Dirençli konutlar için daha da hızlanması gerekir

Ruhsat işlemlerinin şeffaf, nesnel ve başvuru sırasına dayalı bir sistemle yürütüldüğünü belirten Arısoy, yoğun talebe daha hızlı cevap verebilmek amacıyla İmar Müdürlüğü kadrosunun da güçlendirildiğini ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Büyük Bir İddiayla Söylüyoruz”

Bir binanın inşaat ruhsatı alabilmesi için yirmi beş ayrı belgenin hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ömer Arısoy, belgelerin tamamlanmasının ardından işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını belirtti.

Arısoy, “Bir binanın inşaat ruhsatı alabilmesi için yirmi beş belgenin hazırlanması gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesi, bütün belgelerin tamamlanmış olması kaydıyla İstanbul’da en hızlı ruhsat veren belediyedir. Bunu büyük bir iddiayla söylüyoruz. İstediğiniz belediyeyle karşılaştırabilirsiniz.” dedi.

Ruhsattaki Gecikme Maliyeti Artırıyor

İnşaat ruhsatında yaşanabilecek gecikmelerin yapı maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurgulayan

Başkan Arısoy, bir aylık gecikmenin ortalama elli bin liralık ilave maliyet oluşturabildiğini söyledi.

İmar Müdürlüğüne yapılan başvuruların yoğunluğuna değinen Arısoy, “İmar Müdürlüğümüzün önü neredeyse kuyruk olmuş durumda.

Arkadaşlarımız, yapılan müracaatları değerlendirmek ve çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Ruhsatın bir ay gecikmesi, ortalama elli bin lira maliyet artışına neden oluyor. Bu yüzden işlemlerin hızlı ve doğru şekilde yürütülmesine büyük önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başvurular Şeffaf Sistemle Takip Ediliyor

Zeytinburnu Belediyesi İmar Müdürlüğünde başvuruların geliş sırasına göre değerlendirildiğini belirten Başkan Arısoy, işlemlerde kişiye göre değişen bir öncelik uygulanmadığının altını çizdi.

Arısoy, “İmar Müdürlüğümüzde büyük bir titizlik içinde, yalnızca başvuru sırasının esas alındığı bir sistem kurduk. Hastanelerdeki uygulamaya benzer bir numarataj sistemimiz bulunuyor. Bütün işler tamamen şeffaf ve nesnel bir biçimde yürütülüyor.” diye konuştu.

İmar Müdürlüğünün Kadrosu Güçlendirildi

Yoğun başvuru talebine daha hızlı cevap verebilmek amacıyla yeni personel alımı yapıldığını da açıklayan Başkan Arısoy, “Bu yoğunluğa yetişebilmek için KPSS üzerinden on beş arkadaşımızı daha kadromuza kattık. Hiç şüpheniz olmasın, bütün taleplere hızlı bir şekilde cevap vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)