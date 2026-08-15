Zeytinburnu Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik vektörle mücadele çalışmalarına yaz aylarında da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, sivrisinek ve benzeri zararlıların üreme alanlarına karşı ilçenin farklı noktalarında kanal sisleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Sivrisineklerin üreme ve çoğalma alanları arasında yer alan kanal ve rögar sistemlerinde termal sisleme (fog) cihazlarıyla uygulama yapan ekipler, zararlı popülasyonunu kontrol altında tutmak için çalışmalarını planlı ve periyodik olarak yürütüyor.

Özellikle sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisineklerin üreme ve çoğalma hızının yükselmesi nedeniyle çalışmalar yaz döneminde yoğunlaştırılıyor. Kanal ve rögar hatlarında gerçekleştirilen uygulamalarla sivrisineklerin üreme alanlarının kontrol altında tutulması ve vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen zararlıların azaltılması hedefleniyor.

Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin vektörle mücadele çalışmaları, belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında yaz boyunca devam edecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)