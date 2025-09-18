Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) ile Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen Siber Güvenlik Atölyesi eğitimleri başlıyor. Zeytinburnu’nda ikamet eden ve okuyan lise ve üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitimlere başvurular, 15 Ekim 2025 tarihine kadar www.zeygem.org.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

Atölye kapsamında bilgi güvenliği yönetimi, güvenlik testleri ve denetimleri, sızma testleri ve güvenlik analizleri gibi konularda dersler verilecek. Eğitimler, Gençlik Merkezi’nin uzman eğitmenleri tarafından yürütülecek ve tamamen ücretsiz olacak. Kontenjan ise iki grup halinde 20’şer kişiyle sınırlı tutulacak.

Dersler 21 Ekim 2025 Salı günü başlayacak. Programa katılan öğrenciler, bilişim ve teknoloji alanında işlenen suçlar ve alınabilecek önleyici tedbirler hakkında bilgi edinerek, öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulama fırsatı bulacak.

Siber Güvenliğin Önemi

Siber güvenlik; bilgi güvenliğinden operasyon güvenliğine, bilgisayar sistemlerinden kişisel verilerin korunmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Günümüzde bireylerin, kurumların ve devletlerin güvenli iletişim kurabilmesi için siber güvenlik vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkıyor.

ZEYGEM’in düzenlediği atölye, gençlerin bu alanda bilinçlenmesine ve kendilerini geliştirmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)