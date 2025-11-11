İstanbul’un merkezi konumundaki Bağcılar’da 177 park bulunuyor. Bağcılar Belediyesi de ilçeyi daha fazla yeşil alanla donatmak için yeni projeleri hayata geçiriyor. Bunlardan biri kısa süre önce başlayan ve ilçede yayılmaya devam eden “Mahalle Bahçeleri” projesi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu bu projeyle pasif yeşil alanların aktif hale getirilmesi sağlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

14 Mahalle Bahçesi hizmete sunuldu

Bu amaçla ilçede hem vatandaşlardan gelen talepler hem de belediyenin araştırmasıyla mahalle bahçesi olmaya uygun 45 nokta belirlendi. Bu noktaların plan ve projesinin düzenlenmesinin ardından alt yapı ve üst yapı çalışmaları başlıyor. Bu alanlar, önce temizlenerek ve araçlarla düzleştirilerek kullanışlı hale getiriliyor. Ardından da çimler serilip ağaç, çim ve çiçekler dikilerek yeşillendirme işlemi gerçekleştiriliyor. Son olarak bank, masa ve kamelyadan oluşan oturma gruplarıyla Mahalle Bahçesi hazır hale getiriliyor. Bu çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 14 Mahalle Bahçesi hizmete sunuldu.

Millet Bahçesi’nde otopark ve kütüphane de var

İlçedeki ikinci yeşillendirme çalışması ise Millet Bahçeleri. Şu anda Bağcılar’da açılışı 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan Millet Bahçesi bulunuyor. 60 bin metrekare alanda kurulan millet bahçesinde, farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya alanları, spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane mevcut.

Bağcılar’da Millet Bahçesi sayısı 5 olacak

Şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes olan Millet Bahçelerinin sayısı artırılıyor. Bu çerçevede Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, İnönü Mahallesi ve 15 Temmuz Mahallesi’ne de Milet Bahçesi yapılacak. Böylece ilçedeki Millet Bahçesi sayısı 5 olacak. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde planlanan Millet Bahçesi 21 bin metrekareden oluşuyor. Üstünde sosyal tesis, rekreasyon ve spor alanları bulunan bahçenin altında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yönetmenliğine uygun sığınak yapılacak.

Her türlü ihtiyaca cevap verecek

13 bin metrekarelik alana yapılacak olan Göztepe Millet Bahçesi’nde çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, koşu yolu, patipark ve dinlenme alanları olacak. İnönü Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi ise 33 bin metrekare üzerine yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz Mahallesi’nde de 16 bin 341 bin metrekarelik bir alan Millet Bahçesi için ayrıldı. Bu mekanda sosyal tesis, 2 basketbol, 1 futbol sahası, rekreasyon ve dinlenme alanları olacak.

Vatandaşlar, şehrin yoğun temposundan uzaklaşıyor

Vatandaşların yaşam kalitesini artırılması yönünde çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “İstanbul dünya metropollerinden biri. Bağcılar Belediyesi olarak biz de İstanbul’un merkez ilçelerinden biri olan Bağcılarımız da yaşayan vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli zaman geçirebileceği alanları oluşturuyoruz. Vatandaşlar sosyal etkileşim noktalarına dönüşen bu alanlarda şehrin yoğun temposundan da uzaklaşıyor. Bu amaçla hem Mahalle Bahçelerimizin sayısını hem de Millet Bahçeleri sayımızı artırıyoruz. İnşallah yakın zamanda Mahalle Bahçesi sayımız 45, Millet Bahçesi sayımız da 5 olacak. Böylece ilçemizin çehresi de güzelleştirmiş olacağız. Bunun yanında depremlerde toplanma alanlarının önemini bir kez daha görmüş olduk. O yüzden bu noktalar afet anlarında vatandaşlarımızı ağırlayan mevcut toplanma alanlarımıza ek olarak yeni toplanma merkezleri şeklinde de hizmet verecek” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)