CUMUR İTTİFAKI NEDEN BOŞALN 8 YER İÇİN ARA SEÇİME GİTMİYOR ?

Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı ve kıymetli heyetiyle yukarıda içeriği Sayın Genel Başkan tarafından ifade edilen üç temel konu üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.

Cumhuriyet Halk Partisi ağır bir düşman ceza hukuku süreciyle anayasal hakları ihlal edilerek, Anayasanın 10. maddesinde ifade edilen bütün yurttaşların yasalar önünde eşit olduğu hükmü çiğnenerek ağır bir baskı altında tutuluyor. Biz de bu yaşananları daha önce Zafer Partisi'ne de uygulandı, benim şahsımda düşman ceza hukuku. İbretle izliyor ve emin olun ki not alıyoruz. Türk demokrasi tarihine bugün yaşananlar, yaşatanlar açısından övünç verici çocuklarına ve torunlarına miras olarak bırakabilecekleri siyasi bir hikaye asla oluşturmayacaktır. Bugün yapılan yargılamaların şekli, ilerde siyasi tarih kitaplarında üzüntü verici satırlar olarak yer alacaktır.

Ancak bugünkü ziyaretin tabii en önemli başlıklarından bir tanesi, Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği ara seçimlerdir. İktidar yanlısı televizyonlarda birçok anket sonuçları açıklanıyor. Bırakalım o anket sonuçlarını. Bahsedilen illerdeki toplam seçmen sayısı, bütün seçmenin yüzde 12-13’üne yaklaşıyor. Gelin bu illerde Anayasa’nın öngördüğü, talimat verdiği şekilde ara seçimler gerçekleştirilsin. Üstelik bu illerde son seçimlerde de AK Parti'nin önde çıktığı ortadayken çekinmek için iktidar açısından çok fazla bir gerekçe de yok. O anketler mi yoksa seçmenin yüzde 12’sinin düşünceleri ve oyu mu, gerçek böylece ortaya çıkar.

Üstelik bu ara seçimi gerçekleştirmenin bir başka nedeni daha var. Biliyorsunuz son seçimlerde iktidar bloğu gerek birinci turda gerek ikinci turda terör örgütünün muhalefeti desteklediğini ifade etti. Kemal Bey'in seçilmesi durumunda Öcalan'ın serbest kılınacağını, PKK'lıların serbest kalacaklarını, onlara af çıkarılacağını ifade ettiler ve kendi seçmenlerinden desteği bu şekilde aldılar. Ancak şimdi kendi seçmenlerine ve bütün bir Türk milletine yalan söyledikleri ortaya çıktı. Abdullah Öcalan'la müzakereler yapılıyor. Öcalan'ın çalışma ofisine taşınması için gereken ofisin bitirildiği ifade ediliyor. Bir terörist mahkum, narko terörist olan kişiye şimdi yeni bir statü aranıyor. PKK'lılara af çıkartılmak için çalışmalar yapılıyor. Bunu gelin seçmene soralım bu ara seçimlerde. Bakalım seçmen bu politikanıza ne diyor? Onun için biz ara seçimi bir an önce ara seçimi destekliyoruz ve gündemimizde tutacağız. Tabii bu ara seçimin doğru ve Cumhuriyeti savunan muhakkak bir de temeli olacaktır düşüncesindeyiz.”

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “İsrail Savunma Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeleri vardı. Bir yandan da sosyal medya hesabında İmamoğlu’nu Mansur Yavaş’ı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek yaptığı bir paylaşım da var. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıt:

“İsrail'i Netenyahu’nun başında olduğu soykırımcı bir çete yönetiyor ve bu soykırımcı çetenin İran'dan sonra sıranın Türkiye'ye geleceğine dair açıklamaları var. İran'dan iyi bir dayak yediler yanlarında Amerika Birleşik Devletleri abileri olarak bulunmasına rağmen. Orta Doğu'da Arap olmayan bir ulusla ilk karşılaşmalarının sonucunda nasıl perişan oldukları gayet net şekilde ortada. Öbür taraftan Lübnan'da da Hizbullah'tan İsrail ordusunun nasıl ağır darbeler aldığını görüyoruz, izliyoruz. Böyle bir ortamda Savunma Bakanı olan zatın yapmış olduğu terbiyesizliğin karşısında Türk siyaseti bir bütün olarak tavrını ortaya koyacaktır ve koymaktadır.”

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın “Olası bir ara seçimde Zafer Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ittifak olacak mı?” sorusuna verdiği yanıt:

“Evet, Sayın Genel Başkan gayet doğru bir şekilde genel çerçeveyi koydu. Önce kararın ortaya çıkmasını bekleyelim. Karar ortaya çıktıktan sonra siyaset kendi gerçekliği içerisinde şekillenir.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)