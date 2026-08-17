ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ KALIÇEŞME NİKAH SALONU TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİSİNİ YAŞADI…

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’un kıydığı Nikahın şahitleri arasında Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mali Müşavir Mustafa Yalçınkaya ve Belediye başken yardımcısı Av. Saffet Öz 'de vardı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy damada takılarak bu imzadan sonra sen de Çermikli olacaksın bunu biliyorsun değil mi diye sordu. Başkan daha sonra gelinin babası Emin Yüce önceki dönem meclis üyemizdi. Kendisi mesai arkadaşımız.

Bu nikahı kıymış olmaktan dolayı çok mutlu ve memnunum gençlerimize bir ömür boyu mutluluk dilerim diyerek sözlerini tamamladı.

GELİNİN BABASI İŞ İNSANI EMİN YÜCE İSE HER İKİ AİLE ADINA ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Başta kızımın nikahını kıyan muhterem Zeytinburnu belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a, nikah şahitlerimizden Belediye başkan yardımcımı Av. Saffet’ Öz’. Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı mali müşavir sayın Mustafa Yalçınkaya başta olmak üzere uzaktan yakından davetimize icabet edip nikahımıza katılarak biz şeref veren Yüce ve Aydemir ailelerinin tüm yakınlarına, dostlarına ve akrabalarına her iki aile adın teşekkür ederim dedi.

İstanbul Times ailesi olarak bizde genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)