Bağcılar Belediyesi büyük bir özveriyle sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını daha geniş alanlara yaymak ve hızlandırmak için önemli adımlar atıyor. Bireysel veya toplu olarak yapılan binalar için hak sahiplerine önemli avantajlar sağlanıyor.

Yüzde 70’e varan imar artışı olacak

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Yeni yapılarda dört cepheli Mansard çatı modeliyle çatı araları artık bağımsız daire oluyor. Böylece hak sahipleri, en az 2.20 metre yüksekliğe sahip, ferah ve yaşanabilir dairelere kavuşuyor.

Bağcılar’da herkese yeni kat müjdesi

Parsellerin birleşiminde de yeni imkanlar ortaya çıkıyor. 500 metrekareyi geçen birleşimlerde 2 kat ilave imar artışı, 1000 metrekareyi aşan birleşimlerde ise yüzde 70‘e varan imar artışı sağlanıyor.”

Yıl sonunda 5 bin bağımsız birime ulaşacağız

Bağcılar’ı daha güvenli ve modern bir ilçe haline getirmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Hem bireysel hem de toplu olarak gerçekleştirilen kentsel dönüşümler mülk sahiplerine kazanç sağlayacak.

Son bir ayda çok sayıda binadan ruhsat başvurusu aldık. Bu sayının yıl sonunda 5 bin bağımsız birime ulaşacağını düşünüyoruz Bağcılar Belediyesi olarak son riskli yapı dönüşene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

