26 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, kadın üreticiler aracı olmadan doğrudan tüketiciyle buluşacak. Üç gün sürecek programda, kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sunabileceği geçici bir satış alanı oluşturulacak.

KATILIM ŞARTLARI

Etkinliğe katılmak isteyen kadınların, 18 yaşını doldurmuş, en az bir yıldır Zeytinburnu’nda ikamet ediyor olması ve vergi mükellefi olmaması gerekiyor. Ayrıca katılımcıların kendi el emeği ürünlerini üretmeleri şartı aranıyor.

ÜRÜN KATEGORİLERİ

Etkinlikte; giyim, takı, el sanatları, el örgüsü, işleme-nakış-dantel, ev tekstili, bebek ve çocuk ürünleri, amigurumi ve dokuma gibi birçok kategoride el emeği ürünler yer alacak.

KATILIMCI SAYISI HER YIL ARTIYOR

Yoğun ilgi gören El Emeği Günleri’ne geçmiş yıllarda katılım sürekli artış gösterdi. 2022’de 89, 2023’te 92, 2024’te ise 116 kadın üretici programa dahil oldu. Bu yıl da yüksek bir katılım bekleniyor.

Kadınların kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştırmalarını sağlayan bu etkinlik hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli katkı sağlıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)