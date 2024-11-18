Zeytinburnu Belediyesi Aşevi’nde taze taze pişen çorbalar işe, okula yetişmeye çalışan vatandaşlara ikram ediliyor. Günde 1.200 kişiyi sıcak çorbayla buluşturan Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracı, her gün ilçenin farklı noktalarında konumlandırılıyor.

Sabah saat 07.00 - 09.00 saatleri arasında servis yapan Mobil İkram Aracı; Cevizlibağ Tramvay, Zeytinburnu Metro Durağı, Kazlıçeşme ve Zeytinburnu Marmaray istasyonlarında sıcak çorba ikramı yapıyor. Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracıyla 2024 yılının başından beri 72 bin kap çorba dağıtımı yapıldı