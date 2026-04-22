Daha önce de meclis açmıştık, daha önce de devlet kurmuştuk, daha önce de savaşmıştık ama binlerce yıllık tarihimizde ilk kez 23 Nisan 1920’de, karar veren de mührün gerçek sahibi de “millet” oldu. Savaş, milletin savaşı; zafer, milletin zaferi; devlet, milletin devleti oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği ve birlikte yol yürüdüğü arkadaşlarının dirayetiyle 23 Nisan 1920 ve sonrasında ortaya koyduğumuz mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu sağladığı gibi, küresel sömürü düzenine karşı mazlum milletlere hem ilham vermiş, hem de neyin nasıl yapılacağını gösteren, önemli bir kılavuz olmuştur. Bu itibarla, dünya tarihindeki önemli kırılma anlarından biridir.

Aynı bayrak, bugün aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından taşınmakta, milli iradenin tam hakimiyetiyle beraber küresel sömürü düzenine karşı ses yükselten ülke olma karakterimiz sürdürülmektedir.

Böylesine önemli bir bayramın, geleceğimizi inşa eden çocuklarımıza ithaf edilmesi, hem önemli bir mesaj, hem de ciddi bir motivasyondur.

Ne yazık ki Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan elim bir hadisenin gölgesinde karşıladığımız bu 23 Nisan, hafızamıza, içimizin buruk ama şehit evlatlarımızın bize yüklediği sorumluluğu yerine getirme konusunda kararlılığımızın arttığı, daha çok çalışma azmimizin kamçılandığı bir 23 Nisan olarak kazınacaktır.

Bu vesileyle, Aziz Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor; bizlere bu ülkeyi ve bu bayramı hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyor; Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarında şehit düşen kahraman öğretmenimize ve öğrencilerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.