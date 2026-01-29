ANKET 28 OCAK 2026 TARİHİ SAAT 13.00’DA PENDİK MERKEZDE YAPILDI

-SORU SORULAN TOPLAM KİŞİ SAYISI : 110

-AK PARTİ’Ye oy veren kişi sayısı : 25 % 23.00

-CHP’ye oy veren kişi sayısı : 53 % 48.00

-MHP ‘ye oy veren kişi sayısı : 2 % 2.00

-DEM Parti’ye oy veren kişi sayısı : 7 % 6.09

-Saadet Partisi’ne oy veren kişi sayısı : 3 % 3.00

-Kararsız ve Diğer Partilere oy veren kişi sayısı : 20 % 18.00

İstanbul Times Gazetesi ve Tv Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi;

Biz İstanbul Times Medya grubu olarak 6 Şubat 2008’den bu yana İstanbul’un 39 ilçesi başta olmak üzere seçim dönemlerinde ise ülkemizin birçok şehrine giderek halkımızın seçimde hangi partiye oy vereceğini çanak soru sormadan ve seçmeni yönlendirmeye çalışmadan hiçbir parti ile bağımız olmadığını söyleyerek “Bu Pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye ve cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz diye yöneltiyoruz ?

28 Ocak 2026 tarihinde ekibimiz ile beraber aracımızı Zeytinburnu Marmaray durağına yakın bir yerde park ederek Marmaray ile 1 saat 15 dakikada Pendik‘e ulaştık.

İlçenin en işlek caddesinde kameramızı kurarak sorularımızı sormaya başladık. Bu habere konu olan sorumuz bu Pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye ve cumhurbaşkanı adayına vereceksiniz sorumuzu 350 - 400 civarında insana yönelttik. İçlerinde sadece 110 kişisi sorumuza cevap verdi. Bunların hangi partiye ve Cumhurbaşkanı adayına oy vereceğini haberimizde okudunuz.

İKTİDAR PARTİSİNİN İSTANBUL’DA CDİDİ BİR OY KAYBI YAŞAMASININ TEMELDE BELLİ BAŞLI EN BÜYÜK 2 NEDENİ EKONOMİNİN KÖTÜ OLMASI VE İBB TUTUKLAMALARINDA ADALETTEN UZAKLAŞILMASI OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN

Siyasi olarak sokağın nabzını yakından takip eden Hüseyin Çetiner sözlerine şu şekilde devam etti ” İktidar Partisinin İstanbul’da bu derece ciddi bir oy kaybına uğramasının temelde belli başlı iki önemli nedeni var. Bunların ilki ekonomin çok kötü olması.

İkincisi de 18 Mart 2025’de hiçbir bir gerekçe ortada yok iken üstüne üstlük Erdoğan’ın diplomasının olup olmadığı ile alakalı ciddi spekülasyonlar yapıldığı halde Ekrem İmamoğlu’ nun diploması iptal edildi.

Siyasi otorite aceleci bir tavır ile halkın bir anlam veremedi hatta İstanbul Times Tv olarak 17 Mart 2025’de Eminönü’ nde yaptığımız sokak röportajında seçmenlere sizce İmamoğlu tutuklanır mı ve İBB’ye kayyım atanır mı sorusunu sormuştuk.

Buna en sert tepkiyi aşırı Ak Partili seçmenler vermiş hatta bazılar basın olarak bizim ortalığı karıştırma maksatlı bu soruyu sorduğumuzu iddia ederek böyle bir şey olursa Ak Parti için intihar olur demişlerdi. Ve kesinlikle İBB’ Ye kayım atanmaz İmamoğlu görevden alınamaz demişlerdi. İmamoğlu görevden alındı. Kayyım atanmasını üniversite öğrencilerinin eylemleri engellemeseydi 22 Mart 2025 Cumartesi gecesini Pazar gecesine bağlayan 23 Mart 2025’de İstanbul Valisi kayyım atanmak için her şey hazırdı.

Ancak bizim soru sorduğumuz 17 Mart 2025’den bir gün sonra 18 Mart’ta ilk olarak İmamoğlu’nun diploması iptal edildi.

Bir sonra yani 19 Mart 2025’de davet edilmesi halinde hemen ifade vermeye gidecek olan İmamoğlu ve İBB yöneticileri yüzlerce polis ile şafak operasyonları ile konutları basılarak eş zamanlı 104 kişi göz altına alınmaya başladı.

Burada amacın suçlu kaçacak tehlikesi olmadığını herkes biliyor. Hitlerin propaganda bakanı Gobels’ in dediği gibi söyleyeceğiniz yalan ne kadar büyük olursa inananlar o kadar çok olur mantığı ile operasyon yapıldığı izlenimini herkes aldı.

O zaman İBB’nin 2019-2024 arası bütün bütçesi 490 milyar olduğu halde günlerce aylarca iktidar yanlısı medya 565 milyar para çalındı yalanlarını manşetlerine taşıdı.

Ancak İddianameden böyle bir meblağ çıkmadı. Yarısı faraziyelere dayalı bir hesaplama ile Cebeci döküm sahasında yapıldığı iddia edilen yolsuzluklar ile beraber 160 milyar kamu kaybına sebep olunduğu konusu iddianamede yer aldı. 400 milyar dolar neden aylarca medyada boy boy haber yapılması medya etiğine taban tabana zıttı. ?

ANKETİMİZİN DOĞRULUĞUNDAN ŞÜPHESİ OLAN VAR İSE GELSİN İSTANBUL’UN 39 İLÇESİNDE AYNI SORUYU SORALIM BERABER SORALIM…

Bizim yayın grubu olarak A partisi öne çıksın veya B partisi geride kalsın diye bir beklenti ve düşüncemiz yoktur. Buna ihtiyacımızda yoktur. Bizim tek önem verdiğimiz şey belli siyasi partilere angaje olmuş ulusal yayın yapan bir çok kanalın sürekli aynı kişileri ekranlarına çıkarıp belli partiye yönelik yayın yapılmasına karşıyız.

Bunun içinde karanlığa kızacağımız yerde bir mum da biz yakarak halkımızın sesini duyurabilmesi için bundan tam 18 sene önce İstanbul Times Gazetesi, İstanbul Times tv yayın mecrasını halkımızın hizmetine açtık. Doğru dürüst yayıncılık yaparak günlük 4 milyon kişiye ulaşan bir mecrayı yayın hayatına geçirdik.

Bu haberin ekinde izleyeceğiz sokak röportajını Ak Parti’nin son 30 yıldır belediyeyi kazandığı Pendik’te sorduk.

Biz susalım 110 seçmen’ e sorduğumuz seçim anketimiz konuşsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)