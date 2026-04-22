İBB BASIN BİRİMİNİN HÜSEYİN ÇETİNER’E VERDĞİ BİLGİ ŞU ŞEKİLDE OLDU

“İBB olarak ırkı, düşüncesi, görüşü ne olursa olsun hiçbir kimse ve gruba karşı keyfi bir hareket içinde olmamıştır olamaz ve olmayacaktır.

Azda olsa birkaç yerde İBB’nin ayrımcılık yaparak sanatçı Mem Ararat’a yer vermediği iddia edilmiştir. Bilindiği üzere İBB’nin uhdesinde olan Harbiye açık hava konser ve etkinlik alanını İBB ihale yöntemi ile bir sene önceden organizasyon firmalarına ihale ediyor.

Etkinlik yapmak isteyen sanatçılar bizden ihale alan şirketler ile görüşerek her türlü sanatsal faaliyetlerini yapabilirler.

Mem Ararat’a yer vermemek gibi bir olay olmamıştır. Harbiye Konser alanını ihale ile şirketlere verdiğimiz halde kendileri ile görüşerek ilgili sanatçının menajeri ile irtibatlandırarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.” Şeklinde bir açıklama yapılmıştyır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)