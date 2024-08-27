

Zeytinburnu’nda çocuklar Bilgi Evleri’nin sunduğu atölye ve kulüplerle yaz tatili boyunca hem eğlendi hem öğrendi.

2005 yılında Türkiye’de ilk kez Zeytinburnu’nda açılan; ev ve okul dışında en güvenilir üçüncü mekân olan Bilgi Evlerinde bu yaz; Anlayarak Hızlı Okuma, Bağlama, Drama, Gitar, Halk Oyunları, Karikatür, Keman, Mental Aritmetik, Piyano, Sahne Sanatları, Robotik Kodlama, Temel Resim atölyeleri vb. olmak üzere 21 farklı branşta hizmet verildi. Atölye çalışmalarının yanı sıra Bilgi Evleri’nde 18 farklı alanda sosyal kulüp çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Yaz Etkinlikleri Kapanış törenine; Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bilgi Evi üyeleri ve veliler katıldı.

Müzik dinletisi ve Halk Oyunu gösterilerini ardından Atölye turnuvalarda dereceye giren üyelere ödülleri takdim edildi.

BİLGİ EVLERİ YAZ ETKİNLİKLERİ’NDE NELER YAPILDI?

01 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Yaz Etkinlikleri’ne ilkokul 3. sınıf ile ortaokul 8. sınıf arasındaki üyeler katılım sağladı. Toplamda 8 hafta süren etkinliklerde eğitici geziler, atölye çalışmaları, turnuva ve yarışmaların yanı sıra kulüp faaliyetleri de gerçekleştirildi. Bu etkinliklerden toplam 8.460 üye yararlandı.

Yaz boyunca yapılan eğitici ve eğlenceli gezilerle İstanbul’un görülmeye değer birçok mekânı üyelere tanıtılarak tarih bilinci aşılandı. 2024 yaz döneminde; Zeytinburnu Kültür Gezisi, Zeytinburnu İzci Evi, Yıldız Sarayı, Topkapı Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Havacılık Müzesi, Rami Kütüphanesi olmak üzere gezilere toplamda 351 üye katılım sağladı.

2024 yaz döneminde açılan toplam 56 kulüp çalışmasına 2.830 üye, 88 atölye çalışmasına ise 2.970 üye kayıt yaptırdı.

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)