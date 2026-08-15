Yaz dönemini fırsata çeviren ekipler, okul binalarında iç ve dış cephe boya uygulamalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan bakım ve tamirat işlerini de gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında altı okulun dış cephesi, on üç okulun ise iç cephesi yenilenirken, eğitim yapılarının fiziki koşulları da iyileştiriliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanması planlanan çalışmalarla okul binaları daha estetik, temiz ve kullanışlı bir görünüme kavuşacak. Zeytinburnu Belediyesi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının daha konforlu ortamlarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmesi için ilçe genelindeki eğitim kurumlarına yönelik desteklerini sürdürüyor.

Başkan Ömer Arısoy: “Geleceğimize Yapılan En Güzel Yatırım Eğitime Verilen Destektir”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, eğitim kurumlarına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılına daha sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda başlaması için yaz tatilini en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Okullarımızda boya, bakım ve onarım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Eğitime yapılan her yatırımın geleceğimize yapılan yatırım olduğuna inanıyor, imkânlarımız doğrultusunda eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)