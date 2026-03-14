NURİ ASLAN PENDİK'TEKİ CAMİ AÇILIŞINDA KONUŞTU: "ŞİŞLİ HALASKAR CAMİİ İNŞAATIMIZ BİTTİ, YENİ CAMİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner - Pendik - İstanbul

BAŞKAN VEKİLİ ASLAN : "HİZMET ETMEYİ İBADET OLARAK SAYANLARDANIZ"

"BİZ GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKAN, BUGÜNÜNE SAHİP ÇIKAN, "GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAN CUMHURİYET ÇOCUKLARIYIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Pendik'e kazandırılan Elmalılı Hamdi Yazır Camii, kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Deprem riski nedeniyle yıkılan eski caminin yerine yeniden inşa edilen ve 430 kişilik ibadet kapasitesine sahip olan camiinin açılış törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma gerçekleştiren Nuri Aslan, duaların ardından caminin resmi açılışını yaparak ilk cuma namazını vatandaşlarla birlikte kıldı.

NURİ ASLAN: "EKREM BAŞKANIMIZIN SELAMLARINI İLETİYORUM"

Açılış töreninde kürsüye gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sözlerine Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı. Aslan, "Açılışını yapmak için Elmalı Hamdi Yazır Camii'nde bir araya gelmekten onur duyuyorum. Sizlere aylardır hukuksuzca bizlerden uzak tutulan Ekrem Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Ben her durumda Ekrem Başkanımızı ve yol arkadaşlarımızı anıyor, ülkemiz için adalet, barış ve bereket diliyorum" dedi.

"RAMAZAN AYINDA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU"

Konuşmasında Ramazan ayının manevi iklimine dikkat çeken Nuri Aslan, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Aslan, "Kıymetli misafirler, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin öne çıktığı Ramazan ayında bir aradayız. Ne yazık ki hem dünyamız hem ülkemiz için zor zamanlardayız. Ama inşallah bugünleri de hep birlikte sırt sırta vererek aşacağız. Rabbim tüm mazlumları ve masumları kötülükten, yalandan ve iftiradan korusun. Adaletten ve doğruluktan ayırmasın" ifadelerini kullandı.

CAMİNİN İSMİ VE ELMALILI HAMDİ YAZIR'IN MİRASI

Yeniden inşa edilen camiye Elmalılı Hamdi Yazır ismini vermekten büyük onur duyduklarını belirten Aslan, "Bu caminin adını koyarken çok hassas davrandık. İstedik ki topraklarımızda derin izler bırakmış, ilmiyle yolumuzu aydınlatmış bir büyüğümüzün adını sonsuza dek yaşatalım. Hamdi Yazır hepinizin bildiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Türkiye'nin en önemli Kuran tefsirlerinden birini yapan bir alimdir. Bir inanç önderidir. Osmanlı'nın son dönemiyle cumhuriyetin ilk yılları arasında yetişen önemli bir İslam alimi ve düşünürdür aynı zamanda. Osmanlı meclisinde Antalya mebusu olarak görev yapmış bir siyasetçi, bir hattat ve bir şairdir. Onun hayatı bizlere ilham göstericidir, mirastır. Bu miras camimizle sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Çünkü biz geçmişine sahip çıkan, bugününe sahip çıkan, geleceğine sahip çıkan cumhuriyet çocuklarıyız" diye konuştu.

İBB'NİN CAMİ HİZMETLERİ VE 15. CAMİ AÇILIŞI

İBB olarak 2019 yılından bu yana 14 cami açtıklarını hatırlatan Nuri Aslan, Elmalılı Hamdi Yazır Camii'nin 15'inci cami olduğunu söyledi. Aslan, "Şu ana kadar İstanbul'da 2019 yılından sonra 14 cami açmıştık. Bugün on beşinci camimizi de yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetine alıyoruz. İki cami inşaatımız devam ediyor. Hatta bir tanesi bitti. Şişli'de Halaskar'daki cami inşaatımız bitti. İnşallah genel başkan Sayın Özgür Özel yoğun programı ve akşam iftarı nedeniyle bu programa katılamadı ama inşallah Halaskar'daki Şişli'deki yaptığımız camimizin açılışına katılacak. Bir diğer camimiz de yine Pendik'te Şehit Turgay Karaman Sokak'ta bir bağışçımızın da destekleriyle beraber yapıyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu'yla beraber, onun yol arkadaşları olarak, İBB görevlileri, bürokratları, siyasetçileri olarak hizmet etmeyi ibadet olarak sayanlardanız. Allah bu hizmetimizi de kabul eylesin" dedi.

KADİR GECESİ VE BAYRAM MESAJI

Konuşmasının son bölümünde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na ilişkin mesajlar veren Nuri Aslan, 16 Mart Pazartesi akşamı camide mevlit okutulacağını duyurdu. Aslan, "Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyor, mübarek Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. On altı Mart Pazartesi akşamı burada Kadir Gecesi'ne istinaden bir mevlit okutacağız. Ben o gün Beylikdüzü'nde hayırlı iftarlar sofrasında olacağım.

Çünkü Ekrem İmamoğlu on yılı aşkın süredir Beylikdüzü'nde ilk o başlatmıştı hayırlı iftarlar sofrasını. Bu vesileyle hem Kadir Gece'nizi hem mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bu bayramla beraber ülkemize adalet gelir, barış gelir, huzur gelir. Biliyorsunuz bayramlarda bayramlaşmak, güçlerin barışması, dargınların barışması sevaptır. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan herkesin, devletin en başındakinden en aşağıdakine kadar milletimizin her ferdi lütfen birbiriyle bayramlaşsın ve helalleşsin. Elmalılı Hamdi Yazır Camii'miz hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

İBADETE AÇILDI

İBB tarafından Pendik'e kazandırılan Elmalılı Hamdi Yazır Camii, 430 kişilik ibadet alanıyla bölge sakinlerine hizmet verecek. Deprem riski taşıdığı tespit edilen eski caminin Pendik Belediyesi tarafından yıkılmasının ardından Temmuz 2024'te yeniden inşasına başlanan cami, modern görünüşü ve yüksek kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Cami bünyesinde 280 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, kütüphane, şadırvan ve lojman gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor. Tarih boyunca camilerin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda dayanışmanın, yardımlaşmanın ve eğitimin de ortak mekanı olduğu anlayışını yaşatan Elmalılı Hamdi Yazır Camii, kütüphanesi, salonu, bahçesi ve avlusuyla insanları birleştiren, manevi duyguları yücelten bir atmosfer sunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)