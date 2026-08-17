ÇOK SAYIDA CAAMİ CEMAATİ MERHUMU SO0N YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Birbirinden değerli cami cemaati son yolculuğunda Merhum Mehmet Ali Fazlıoğlu’nu yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Merhum Mehmet Ali Fazlığoğlu 16 Ağustos 2026 Pazar günü ikindi namazına Müteakip Zeytinburnu Millet Camisinde kılınan cenaze namazından sonra ebedi yurdu olan Kazlıçeşme aile kabristanında toprağa verildi.

DOSTLARI FAZLIOĞLI AİLESİNİ ACILI GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Av.Ömer Arısoy, Belediye Başkan Yardımcısı Av.Saffet Öz, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe Başkan İsmail Çelebi, Yeni Part Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan,Yeşiltepe Mahalle muhtarı Hüseyin Erkol,Yeni Parti Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Satı Oral, Rıfat Avcı, İdil Dernek başkanı iş insanı Nail Demir,Erkollar inşaat’ın Yönetim Kurulu başkanı Bayram Erkol, İstanbul Times Gazetesi Ve Tv İmtiyaz sahibi- Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda kişi Fazlıoğlu ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.

MERHUMUN TORUNU HAMZA FAZLIOĞLU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

"Merhum dedemin vefatı nedeni ile acılı günümüzde yanımızda olan başta Zeytinburnu Belediye Başkanımız sayın Av. Ömer Arısoy’a ,Belediye Başkan Yardımcımız sayın Av. Saffet ÖZ’ e , Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı sayın Mustafa Yalçınkaya’ya ,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe Başkanı sayı İsmail Çelebi’ye, Yeni Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı sayın Metin Doğan’ a,Yeşiltepe Mahalle muhtarı sayın Hüseyin Erkol’a, Yeni Parti Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Satı Oral’a, Rıfat Avcı’ya ,Halis Özgenç’e, İdil Dernek başkanı iş insanı sayın Nail Demir’e, Erkollar inşaat’ ın Yönetim Kurulu başkanı sayın Bayram Erkol’a, İstanbul Times Gazetesi Ve Tv İmtiyaz sahibi- Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetiner başta olmak üzere burada isimlerini teker terek yazamadığım bütün dost ve arkadaşlara kedim be ailemiz adına çok çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Gazetesi ve Tv olarak Merhuma ALLAH' tan Rahmet, Başta Evlatları Tevfik ve Yılmaz Olmak Üzere Torunu Hamza Fazlıoğlu Ve Diğer Yakınlarına Sabırlar Dilerim...

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)