Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 28 Eylül 2025 günü hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sevenlerini üzen Bakiler, bir asra yaklaşan ömründe çizgisiyle, ameliyle, fikriyle, kelamıyla, hitabetiyle hayata iz bırakmış bir isim olmuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“Şaşırdım Kaldım İşte” şiirine yer verildi

Milletiyle bütünleşen bir entelektüel kimlik taşıyan Bakiler’in adı Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Bağcılar Kitap Fuarı’nda (BKF) yaşatılıyor. Fuar alanında küplerle oluşturulan platformda Bakiler’in hayatından kesitlere, şiir, anı, biyografi, inceleme, deneme ve gezi notlarından oluşan eserlerinin listesine ve “Şaşırdım Kaldım İşte” şiirine yer verildi.

Fuar alanını gezmeye gelen vatandaşlar, Bakiler’in hakkında yazılanları okuyup Türkçe’nin önemli ismi hakkında bilgi sahibi oluyor. Ayrıca Bakiler’in en önemli şiirlerinden olan “Şaşırdım Kaldım İşte” şiirini okuyor. Sevenleri fuar vesilesiyle de Bakiler’i anmış oluyor.

Gönüllere taht kuran biriydi

Bakiler’e Allahtan rahmet dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Kıymetli şairimiz kelimeleriyle gönüllere taht kuran biriydi. Kendisini fuar alanımızda şiirleri ve eserleriyle anıyoruz. Hatırasını bugün olduğu gibi bundan sonra da ilçemizde yaptığımız etkinliklerde yaşatacağız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)