banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.009,33
ALTIN
1.898,00
DOLAR
28,91
STERLİN
36,77
EURO
31,76
Omuzunuzda Ağrı Ve Sertlik Varsa Dikkat Edin
Omuzunuzda Ağrı Ve Sertlik Varsa...
Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir A. Adaylık Başvurusu Yaptı (VİDEOLU)
Son Dakika
Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir...
Başkan Bozkurt kadına karşı şiddet genelgesini imzaladı
Başkan Bozkurt kadına karşı şiddet...
İmamoğlu: 2024 Bütçesini Biz Halkımız İçin Kullanacağız Diyerek İBB Bizim Kalacak Dedi
Son Dakika
İmamoğlu: 2024 Bütçesini Biz Halkımız...

ZEYGEM 3. Ayak Tenisi Turnuvası Başlıyor

Zeytinburnu Gençlik Merkezi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği ‘Ayak Tenisi Turnuvası’na katılım için kayıtlar başladı. Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM)’nin Zeytinburnu’nda ikamet eden veya eğitim gören 14-25 yaş arası sporcu gençler için düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası için kayıtlar başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2023 Çarşamba 13:49
ZEYGEM 3. Ayak Tenisi Turnuvası Başlıyor
banner171

Son başvuru tarihinin 01 Aralık Cuma 2023 olarak belirlendiği turnuvaya, www.zeygem.org.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak kayıt yaptırılabiliyor. Ayak Tenisi Turnuvası müsabakaları 9 Aralık Cumartesi 2023’de Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda oynanacak.

KAZANAN TAKIMLARA PARA ÖDÜLÜ

14-17 yaş ve 18-25 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan ZEYGEM Ayak Tenisi Turnuvası’nda, her bir takım 2 oyuncudan oluşacak. Başvuru yapan kişi takım sorumlusu olarak kabul edilecek ve başvuru şartlarına uygun bir isim daha belirtmek zorunda olacak.

Eleme usulüne göre gerçekleşecek turnuvada müsabakalar, 3 set üzerinden oynanacak ve 2 set alan takım galip sayılacak. Setler 11 sayıda tamamlanacak. ZEYGEM tarafından yapılan açıklamada; her kategorinin birincileri için 5 bin TL, ikinciler için 3 bin 500 TL, üçüncüler için ise 2 bin TL para ödülü dağıtılacağı duyuruldu. Ayrıca katılım sağlayan her takım adına da bir fidan bağışı yapılacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir A. Adaylık Başvurusu Yaptı (VİDEOLU)
Hasan Ali Hayıroğlu Muhteşem Bir A. Adaylık Başvurusu Yaptı (VİDEOLU)
Yedikule Göğüs Hastanesi Hacı Mustafa Küçük Camisinin İlginç Hikayesi Bu Haberde (VİDEOLU)
Yedikule Göğüs Hastanesi Hacı Mustafa Küçük Camisinin İlginç Hikayesi Bu Haberde (VİDEOLU)
Uluocak'tan Muhteşem A. Adaylık Başvurusu (VİDEOLU)
Uluocak'tan Muhteşem A. Adaylık Başvurusu (VİDEOLU)
Birol Öztürk: Partimizin Teveccühü,Halkımızın Desteği ve Allah'ın İzni İle Milli Görüş Belediyeciliği Gelecek
Birol Öztürk: Partimizin Teveccühü,Halkımızın Desteği ve Allah'ın İzni İle Milli Görüş Belediyeciliği Gelecek
ZKSM’de Koltuklar Şehit Olan Gazzeli Çocuklara AyrıldI
ZKSM’de Koltuklar Şehit Olan Gazzeli Çocuklara AyrıldI

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169