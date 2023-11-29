ZEYGEM 3. Ayak Tenisi Turnuvası Başlıyor

Son başvuru tarihinin 01 Aralık Cuma 2023 olarak belirlendiği turnuvaya, www.zeygem.org.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak kayıt yaptırılabiliyor. Ayak Tenisi Turnuvası müsabakaları 9 Aralık Cumartesi 2023’de Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda oynanacak.

KAZANAN TAKIMLARA PARA ÖDÜLÜ

14-17 yaş ve 18-25 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan ZEYGEM Ayak Tenisi Turnuvası’nda, her bir takım 2 oyuncudan oluşacak. Başvuru yapan kişi takım sorumlusu olarak kabul edilecek ve başvuru şartlarına uygun bir isim daha belirtmek zorunda olacak.

Eleme usulüne göre gerçekleşecek turnuvada müsabakalar, 3 set üzerinden oynanacak ve 2 set alan takım galip sayılacak. Setler 11 sayıda tamamlanacak. ZEYGEM tarafından yapılan açıklamada; her kategorinin birincileri için 5 bin TL, ikinciler için 3 bin 500 TL, üçüncüler için ise 2 bin TL para ödülü dağıtılacağı duyuruldu. Ayrıca katılım sağlayan her takım adına da bir fidan bağışı yapılacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)