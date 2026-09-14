Ahilik Haftası vesilesiyle hatırlıyoruz ki esnaflık, yalnızca bir geçim yolu değil; insanla insanı buluşturan, güveni büyüten, mahalleyi ve şehri ayakta tutan bir değerdir. Bir esnafın dürüstlüğü, yalnızca kendi işini değil, bulunduğu çevrenin huzurunu da güzelleştirir.

Bugün ülkemizin büyümesi, üretimin artması ve ticaretimizin güçlenmesi kadar; bu büyümenin güven, emek ve hakkaniyet üzerine kurulması da önemlidir.

Çünkü kalıcı zenginlik, sadece çok kazanmakla değil, kazancın bereketini çoğaltmakla mümkündür.

Selçuklu’dan Osmanlı’ya, oradan bugüne uzanan Ahilik mirasımızı yaşatmak; işini iyi yapan, sözünün arkasında duran, alın terine ve başkasının hakkına sahip çıkan insanlarımızı çoğaltmaktır.

Bu anlayışla, emeğiyle hayatımıza değer katan tüm esnaflarımızın, tüccarlarımızın ve üreticilerimizin Ahilik Haftası’nı kutluyor; işlerine bereket, kazançlarına helal, yollarına kolaylık diliyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)