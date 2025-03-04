Çok değil bundan bir kaç ay önce tecrübeli genel başkan Devlet Bahçeli Siyonist İsrail’in ve ağababası ABD’nin maddi ve manevi destekleri ile şımardıkça şımaran davranışlarından dolayı birlik olalım demişti ve ben baya umutlanmıştım.

Ancak onca kallavi laftan sonra bırakın içte birlik olmaya sırf gelecek seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağım dediği için İmamoğlu’na yapılanları görünce aklıma acaba Firavun Hz.Musa’ya bu kadar kötülük yaptı mı sorusunu kendime sordum.

ilk olarak kamuoyunda AHMAK Davası olarak bilinen basit mi basit bir laf dalaşından dolayı 5 milyon İstanbul’ lu dan oy alan İBB başkanı İmamoğlu’na yerel mahkemenin n 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı vermesi anlaşılabilmiş değil iken ondan sonra açılan soruşturma ve davaları anlamak hiç mümkün değil.

“İmamoğlu diyor ki İstanbul’da 8.600 bilirkişi var S.B. mesleği ile aynı olan bilirkişi sayısı da 1.800 aynı kişinin bana gelme şansı 450 milyonda bir iken üst üste aynı kişinin bana bilirkişi olması manidar dediği için soruşturma açılıyorsa VALIMINEY .!...

Sahiden İçte Birlik olalım’ dan, Apo’ya umut kakkından nasıl 30 küsür yıl önce alınan helal diplomayı murdar etmeye geldi…

SORUŞTURMA,KOVUŞTURMA VE DAVALAR

1-Ahmak Davası YEREL MAHAKEM 3 YILAYAKIN HAPİS 4 YIL SİYASET YASAĞI

2-Beyliküdünde başkanlık süreci ile alakalı açılan dava DAVA DEVAM EDİYOR

3-Savcı G.N. eleştirdi diye açılan soruşturma İFADE VERDİ

4-Bilirkişi S.B’yi eleştirdiğ için soruşturma açıldı İFADE VERDİ

5--30 Küsür yıl önce yapılan Yatay geçişi şaibeli hale getirmek için açılan soruşturma

6-.vs.vs.

Hiçbir zaman hiçbir siyasetçi ömür boyu rakibini masa başı oyunlarla siyaset dışı edememiştir.

Soruşturma ,dava baskı sadece rakibinizi daha da güçlü hale getirecektir. Eğer halkın sizin arkanızdan durmasını istiyorsanız 2 emekli maaşının tek kiraya yetmediği garabete son verin.

Siz iktidara geldiğiniz zaman emekli maaşı bağlanma oranı % 70 iken şu an % 28’e düşürmenizi düzeltin.

Bir günü baz alarak ciddi bir haksızlık oluşturduğunuz emeklilik sitemini düzeltin. İkiz kardeşlerden birisi 08.09.1999’da işe girişi yapılıyor ve 43 yaşında emekli oluyor diğer ikisi de 09.09.199’da yani bir gün sonra işe girişi yapılıyor ona deniyor ki senin girişin EYT’ liler için çıkardığımız gün kriterine uymadığı için 17 sene bekleyeceksin deniyor. Siz BARABETE Acilen düzeltip KADEMELİ EMKLİLİK yasasını çıkarıp bu bariz hatayı düzelmedikçe adaleti sağlayamazsınız.

Özetle TUSİAD Başkanları eleştirel bir konuşma yaptılar diye kollarına polis ellerine kelepçe takılan görüntüler için düzeltme yapılmadıkça işiniz sor daha doğrusu ülkemizin işi zor.

Aslında Özete ifade etmek gerekirse 2012’den sonra HAK - HUKUK - ADALET – EKONOMİ Konuları başta olmak üzere ülkenin yöneticileri halkı rahatlatacak işlere imza atıp halkı rahatlatmazlarsa sadece muhtemel cumhurbaşkanı adayına engel üstüne engel çıkarmakla iktidar olmak mümkün değil.

Diyelim ki açılan davalardan birisi ile İmamoğlu’nu seçime sokmadınız CHP herhangi bir mahalle başkanını Cumhurbaşkanı adayı yaparsa en az % 60 ile kazanır o kazanan aday ve hükümetinin çıkaracağı bazı yasal düzenlemeler ile İmamoğlu da daha önce SİİRT ara seçimi ile nasıl ki Erdoğan oyuna dahil edildi ise aynı şey neden EKREM İMAMOĞLU İÇİNDE YAPILMASIN ?

İMAMOĞLU İSTER YARGIÇLARA İSTER İSE ESKİ BAKAN SÜLEYMAN SOYLUYA AHMAK DEMİŞ OLSUN Bunun karşılığı kesinlikle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl siyaset yasağı değildir.

BAKIN TÜRK DİL KURUMU (TDK) AHMAK İÇİN NE DEMİŞ :

Ahmak TDK Anlamı Nedir ? Arapça kökenli kelime dilimizde sıfat olarak kullanılır. Ahmak, aklını gerektiği gibi kullanamayan kişilere denir.

İBB Başkanına bu söz için verilen cezayı hiç bir vicdan kabul etmez etmiyor da zaten. Yaptığımız sokak röportajlarında bunu görmek mümkün.

Daha önce eski bakan Soylu İBB’de nerede ise Türkiye’de bulunan bütün örgütlerden teröristlerin işe alındığını söyleyerek liste vermişti.

Daha sonra ise avukatı dava sürecinde o listeler ve konuşmalar siyasi konuşmalardır diyerek bir nevi eski bakan Soylu’ nun doğru söylemediğini ifade etti.

Seçim mertlik içinde olmalı…Ben devleti yönetiyorum ben ne dersem olur demek doğru değil.

Yaptığımız sokak röportajlarında AK PARTİLİ SEÇMENLER BİLE İmamoğlu hakkında açılan davaların doğru olmadığını ifade ediyorlar.

Sizin gibi düşünmeyenleri HAİN ilan etmek doğru değil. Kur’an’a göre hain DEVLET MALINI YİYENLERE Hain Denir.

Bizim kültürümüzde Devlet babadır…Devletin başındaki en yetkili kişi halkından 400 bin kişiye dava açmış ise orada ciddi bir hata vardır demek yanlış olmaz.

Bu ülke insanları kavgadan yoruldu. Belediye başkanları yanlış eksik yapabilirler bu onların görevden alınması gibi ağır bir bedelden ziyade daha kabul edilebilir cezalar ile çözüme kavuşturulabilir.

31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinde kayyum atanan yerlerde acilen bir ara seçim yapılarak kayyum garabeti düzeltilmelidir.

Görevden alınan başkanlar hakkında adil ve bir yargılamanın yapılarak haklarında karar verilmelidir. Suçlu değiller ise onlar yeniden aday yapılabilir ve hemen seçim yapılmalıdır.

HATAY ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI LÜTFÜ SAVAŞ SAÇMALIYOR

Lütfü başkanı son günlerde takip ediyorum adeta İmamoğlu’nu kötülemek için tekkeden süt çıkarmaya çalışırcasına sözler söylüyor.Yok ÖSS’yi kazanamadın, benim eşim profesör bizde eğitimci çok vs.vs.vs. yahu “Lütfücüğüm” soru basit sen AK PARRTİ adayına karşı kaybetmeseydin ve CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye başkanı seçilseydin yine bu lafları söyler miydin ? Bir basın mensubu olarak sizin daha önce Ekrem balkanın en az 3/5 etkinliğinde gördüm o zaman böyle düşmanca sözler demiyordun.

Elbette İmamoğlu’ da bir insan eleştirilebilir ama sizin konumunuzda ki birinin seçilemediği için eleştirmesi sizin için iyi bir şey değil. Sizin eleştiriniz ne zaman anlamlı olurdu biliyor musunuz. Ak Parti sizi aday göstermedi CHP sizi aday yaptı ve seçildiğiniz zaman Ekrem İmamoğlu’nu eleştirseydiniz toplum bunu manalı görebilirdi ama seçilememiş ve boşta kalmış birisi olarak oluşuz eleştirilerinizin manası çok yok.

CHP sizi Hatay’da belediye başkan adayı yaptı ama öyle oldu böyle oldu günün sonunda Yüksek seçim kurulu sizin kaybettiğinize dair rakibinize Mazbatayı verdi ve bu süreç bitti.

Bence şöyle deseydiniz daha şık olurdu, Ak Parti üstümü çizdiği zaman CHP beni aday yaptı ve kazandım. 31 Mart 2024’de de biraz geç ve sorunlu da olsa CHP beni yeniden aday yaptı.

Hatay halkı Belediyenin hükümet ile aynı partide olması halinde evlerinin daha hızlı yapılacağına inandığı için az oy farkı ile rakibim Ak Parti adayını seçti. Ben kaybettim ama yine Partim ve Hatay için çalışıp 5 sene sonra yine HATAYLILARIN hizmetine talip olacağım deseydiniz bana daha inandırıcı gelirdiniz. Sayın başkan uzun sözün kısası ya hayır konuşun yada susun Ekrem başkan çok büyük rakiplerle mücadele ediyor siz de dikkat çekmek için parazit yapmazsanız ülkemiz için sanki daha iyi olacak gibime geliyor. Aslında bu konuda yazacak çok şey var ama bu kadarı ile yetinelim.

ABDULLAH ÖÇALAN PKK’YI FESHETTİĞİNİ AÇIKLADI

Ben bu makaleyi yazarken DEM Heyeti Taksim’de ki bir otelde yaptığı açıklamada PKK’nın kurucusu Abdullah Öçalan’ın PKK’nın lağvedilmesini istediği açıklamayı yaparak PKK yöneticilerine kongrenizi toplayın ve PKK’yı feshedin dediğini çok şükür duyduk. İnşallah Kandil’ de ki PKK yöneticileri de bu karar’ a uyar ve artık kan ve gözyaşı son bulur.

Bütün samimi kalbimle sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Kütlerinde Türklerinde devleti TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR. Bu zaten Lozan’da da karar altına alınmıştır.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyet, Yaşasın Bayrağımız yaşan Türk Kürt kardeşliği.

Her şey Türkiyemiz için.

Oruç tutan herkesin Ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik ederim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner 27.02.2025