Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan güçlerince 613 masumun katledilmesi sebebiyle Bağcılar’da anma töreni düzenlendi. Azerbaycan Dostluk Parkı’ndan bulunan Hocalı Anıtı önünde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Hocalı şehitleri için dualar edildi. Programda Hocalı ’da yaşananların bir savaş değil, insanlık suçu olduğunu vurgulandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İnsanlık tarihinin son 100 yılında gördüğü en trajik soykırımlarından biri

Hocalı Kasabasında yaşanan katliamın hala tazeliği koruduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “İnsanlık tarihinin belki son 100 yılında gördüğü en büyük, en vahşi ve en trajik soykırımlarından biri 30 yıl önce yaşandı. Bizler Türkiye olarak, her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmakla birlikte, haklı çabalarını her platformda desteklemekteyiz. Türkiye ile Azerbaycan sevinçte ve tasada dost ve kardeştir. Bu duygudan hareketle, her yıl 26 Şubat’ta Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yas tutuyor, birlikte üzülüyoruz. Devlet olarak birlikte ortak hareket ediyor, kültürde ve düşüncede ortak bir anlayışın içinde yer alıyoruz. Bugün olduğu gibi her yıl, Hocalı Soykırımı’nı telin etmek ve unutturmamak adına programlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Unutulan acılar tekrarlanır

Her yıl düzenledikleri programlarla amaçlarının bu acıları unutturmamak olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “Bu acıları unutmamamız lazım. Unutulan acılar tekrarlanır. Bizler Türkiye olarak da daha adil bir dünya için Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hocalı direnişimizin sembolüdür

Azerbaycan’ın Hocalı Kasabasında 30 yıl önce yaşanan soykırımın tüm insanlığın vicdanında derin yaralar bıraktığını söyleyen Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayova ise “Dünya bu vahşete sessiz kaldı. Yeterince duymadı, görmedi ya da görmezden geldi. Ama yaşanan o faciadan, soykırımdan sonra çabalarımız sonucunda birçok ülke bu katliamı soykırım olarak tanıdı. Hocalı bir yas günü değil aynı zamanda bir direnişin ve hak davamızın sembolüdür” diye konuştu.

Şehitler için dua edildi

Konuşmaların ardından 613 masum Azerbaycan vatandaşı için Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Anma programına AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Yavuz Gültepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, Bağcılar İlçe Müftüsü Ömer Kayhan ile Azerbaycan ve Türkiye’den çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)