulaştığımız vatandaşlarımızın büyük bölümü bir an önce seçim yapılmasını istiyor. Bu yalnızca bizim düşüncemiz değil, sahada gördüğümüz genel tablo da bu yönde” ifadelerini kullandı.
HALKIN TERCİHİNE SAYGI VURGUSU
Erken seçimle birlikte halkın tercihinin net şekilde ortaya çıkması gerektiğini belirten Gök, “Sandık gelsin, millet kimi istiyorsa o ülkeyi yönetsin. Biz halkın kararına her zaman saygı duyarız” diye konuştu.
GEÇMİŞTEN GELEN TECRÜBE MESAJI
Partilerinin geçmişten gelen bir yönetim tecrübesine sahip olduğunu vurgulayan Gök, “Bizim iş bitirme belgemiz var. Geçmişte ülkeyi nasıl yönettiysek, bugün de aynı kararlılıkla yönetebilecek güce ve kapasiteye sahibiz” ifadelerini kullandı.
YRP’Lİ İbrahim Gök: Türkiye bu tabloyu daha fazla taşıyamaz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Av. İbrahim Gök, ülkedeki ekonomik ve toplumsal sorunların giderek ağırlaştığını belirterek erken seçim çağrısında bulundu. Gök, mevcut şartların toplum üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve bu tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
