İnşası, malzemesi, bugüne kadar bakıp da göremediklerimiz, taşları, devşirme malzemeleri, çinileri derken bir solukta tamamlanacak bir Topkapı Sarayı gezisi bizi bekliyor. Hem de yaz gecesinin avantajını kullanarak gölgelere saklanmak zorunda kalmadan...

15 Ağustos Cumartesi akşamı 20.30-22.30 saatleri arasında Dr. Sedat Bornovalı ile Topkapı Sarayı'nı gece geziyoruz.

Sedat Bornovalı Hakkında:

İstanbul Özel İtalyan Ortaokulu ve Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği, İstanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Coğrafya eğitimi aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ise Mimarlık Tarihi dalında yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunuyor. Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Sedat Bornovalı birikimini mimarlık tarihi dersleri vererek gençlerle paylaşıyor. 1990 yılında başladığı turist rehberliğini eskisi kadar yoğun olmasa da özellikle Boğaz turlarıyla sürdürüyor. Bu mesleği icra ederken devlet başkanlarından aralarında Papa XVI. Benedictus'un da bulunduğu dini liderlere değin çok geniş bir kitleye ülkemizi tanıtma onuruna erişmiş. Misafirlerinin arasında en çok Umberto Eco’yu özlemle andığını söylüyor.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)