SÜNNET ŞÖLENİNE PRROTOKL AKINI OLDU

Tarihi Robin Hood’ da zorla alma var iken Yeşiltepe Mahallesinin Robin Hood’unda ise Allah rızası ve gönüllü dayanışma var. İşte bu işi güzelleştiren de dayanışma ruhunun olmasıdır.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Sünnet Şöleni Muhtar binasının yanı başında yer alan Zeytinburnu Adile Mermerci Anadolu Lisesi Bahçesinde muhteşem bir kalabalığın katılımı ile Sunucu Mehmet Portakal’ın sunumu ile yapıldı.

YEŞİLTEPE MAHALEL MUHTARI HÜSEYİN ERKOL KENDİSİNİ MAHALLE HALKININ SORUNLARINA ADAMIŞ DURUMDA

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Erkol seçildiği günden bu yana ;

-Erzak Dağıtımı

-Aşure ikramı

-İhtiyaç sahibi Öğrencilere Kırtasiye, çanta vs. yardımı

-Sünnet şöleni başta olmak üzere mahalle halkına karınca kararınca destek olmaya çalışıyor.

İŞTE BU GÜZEL VE HAYIRLI ÇALIŞMADA YEŞİLTEPE MAHALLE MUHTARI HÜSEYİN ERKOL'U YALNIZ BIRAKMAYAN FİRMALAR

-BURHAN BEYLER İNŞAAT

-TÖREM İNŞAAT

-BEYLEROĞLU İNŞAAT

-FAZLIOĞLU İNŞAAT

-MAVİYOL İNŞAAT

-ERENLER ERSİN İNŞAAT

-İSLAMOĞLU İNŞAAT

-ÇETİNKAYA İNŞAAT

ZEYTİNBURNU YEŞİLTEPE MAHALLE MUHTARI HÜSEYİN ERKOL NAMI DİĞER MODERN ROBİN HOOD ŞUNLARIU SÖYLEDİ…

Öncelikle sponsorlarımız ile beraber 217 evladımızı sünnet ettirdiğimiz düğünümüze hoşgheldiniz. Başta Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy Olmak üzere hepinizi kendim ve sponsorlarımız adına hoşgeldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun şeklinde konuştu.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY MUHTAR HÜSEYİN ERKOL VE YILMAZ KAYAY’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Yeşiltyepe Mahalle muhtarımız ailelerimizin yüküme omuz verdiği için kendisine teşekkür ederim. Nuripaşa Mahalle muhtarımız Yılmaz Kaya’da 100 evladımızın sünnet edilmesine katkı sunmuş. Hem Hüseyin Erkol muhtarıma hem de Yılmaz Kaya muhtarıma çok teşekkür ederim.

Rabbim bugün burada sünnet olan evlatlarımızın düğününü de görmeyi nasip eylesin. Sünnet merasimine neşe kattığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi.

KİMLER KATILMIŞTI ?

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy, yardımcısı Hurşit Bekaroğlu, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mutafa Yalçınkaya, CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan, MHP ilçe başkanı Habip Kapıcıoğlu Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe balkanı İsmail Çelebi, Saadet Partisi İlçe başkanı Levent Çotuk ve yönetimi, Mahalle Muhtarlar, Federasyon başkanları, Meclis üyeleri, Dernek ve Vakıf başkanları başta olmak üzere çok çok sayıda seçkin davetli sünnet şölenine katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)