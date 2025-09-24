YANİ BM’de DEMOKRASİ YOKTUR DEMEK YANLIŞ OLMAZ….

Düşünsenize BM,ye üyes sayısı 193 Ülke… Bunların İçinde daimi üye olan 5 ülke ABD.ÇİN,RUSYA,İNGİLTERE,FRANSA ‘nın içinde yer aldığı bu İsrail dostu pardon aslında İsrail’in tehdit ve şantajları karşında mecburen dediğini yapmak zorunda olan bu 5 daimi ülkeden birisi BM üyesi diğer daimi olmayan 188 ülkenin tamamı bir konuda EVET dese bile bu 5 daimi üyeden birisi HAYIR dediği sürece diğer 188 ülke ne derse desin hiç bir anlamının olmadığı bal gibi ortadadır.

BU 188 DAİMİ OLMAYAN ÜLKE DAHA ÇOK ONURSUZ KALMAK İSTEMİYORSA ACİLLLL BİR ŞEKİLDE BM’YE YA BU 5 DAİMİ ÜLKE’NİN ANTİDEMOKRATİK VETOSU DİĞER 188 ÜLKEYİ APTAL YERİNE KOYUYOR BİZ BİR ŞEYE EVET DİYORUZ İÇİNİZDE BİR DAİMİ ÜYE YOK DEDİĞİ ZAMAN BİZİM DEDİĞİMİZİN HİÇ BİR ANLAMI KALMIYOR…

5 daimi ülke içinde birisi diğer 188 ülkenin bir konuda karar alsalar bile bu 5 daimi üyeden biri hayır derse o 188 ülkenin aldığı karar çöp oluyorsa burada demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Demokrasiden bahsetmek için çoğunluğunun aldığı kararların uygulanıyor olması gerekir.

Şu an en canlı örnek Gazze’de yaşanan İTRAİL Terör örgütünün katliamları karşında dünya ülkeleri yaptığın katliam yeter kes bu zulmü diye karar alıyor ama terör devletinin koruyucusu HAYIR deyip veto hakkını kullandığı zaman BM’nin diğer 4 daimi üyesi ve diğer 188 düz üyenin aldığı kararın hiçbir hükmü kalmıyor.

Birleşmiş Milletler 25 Ekim 1945’de ABD’nin Sanfransizco, Kaliforniya‘da kuruldu. 2.Savaş ortamında ve İsrail’in kurulmasına aracılık eden İngiltere ve ABD tarafından öncülük edilerek kurulan bu oluşumun artık günün şartlarına cevap vermediği için ya revize edilmelidir yada 5 daimi üye dışındaki ülkeler bu onursuzluğu kabul etmeyip hemen sadece şu an İtrail Terör devletine hizmet eden bir kurum durumuna gelmiş durumda.

Bu sistem böyle devam etmez adım atması gerekeneler ya onursuz olmayı kabul edecekler yada hemen sadece 5 daimi üyenin sözünün geçerli olduğu bir yapı için BM’nin diğer daimi üye olmayan 188 ülkenin burada durmasının hiçbir anlamı yoktur.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)