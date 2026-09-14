1 TL’LİK ABONMAN, DOĞALGAZ-SU YARDIMI VE ‘EVİNE HOŞ GELDİN’ DESTEĞİ

“İlk kez hayata geçireceğimiz yeni desteklerimizi paylaşmak istiyorum” diyen Aslan, “İlk yeni desteğimiz öğrenci evlerinin faturalarına. İBB tarihinde ilk kez öğrenci evlerinin su ve doğalgaz faturalarına destek oluyoruz. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 20 bin öğrenci evine, üç ayda toplam 7 bin 500 liraya kadar su ve doğalgaz desteği sağlayacağız.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Fatih - İstanbul

“BİR KÖY ÇOCUĞUYLA BİR ŞEHİR ÇOCUĞUNU AYNI HAYALDE BULUŞTURABİLMEK. BİZİM MÜCADELEMİZ BUNUN MÜCADELESİDİR”

Hiçbir gencimiz kara kışta soğuğa mahkûm olmayacak. ‘Askıda Öğrenci Evi Faturası’ ile İstanbul’un dayanışmasını öğrenci evlerine taşıyoruz. İkinci yeni desteğimiz: ‘Evine Hoş Geldin.’ İstanbul’a okumaya gelen bir gencin bu şehirdeki ilk meselesi barınma olmamalı. Yurtlarımızı açtık, büyütmeye devam ediyoruz.

“EVİNE HOŞ GELDİN. BU ŞEHİRDE YALNIZ DEĞİLSİN. İBB HEP YANINDA”

Ama biliyoruz ki İstanbul’un barınma meselesini yalnızca yurtlarla çözemeyiz. Bu nedenle 20 bin öğrenci evine tek seferlik 12 bin 500 lira barınma ve depozito desteği sağlayacağız. İstanbul’da okuyan tüm gençlerimize şunu söylüyoruz: Evine hoş geldin. Bu şehirde yalnız değilsin. İBB hep yanında” dedi.

“NEREDE BİZE İHTİYAÇ VARSA BİZ ORADA OLACAĞIZ”

Aylık öğrenci abonmanının 1 TL olacağını duyuran Aslan, “Üçüncü yeni desteğimiz ulaşımda. Ve bu desteğimizi 21 Eylül’de başlatıyoruz. Neden 21 Eylül? Çünkü Eylül, geceyle gündüzün eşitlendiği ay. Biz de İstanbul’un gençlerini fırsatlarda eşitlemek istiyoruz. 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerimiz ilk aylık abonmanlarını sadece 1 liraya alabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait müzelerinin kapılarını tüm yurttaşlarımıza 1 TL’ye açacağımızı

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “EKREM BAŞKANIMIZIN 2019’DA BAŞLATTIĞI BU BÜYÜK DAYANIŞMAYI, HANGİ KOŞUL ALTINDA OLURSAK OLALIM BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

açıklamıştık. Elbette öğrencilerimize de 1 TL olacak. Çünkü biz kültüre erişimi bir ayrıcalık değil, kent hakkının bir parçası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülen ve yeni açıklanan desteklerin toplamının 8,7 milyar lira olduğunu belirten Nuri Aslan, şunları söyledi: “Bazen bize ‘Bu kadar desteği nasıl veriyorsunuz?’ diye soruyorlar. Çok basit. Milletin parasını millete veriyoruz. Milletin parasıyla cumhuriyetin çocuklarını okutuyoruz. İşte İstanbul'un büyüklüğü de budur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu da budur. Keşke hiçbir çocuğun bunlara ihtiyacı olmasa.

Keşke hiçbir üniversiteli destek beklemese. Keşke hiçbir anne çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünmese. Ama ihtiyaç varsa biz orada olacağız. Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyet tam da budur. Kimsesizlerin kimsesi olmak. Bir köy çocuğuyla bir şehir çocuğunu aynı hayalde buluşturabilmek.

Bizim mücadelemiz bunun mücadelesidir. Buradan tüm İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye sesleniyorum: Bu şehirde hiçbir çocuk yalnız değildir. İBB Hep Yanında. Bu şehirde hiçbir genç kimsesiz değildir. İBB Hep Yanında. Ekrem Başkanımızın 2019’da başlattığı bu büyük dayanışmayı, hangi koşul altında olursak olalım büyütmeye devam edeceğiz. İstanbul’un umudu varsa, Türkiye’nin umudu vardır. O umudu birlikte büyüteceğiz.”

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan; anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesindeki öğrenciler ile ailelerine yönelik sürdürülen ve ilk kez başlatılan destekleri kamuoyuyla paylaştı.

Aslan sözlerine Silivri’de tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladı. “Değerli İstanbullular, ekranları başında bizleri izleyen sevgili öğrencilerimiz, ailelerimiz, değerli öğretmenlerimiz, eğitim emekçilerimiz, kıymetli basın mensupları, hepiniz milletin evi Saraçhane’ye hoş geldiniz” diyen Nuri Aslan, şunları söyledi:

“Sözlerimin hemen başında; şu anda duruşma salonunda milletin hakkını, iradesini savunan; bir buçuk yılı aşkındır hukuksuzca Silivri’de tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını iletiyorum. Başta Ekrem Başkanımız olmak üzere, İstanbul’un hakkını İstanbul’a teslim eden her bir yol arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bugün milletin evinde, 16 milyon İstanbulluya sunduğumuz her bir hizmette onların vizyonu var, sevgisi, emeği ve alın teri var.”

“BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KONU EVLATLARIMIZIN GÜVENLİĞİDİR”

“Yeni eğitim ve öğretim dönemine başladık. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerimize güzel bir eğitim yılı diliyorum. Sabah AKOM’daydık. Buraya da oradan geldik. Okulların açılmasıyla birlikte aldığımız tedbirleri kontrol ettik. Çünkü bizim için en önemli konu evlatlarımızın güvenliğidir, huzur içinde eğitim almalarıdır. Eğitim, bir ülkenin gelecek meselesidir. Bizim tek bir kaynağımız var: o da insanımız.

Bizim gençlerimiz var, çocuklarımız var. Tek gerçek zenginliğimiz bu. O nedenle bir ülkenin geleceğini konuşuyorsak önce çocuklarını konuşmalıyız. Gençlerini konuşmalıyız. Onların eğitimini, sağlığını, beslenmesini, barınmasını konuşmalıyız. Ben bunu kendi hayatımdan biliyorum. Okuma yazma bilmeyen bir annenin evladıyım. Annemin beni okutmak için nasıl mücadele ettiğini biliyorum. Devletin, kamu kurumlarının bir çocuğun hayatına dokunduğunda neleri değiştirebildiğini biliyorum. Bu yüzden bizler en çok eğitime yatırım yapıyoruz.”

“BİZİM MÜCADELEMİZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ÇOCUKLARINI FIRSATLARDA EŞİTLEME MÜCADELESİDİR”

“Eğitim, bizim için fırsat eşitliği meselesidir. Çok açık söylüyorum: Bizim mücadelemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarını fırsatlarda eşitleme mücadelesidir. Zenginin çocuğunun sahip olduğu imkana dar gelirli ailenin çocuğu da sahip olsun. Bir çocuğun geleceğini, doğduğu evin geliri belirlemesin. Bir genç ailesinin ekonomik durumu yüzünden hayallerinden vazgeçmesin. Bizim meselemiz bu.

Cumhuriyet de budur zaten. Köy Enstitülerinden Halkevlerine, Cumhuriyetin bütün eğitim hamlelerinde aynı anlayış vardır: Bu memleketin her evladı değerlidir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miraslardan biri budur. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2019’dan beri aynı anlayışla çalışıyoruz. Biz diyoruz ki: ‘İBB Hep Yanında.’”

“AİLELERİMİZİN NE YAŞADIĞINI BİLİYORUZ”

“Kıymetli misafirler, Bugün ailelerimizin ne yaşadığını biliyoruz. Bir aile çocuğunun okul kıyafetini nasıl alacağını, beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünüyor. Bir genç üniversiteyi kazandığı için sevineceği yerde İstanbul’da nerede kalacağını düşünüyor. Biz bütün bunları görüyoruz. Ve hepsi için mücadele veriyoruz. Bugün sizlere, önce bugüne kadar yaptıklarımızı anlatacağım. Ardından İstanbul’un öğrencileri için hayata geçirdiğimiz yeni destekleri tek tek açıklayacağım. Bu desteklerimizi, sosyal incelemelerimiz ve ilgili Bakanlık kriterleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ve gençlerimize ulaştırdığımızın da altını çizmek isterim.”

“TOPLAM 150 MİLYON LİRALIK OKUL KIYAFETİ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

“Değerli İstanbullular, acı da olsa, bazı gerçekleri hatırlatmak zorundayım. Çünkü teşhis doğru olacak ki, tedavi doğru olsun. Türkiye’de neredeyse her 5 çocuktan 1’i okula aç gidiyor. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle Okul Beslenme Desteğimizi hayata geçirdik. Bugüne kadar çocuklarımıza 1 milyon 645 bin 600 beslenme paketi, 4 milyon 600 binin üzerinde ücretsiz Halk Ekmek ulaştırdık.

Nakdi desteğe geçmemizle birlikte 35 binin üzerinde çocuğumuza 540 milyon TL kaynakla destek olduk. 2027 yılında ise 50 bin haneye ayda 3 bin lira beslenme desteği sağlayacağız. Yalnızca Okul Beslenme Desteği için 1 milyar 800 milyon liralık kaynak ayıracağız. Kırtasiye ve eğitim seti desteğimizi de büyütüyoruz. 2019’dan bugüne kadar 238 bin 271 öğrenciye kırtasiye ve eğitim seti desteği sağladık.

Yeni dönemde 50 bin öğrencimize toplam 125 milyon lira değerinde kırtasiye ve eğitim desteği sağlayacağız. Yarın da Esenyurt’ta bir okulumuzda çocuklarımızla bir araya gelecek ve onlara kırtasiye malzemesi dolu çantalarını hediye edeceğiz. Ayrıca 30 bin evladımıza kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 150 milyon liralık kıyafet desteği vereceğiz.”

“BUGÜN OKUYAN KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK OLMAK BENİM ASLINDA ANNEMİN ÇOCUKLUĞUNA BORCUMU ÖDEMEK DEMEK”

“Değerli misafirler, en çok önemsediğimiz desteklerimizden biri: ‘Kızlar Okusun Diye’ desteğimiz. Daha önce yalnızca ilkokula yeni başlayan kız çocuklarımıza verdiğimiz bu desteğin kapsamını artık genişletiyoruz.

Bundan böyle ilkokulun 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan kız çocuklarımız ‘Kızlar Okusun Diye’ desteğimizden yararlanabilecek. Bugüne kadar 39 bin 291 kız evladımıza 117 milyon 900 bin liralık eğitim desteği sağladık. Bu eğitim döneminde 90 bin kız evladımıza tek seferlik 3 bin 500 lira olmak üzere toplam 315 milyon liralık eğitim desteği sağlıyoruz.

Cumhuriyetimizin kızları okuyacak, kendi ayakları üzerinde duracak, hayallerinin peşinden koşacak. Konuşmamın başında dediğim gibi benim annem okuma yazma bilmiyordu. Hiç okula gidemedi. Bugün okuyan kız çocuklarına destek olmak benim aslında annemin çocukluğuna borcumu ödemek demek.”

“İYİLİĞİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Sen Oku Diye” eğitim desteğimizi de sürdürüyoruz. İlkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim gören; şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerimize yılda bir kez nakdi eğitim desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar 610 bin 828 öğrencimize ulaştık; 761 milyon 900 bin liralık destek sağladık. Bu eğitim döneminde ise 100 bin öğrencimize kişi başı 3 bin 500 lira olmak üzere toplam 350 milyon liralık destek sağlayacağız. Bir de Askıda Eğitim Destek Paketimiz var.

İhtiyaç sahibi öğrencilerimizle, onlara destek olmak isteyen hayırsever İstanbulluları buluşturuyoruz. Bugüne kadar bu dayanışmayla 86 binden fazla hayırseveri öğrencilerimize ulaştırdık; 46 milyon lirayı aşan bir dayanışmayı hep birlikte büyüttük. İstanbul’da veren el ile alan eli buluşturmaya, iyiliği büyütmeye devam edeceğiz. Allah herkesten razı olsun.”

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÖZ KONUSUYSA BİZ ‘BU KİMİN GÖREVİ?’ DİYE BAKMAYIZ”

“Değerli misafirler, biz, okullarımızın fiziki koşullarını iyileştirmek için de çok çalışıyoruz. Temiz Okul hizmetimizle, temizlik personeli yetersiz olan devlet okullarımıza mobil ekiplerimizle profesyonel temizlik hizmeti veriyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesini istiyoruz. Bugüne kadar okullarımızdan gelen tam 4 bin 867 temizlik talebini karşıladık.

Bu hizmetimizi yeni eğitim-öğretim döneminde daha da büyütüyoruz. 2026 yılı sonuna kadar 1.350 okula, 2027 yılında ise 2 bin 750 olmak üzere yeni eğitim-öğretim döneminde toplam 4 bin 100 temizlik talebine 1 yılda cevap vermiş olacağız. Bunun için yaklaşık 160 milyon liralık kaynak ayırıyoruz. Ancak okullarımıza desteğimiz temizlikle sınırlı değil. Okullarımızın ihtiyaç duyduğu 720 noktada bakım ve onarım hizmeti sunuyoruz. Bunun için 1 milyar 412 milyon liralık kaynak seferber ediyoruz. Bize zaman zaman, ‘Okulları temizlemek, bakımını yapmak Büyükşehir Belediyesinin görevi mi?’ diye soruyorlar. Ben de diyorum ki: Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği söz konusuysa biz ‘Bu kimin görevi?’ diye bakmayız. Elimizi taşın altına koyarız. Çünkü ne dedik: İBB Hep Yanında.”

“ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN HAYATIN HER ALANINDA YANINDA OLUYORUZ”

“Ayrıca çocuklarımızın spor yapacakları salonlara da destek sağlıyoruz. 4 milyon 500 bin seanslık hizmet veriyoruz. 228 spor salonumuzun bakımını yapıyoruz. 1.651 amatör spor kulübü ve okul üzerinden yaklaşık 289 bin 460 gencimize spor malzemesi ulaştırıyoruz. Biz hayatlarının her döneminde evlatlarımızın yanlarındayız. İBB Ders Atölyelerimizden bugüne kadar 111 bin 988 öğrencimiz yararlandı.

2027’de de öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ders Atölyelerimizde öğrencilerimize okul derslerine destek ve sınavlara hazırlık eğitimi verirken, Teknoloji Atölyelerimizde çocuklarımızı bilimle, teknolojiyle ve geleceğin becerileriyle buluşturacağız. 2027 yılında okul spor salonlarımızın işletilmesi ve bakımı, Ders Atölyelerimiz ve Teknoloji Atölyelerimiz için toplam 2 milyar 332 milyon lirayı aşan kaynak ayırıyoruz.

Ama bakın… Biz çocuklarımızı sadece sınava hazırlamak istemiyoruz. İstanbul’u tanısınlar; denizi görsünler, vapura binsinler, sanatla, sporla, doğayla buluşsunlar istiyoruz. Bugün İstanbul’da yaşadığı halde denizi hiç görmemiş çocuklarımız var. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu nedenle, Gezi İstanbul’dan Doğa Kamplarımıza, Spor faaliyetlerimize kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatın her alanında yanında oluyoruz.”

“GÖREVE GELDİĞİMİZDE İBB’NİN TEK BİR YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ YURDU YOKTU; İŞTE SOSYAL BELEDİYECİLİK DEDİĞİMİZ ŞEY TAM DA BUDUR”

“Kıymetli misafirler, çocuklarımız büyüyor. Liseyi bitiriyor. Üniversiteyi kazanıyor. Biz ne diyoruz? ‘İBB hep yanında.’ Genç Üniversiteli Sosyal Desteğimizle bugüne kadar 488 bin 18 öğrencimize 4 milyar 95 milyon liralık destek sağladık. Bu eğitim - öğretim döneminde 125 bin üniversite öğrencimize kişi başı 20 bin lira olmak üzere toplam 2 milyar 500 milyon liralık sosyal destek sağlayacağız.

Genç Üniversiteli Ulaşım Desteğimizle bugüne kadar 38 bin 628 öğrencimize 143 milyon 320 bin liralık destek olduk. Yeni eğitim öğretim dönemi içinde 30 bin öğrencimize aylık 653 liralık abonman desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu bedel toplam 156 milyon 720 bin lira, bu destek. Ayrıca 20 bin üniversite öğrencimize kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 100 milyon liralık kıyafet desteği sağlayacağız.

Yani yalnızca üç desteğimiz için 2 milyar 756 milyon 720 bin liralık kaynak ayırıyoruz. Ve yurtlarımız… Bakın, bunu özellikle söylüyorum. Göreve geldiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tek bir yükseköğrenim öğrenci yurdu yoktu. Bugün 16 yurdumuz var. 6 bin 232 öğrencimize güvenli, sağlıklı bir yuva sağlıyoruz. Üstelik öğrencimiz, kahvaltı ve akşam yemeği dahil aylık yalnızca 3 bin 840 lira ödüyor. Şimdi bunun aile bütçesi açısından ne anlama geldiğine bakalım. İstanbul’da bir öğrencinin yurt maliyetini aylık ortalama 40 bin lira üzerinden hesapladığımızda, yalnızca barınma desteğimiz sayesinde ailelerimizin cebinde 2,2 milyar lira kalıyor. Kahvaltı ve akşam yemeğini de hesaba kattığımızda bu rakam 2,6 milyar liraya ulaşıyor. İşte sosyal belediyecilik dediğimiz şey tam da budur.”

“İSTANBUL’DA HİÇBİR ÇOCUĞUMUZ, HİÇBİR GENCİMİZ EKONOMİK KOŞULLAR YÜZÜNDEN EĞİTİMİNDEN VE HAYALLERİNDEN VAZGEÇMESİN”

“Değerli İstanbullular, Bütün bu çalışmalarımızı yaparken tek bir amacımız var: İstanbul’da hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz ekonomik koşullar yüzünden eğitiminden ve hayallerinden vazgeçmesin. Birazdan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin Eylül ayı toplantılarını açacağız. Bugün burada sizlerle paylaşacağımız yeni desteklerimizi de Meclisimizin takdirine sunacağız. Hangi siyasi partiden olursak olalım, söz konusu İstanbul’un çocukları ve gençleri olduğunda hepimizin ortak bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. İnşallah bu desteklerimizi Meclisimizde hep birlikte karara bağlayacağız.”

“İBB TARİHİNDE İLK KEZ ÖĞRENCİ EVLERİNİN SU VE DOĞALGAZ FATURALARINA DESTEK OLUYORUZ”

“Şimdi sizlerle ilk kez hayata geçireceğimiz yeni desteklerimizi paylaşmak istiyorum. İlk yeni desteğimiz öğrenci evlerinin faturalarına. İBB tarihinde ilk kez öğrenci evlerinin su ve doğalgaz faturalarına destek oluyoruz. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 20 bin öğrenci evine, üç ayda toplam 7 bin 500 liraya kadar su ve doğalgaz desteği sağlayacağız. Bunun için 150 milyon liralık kaynak ayırıyoruz.

Çok net söylüyorum: İstanbul’da üniversite okuyan hiçbir gencimiz kara kışta soğuğa mahkûm olmayacak. Ders çalışırken montuyla oturup, ‘Kombiyi açarsam faturayı nasıl öderim?’ diye düşünmeyecek. Çünkü artık o biliyor İBB hep yanında. Bir de bu desteğin dayanışma ayağı var. ‘Askıda Öğrenci Evi Faturası’ ile İstanbul’un dayanışmasını öğrenci evlerine taşıyoruz. Biz İBB olarak öğrencimizin yanında olacağız; biliyoruz ki İstanbul da her zaman olduğu gibi bizimle olacak.

Bu şehrin vicdanı, dayanışması, iyiliği öğrencilerimizin yuvasına ulaşacak. İstanbullularla el ele verecek, hiçbir gencimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Buradan tüm İstanbulluları bu dayanışmaya davet ediyorum. Çünkü İstanbul, dara düşenin elinden tutanların; ekmeğini, sofrasını, imkanını paylaşanların şehridir.”

“12 BİN 500 LİRA BARINMA VE DEPOZİTO DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

“İkinci yeni desteğimiz: ‘Evine Hoş Geldin.’ İstanbul’a okumaya gelen her bir gencin bu şehirdeki ilk meselesi barınma olmamalı. Yurtlarımızı açtık, büyütmeye devam ediyoruz. Ama biliyoruz ki İstanbul’un barınma meselesini yalnızca yurtlarla çözemeyiz. Bu nedenle 20 bin öğrenci evine tek seferlik 12 bin 500 lira barınma ve depozito desteği sağlayacağız. Toplam 250 milyon liralık yeni bir desteği gençlerimiz için hayata geçiriyoruz. İstanbul’da okuyan tüm gençlerimize şunu söylüyoruz: Evine hoş geldin. Bu şehirde yalnız değilsin. İBB hep yanında.”

“ÖĞRENCİMİZ 21 EYLÜL–17 EKİM TARİHLERİ ARASINDA HANGİ GÜN ABONMANINI ALIRSA ALSIN, BİR AYLIK ABONMANI SADECE 1 LİRA OLACAK”

“Üçüncü yeni desteğimiz ulaşımda. Ve bu desteğimizi 21 Eylül’de başlatıyoruz. Neden 21 Eylül? Çünkü 21 Eylül, geceyle gündüzün eşitlendiği gün. Biz de İstanbul’un gençlerini fırsatlarda eşitlemek istiyoruz. 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında öğrencilerimiz ilk aylık abonmanlarını tam sadece 1 liraya alabilecek.

Burayı özellikle açıklamak istiyorum: Öğrencimiz 21 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında hangi gün abonmanını alırsa alsın, o tarihten itibaren bir aylık abonmanı sadece 1 lira olacak. Böylece öğrencilerimizin üzerindeki ulaşalım yükünü bir nebze almaya çalışacağız. Bunun için yaklaşık 441 milyon liralık kaynağı öğrencilerimiz için ayırıyoruz. Dördüncü adımımız: İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin kapılarını tüm yurttaşlarımıza 1 TL’ye açacağımızı açıklamıştık. Elbette öğrencilerimize de 1 TL olacak. Çünkü biz kültüre erişimi bir ayrıcalık değil, kent hakkının bir parçası olarak görüyoruz.”

“MİLLETİN PARASINI MİLLETE VERİYORUZ, MİLLETİN PARASIYLA CUMHURİYETİN ÇOCUKLARINI OKUTUYORUZ”

“Değerli İstanbullular, desteklerimizle ilk ve orta dereceli okullardaki 320 bin öğrenciye, 221.232 üniversite öğrencisine ve ulaşım desteği ile 1,8 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdi bütün bu anlattıklarımızın büyüklüğünü tek bir rakamla söylemek istiyorum. Yeni dönemde sürdürdüğümüz ve bugün açıkladığımız eğitim desteklerinin toplam program büyüklüğü: 8,7 milyar lira.

Bazen bize ‘Bu kadar desteği nasıl veriyorsunuz?’ diye soruyorlar. Çok basit. Milletin kaynaklarını milletin çocuklarıyla paylaşıyoruz. Milletin parasıyla cumhuriyetin çocuklarını okutuyoruz. İşte İstanbul'un büyüklüğü de budur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu da budur. Keşke hiçbir çocuğun bunlara ihtiyacı olmasa. Keşke hiçbir üniversiteli destek beklemese. Keşke hiçbir anne çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünmese. Ama ihtiyaç varsa biz her zaman orada olacağız.

Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyet tam da budur. Kimsesizlerin kimsesi olmak. Bir köy çocuğuyla bir şehir çocuğunu aynı hayalde buluşturabilmek. Bizim mücadelemiz bunun mücadelesidir. Buradan tüm İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye sesleniyorum: Bu şehirde hiçbir çocuk yalnız değildir. “İBB Hep Yanında.

Bu şehirde hiçbir genç kimsesiz değildir. İBB Hep Yanında. Ekrem Başkanımızın 2019’da başlattığı bu büyük dayanışmayı, hangi koşul altında olursak olalım büyütmeye devam edeceğiz. İstanbul’un umudu varsa, Türkiye’nin umudu vardır. O umudu birlikte büyüteceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)