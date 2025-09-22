İstanbul’un Enerjisi, Ülke Çapında Güven

Kartal’da yer alan 2.000 metrekarelik merkez ofis ve 1.500 metrekarelik modern üretim alanı, şirketin operasyonlarının kalbi. İstanbul’un dinamik ticaret ağı ve lojistik avantajı, siparişlerin kısa sürede hazırlanıp Türkiye’nin 81 ilindeki 9.000’den fazla müşteriye ulaştırılmasını sağlıyor.

Teknoloji, Donanım ve Kaliteyle Güçlenen Üretim

Pan Etiket ve Barkod Sistemleri, İstanbul’da etiket üretimi yaparken teknolojiyi büyümenin anahtarı olarak görüyor.

2020 ve sonrasında üretilmiş makine parkuru, dakikalar içinde yüksek çözünürlüklü baskılar alınmasına olanak tanıyor. Günlük 23 milyon etiket kapasitesi, hem seri üretim hem de özel boyut ve tasarım gerektiren siparişlerde esneklik sunuyor.

Firma yalnızca etiketle sınırlı değil; barkod yazıcılar, baskı kafaları, termal transfer ribonlar ve otomasyon ekipmanlarıyla donanım tarafında da geniş bir çözüm yelpazesine sahip. Bu sayede işletmeler, etiketleme ve veri takibi süreçlerinde ihtiyaç duydukları her unsuru tek çatı altında bulabiliyor.

Karbon Nötr Etiketlerle Sürdürülebilirlik

Pan Etiket ve Barkod Sistemleri’nin büyüme stratejisi yalnızca rakamlardan ibaret değil; çevresel sorumluluk da iş modelinin merkezinde. Üretim hatlarında enerji tasarruflu makineler tercih ediliyor, atık yönetimi politikaları ve geri dönüşüm uygulamaları titizlikle yürütülüyor.

Bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri, RAFNXT+: Karbon Nötr Etiketler. Carbon Trust onaylı bu seri, karbon ayak izini azaltma hedefiyle geliştirilen ilk etiket malzemelerinden biri. Pan Etiket ve Barkod Sistemleri, RAFNXT+ ürünlerini portföyüne ekleyerek müşterilerine hem üstün baskı kalitesi hem de doğa dostu bir seçenek sunuyor.

Tüm Baskı ve Barkod Çözümleri Tek Noktada

Şirket, etiket üretiminden barkod yazıcı kuruluma, ribon ve sarf malzemelerinden otomatik etiketleme çözümlerine kadar geniş bir hizmet alanına sahip. İşletmeler için yalnızca tedarikçi değil; süreçlerini optimize eden, maliyetlerini düşüren ve operasyonel verimlilik sağlayan stratejik bir iş ortağı rolünü üstleniyor.

Geleceğe Dair Vizyon

Pan Etiket ve Barkod Sistemleri, 15 yılı aşkın birikimiyle yalnızca bugünü değil, geleceği de tasarlıyor. Enerji tasarruflu sistemler, sürdürülebilir hammaddeler ve karbon nötr malzemeler, firmanın gelecek kuşaklara karşı sorumluluğunu pekiştiriyor.