İklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin üstlenmiş olduğu hayati rolü ve bu çerçevede hayata geçirilen çalışmaları konuşmak amacıyla Enerji Masası Çalıştayı düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Bağcılar İstanbul

Bağcılar Belediyesi ve Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPMA) iş birliğinde düzenlenen çalıştay, online gerçekleşti. Alanında uzman isimlerin katıldığı çalıştayda; “Enerji yoksulluğuyla mücadele”,” Kurumsallaşma ve kapasite geliştirme” ve “Finansman modelleri” konular konuşuldu ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Yerelden küresele güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz

Enerji Masası’nın sadece bir birim değil, adil bir enerji dönüşümünün teminatı olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Çalıştayımız vesilesiyle, Enerji Masası modelimizin diğer belediyelere örnek olmasını, birlikte hareket ettiğimiz SECAP paydaşlarımızla ortak çözümler geliştirmeyi ve yerelden küresele güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz.

Bağcılar Belediyesi olarak geleceğin şehirlerinin bugünden inşa edileceğine inanmaktayız. Enerjide dönüşüm, toplum bilincinin geliştirilmesi, çevrede sürdürülebilirlik için çalışmaya, üretmeye ve örnek olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlara, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.