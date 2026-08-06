Zeytinburnu İnistanbul Yerleşkesinde Yeni Aile Sağlığı Merkezi İçin Hazırlıkları Son Hız İle Devam Ediyor

Aile Sağlığı Merkezi, İnistanbul Site Yönetimine ait tek katlı müstakil ahşap yapının dönüştürülmesiyle oluşturuluyor. Mevcut yapıya üç yeni oda eklenirken, binanın iç ve dış tadilatı ile tefrişatı Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Tek Katlı Yapı Aile Sağlığı Merkezine Dönüştürülüyor

Merkezin oluşturulmasına ilişkin protokol, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile İnistanbul Site Yönetimi arasında 13 Ağustos 2025 tarihinde imzalandı. On yıl süreli protokol kapsamında yapının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması planlanıyor.

İki Doktor Hizmet Verecek

İki birimlik olarak hazırlanan Aile Sağlığı Merkezinde iki aile hekimi görev yapacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete başlaması planlanan merkezle birlikte bölge sakinlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Maltepe Bilgi Evi’nin Yakınında Yer Alıyor

Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu yerleşkede başka bir sağlık tesisi bulunmuyor. Merkezin yakınında ise Zeytinburnu Belediyesine ait Maltepe Bilgi Evi yer alıyor.

İlçenin Sağlık Altyapısı Güçlendiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)