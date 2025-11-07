Gençlerin sporla buluşmasını amaçlayan turnuvaya, Zeytinburnu’nda ikamet eden ya da ilçede okuyan ve 14 – 25 yaş aralığında (2000–2011 doğumlular) olan sporcular katılabilecek. Başvuru yapan oyuncu takım sorumlusu olarak kabul edilecek ve şartlara uygun ikinci takım üyesinin adını başvuruda bildirmek zorunda olacak.

Dört Kategoride Müsabaka

Turnuva toplam dört kategoride gerçekleşecek:

• Gençler (Erkek): 14–17 yaş ve 18–25 yaş

• Babalar ve Çocuklar: 14–17 yaş ve 18–25 yaş

Başvuru sayısının yetersiz olduğu kategoriler açılmayacak.

Ödüller

Her bir kategoride dereceye giren takımlar hediye çeki + kupa ve madalya ile ödüllendirilecek:

• 1.’lik: 10.000 ₺ hediye çeki

• 2.’lik: 7.500 ₺ hediye çeki

• 3.’lük: 5.000 ₺ hediye çeki

Müsabaka Formatı ve Kurallar

• Takım yapısı: Her takım 2 oyuncudan oluşur.

• Oyun formatı: Müsabakalar 3 set üzerinden oynanır; 2 set alan takım kazanır. Setler 11 sayıda tamamlanır.

• Eleme sistemi: Turnuva eleme usulü ile yapılacaktır.

• Kura: Fikstür için 29 Kasım Cumartesi günü kura çekimi yapılacak; kura saati takımlara ayrıca duyurulacaktır.

• Kıyafet: Mümkün olduğunca takım tişörtlerinin aynı renk/tip/desen olmasına dikkat edilmelidir.

• Kimlik kontrolü: Tüm sporcular müsabaka öncesi kimlik belgesi ibraz eder.

• Öğrencilik belgesi: Zeytinburnu’nda ikamet etmeyen sporcular, ilçede okuduklarını gösteren öğrenci belgesi/öğrenci kartı/e-okul çıktısı getirir.

• Veli izni: 14–17 yaş gruplarındaki sporcular için aile onaylı izin belgesi zorunludur. (“İzin Belgesi indir” duyuruda paylaşılacaktır.)

• Esneklik: Hava durumu ve katılıma göre gün/saat değişikliği yapılabilir.

• Yetki: Açıklamalarda yer almayan hususlarda karar verme yetkisi turnuva komitesine aittir.

Başvuru

Başvurular 11–24 Kasım 2025 arasında alınacaktır. Detaylar ve kayıt için Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi’nin duyur