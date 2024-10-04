SARIYER BELEDİYE BAŞKANI VETERİNER HEKİM MUSTAFA OKTAY AKSU:

Tüm dünyada 1931 yılından beri çeşitli etkinliklerle kutlanan dünya hayvanları koruma günü dolayısıyla kamuoyuna bir mesaj ileten Sarıyer Belediye Başkanı Veteriner Hekim Mustafa Oktay Aksu, ülkemizde kısa bir süre önce yeniden düzenlenen 5199 sayılı hayvanları koruma yasasının özellikle sahipsiz hayvanlara yönelik kapsayıcı bir çözüm üretmediğine vurgu yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurettin Koç

HAYVANLARI KORUMA KANUNU YETERLİ DEĞİL

Hükümete, büyükşehir ve ilçe belediyelerine yapılması gerekenler ile ilgili önerilerde bulunan Veteriner Hekim Başkan Aksu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Sokağımızda, evimizde, bahçemizde veya doğada, bu hayatı birlikte paylaştığımız evcil veya yaban hayvanlara karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız amacıyla dünyada 1931 yılından bu güne kadar, her yıl 4 Ekim’de hayvanları koruma günü kutlanıyor.Yaşanan savaşları, insanlık suçlarını lanetlediğimiz bu günlerde can dostlarımıza da karşı görevimizi yerine getirmek, sevgi ve barışın diliyle sesimizi duyurmak istiyoruz.

“DEĞİŞİKLİKLER BİLİMSELLİKTEN VE TOPLUM VİCDANINDAN UZAK OLMAMALIDIR”

Unutmayalım ki, hayvanlar sadece birer yaşam formu değil; aynı zamanda bizim en yakın dostlarımız, en iyi öğretmenlerimiz ve yaşamımıza neşe katan varlıklardır. Onların sadakati, sevgi dolu bakışları ve koşulsuz dostlukları, eşsiz bir değere sahiptir. Bu günün amacı evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek yaşam haklarına saygı duymaktır. Ülkemizde son günlerde gündemimizden düşmeyen 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda yapılan düzenlemelerin, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiğini, bilimsellikten ve toplum vicdanından uzak olduğunu üzülerek belirtmek isterim.

“HAYVAN BAKIMEVİNE SAHİP YEREL YÖNETİM SAYISI OLDUKÇA AZDIR”

Hayvan ve insanın uyumlu şekilde yaşayacağı çevrenin yaratılması ve gerekli kanuni düzenlemelerin toplum vicdanını yaralamadan bilime uygun olarak yapılması her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. 5199 sayılı kanun, bir çözüm sunmadığı gibi özellikle büyük şehirlerde kentleşme süreci ile birlikte yaşam alanları daralan sahipsiz hayvanların, refah, çevre, güvenlik ve halk sağlığı açısından oluşturduğu sorunlar giderek büyümektedir. 2004 yılından itibaren kurulması zorunlu olmasına rağmen hayvan bakımevine sahip yerel yönetim sayısı ise oldukça yetersizdir. Ülkemizde 1003 tane il ve ilçe belediyesi bulunmasına rağmen hayvan bakımevi sayısı 330 civarındadır.

VETERİHER HEKİM BAŞKAN AKSU, ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Bizim için bu yılki 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günüdeki gündemimiz öncelikle sahipsiz hayvanlardır. Bu kapsamda yapılması gereken çözüm önerilerimiz şöyledir;

1- Büyükşehirlerde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı kurulmalıdır. İl ve ilçe belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Müdürlükleri kurulması zorunlu müdürlükler içerisinde yer almalıdır.

2- Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyelerinin yerleşkede bulunan insan nüfusunun %0,1 sayı kapasiteli hayvan barınakları veya bakımevleri yapmaları zorunlu hale getirilmelidir. Buralarda yeterli sayıda yardımcı personel, tekniker/ teknisyen ve veteriner hekim istihdam edilmelidir.

3- Hayvan bakımevinde çalışan yardımcı personeller hijyen, hayvan davranışları, hayvan refahı ve bakımı, hayvanların tutulması ve yakalanması konusunda eğitimden geçirilerek sertifikalarını aldıktan sonra bakımevi veya barınaklarda çalışmalıdırlar. Çalışan yardımcı personel hayvan bakıcısı ünvanı almalıdır.

4- İnsan ve hayvan sağlığı gözetilerek hayvan bakımevi standartları oluşturulmalıdır. Hayvan bakımevleri, hayvan nakil ambulansı, hayvan takip aracı, hayvanların yakalanma şekli, hayvan refahı ve sağlığına, insan sağlığına, iş sağlığı ve güvenliğine uygun standartlarda olmalıdır.

5- Bütçesi yetersiz olan belediyelerin ve hayvan bakımevi veya barınak yapım giderleri, ilgili bakanlık tarafından karşılanmalıdır.

6- Sahipli hayvanlar ile hayvan bakımevi ve barınaklarda bulunan sahipsiz hayvanlar mikroçip ile kimliklendirilmesi ve dijital tek bir bilgi ağına kaydedilmesi zorunlu hale getirilmelidir.

7- İlköğretim okul müfredatında hayvan sevgisi yer almalıdır.

BAŞKAN AKSU, SARIYERLİ KOMŞULARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Buradan tüm Sarıyerli komşularıma çağrımdır. Eğer hayvan sahiplenmek istiyorsanız buyurun hayvan bakımevimizi ziyaret ediniz. Burada görevli arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Bizim de barınaktan sahiplenilen havyanlar için her türlü desteği sağlayacağımızı bilmenizi isterim. Unutmayalım; Birinin sizi sonsuza kadar sevmesini istiyorsanız barınaktan bir can dostu alın, evinizi, gönlünüzü paylaşın…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI VETERİNER HEKİM MUSTAFA OKTAY AKSU:

HAYVANLARI KORUMA KANUNU YETERLİ DEĞİL

Sarıyer Belediye Başkanı, Veteriner Hekim Mustafa Oktay Aksu, her yıl 4 Ekim’de çeşitli ekinlikler kutlanan Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla kamuoyuna sunduğu mesajında, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda özellikle sahipsiz hayvanlara yönelik yapılan düzenlemelerin yetersizliğine dikkat çekerek, hükümete, büyükşehir ve ilçe belediyelerine hayata geçirilmesi gereken önerilerde bulundu

Tüm dünyada 1931 yılından beri çeşitli etkinliklerle kutlanan dünya hayvanları koruma günü dolayısıyla kamuoyuna bir mesaj ileten Sarıyer Belediye Başkanı Veteriner Hekim Mustafa Oktay Aksu, ülkemizde kısa bir süre önce yeniden düzenlenen 5199 sayılı hayvanları koruma yasasının özellikle sahipsiz hayvanlara yönelik kapsayıcı bir çözüm üretmediğine vurgu yaptı. Hükümete, büyükşehir ve ilçe belediyelerine yapılması gerekenler ile ilgili önerilerde bulunan Veteriner Hekim Başkan Aksu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Sokağımızda, evimizde, bahçemizde veya doğada, bu hayatı birlikte paylaştığımız evcil veya yaban hayvanlara karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız amacıyla dünyada 1931 yılından bu güne kadar, her yıl 4 Ekim’de hayvanları koruma günü kutlanıyor.Yaşanan savaşları, insanlık suçlarını lanetlediğimiz bu günlerde can dostlarımıza da karşı görevimizi yerine getirmek, sevgi ve barışın diliyle sesimizi duyurmak istiyoruz.

“DEĞİŞİKLİKLER BİLİMSELLİKTEN VE TOPLUM VİCDANINDAN UZAK OLMAMALIDIR”

Unutmayalım ki, hayvanlar sadece birer yaşam formu değil; aynı zamanda bizim en yakın dostlarımız, en iyi öğretmenlerimiz ve yaşamımıza neşe katan varlıklardır. Onların sadakati, sevgi dolu bakışları ve koşulsuz dostlukları, eşsiz bir değere sahiptir. Bu günün amacı evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek yaşam haklarına saygı duymaktır. Ülkemizde son günlerde gündemimizden düşmeyen 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda yapılan düzenlemelerin, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiğini, bilimsellikten ve toplum vicdanından uzak olduğunu üzülerek belirtmek isterim.

“HAYVAN BAKIMEVİNE SAHİP YEREL YÖNETİM SAYISI OLDUKÇA AZDIR”

Hayvan ve insanın uyumlu şekilde yaşayacağı çevrenin yaratılması ve gerekli kanuni düzenlemelerin toplum vicdanını yaralamadan bilime uygun olarak yapılması her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. 5199 sayılı kanun, bir çözüm sunmadığı gibi özellikle büyük şehirlerde kentleşme süreci ile birlikte yaşam alanları daralan sahipsiz hayvanların, refah, çevre, güvenlik ve halk sağlığı açısından oluşturduğu sorunlar giderek büyümektedir. 2004 yılından itibaren kurulması zorunlu olmasına rağmen hayvan bakımevine sahip yerel yönetim sayısı ise oldukça yetersizdir. Ülkemizde 1003 tane il ve ilçe belediyesi bulunmasına rağmen hayvan bakımevi sayısı 330 civarındadır.

VETERİHER HEKİM BAŞKAN AKSU, ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Bizim için bu yılki 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günüdeki gündemimiz öncelikle sahipsiz hayvanlardır. Bu kapsamda yapılması gereken çözüm önerilerimiz şöyledir;

1- Büyükşehirlerde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı kurulmalıdır. İl ve ilçe belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Müdürlükleri kurulması zorunlu müdürlükler içerisinde yer almalıdır.

2- Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyelerinin yerleşkede bulunan insan nüfusunun %0,1 sayı kapasiteli hayvan barınakları veya bakımevleri yapmaları zorunlu hale getirilmelidir. Buralarda yeterli sayıda yardımcı personel, tekniker/ teknisyen ve veteriner hekim istihdam edilmelidir.

3- Hayvan bakımevinde çalışan yardımcı personeller hijyen, hayvan davranışları, hayvan refahı ve bakımı, hayvanların tutulması ve yakalanması konusunda eğitimden geçirilerek sertifikalarını aldıktan sonra bakımevi veya barınaklarda çalışmalıdırlar. Çalışan yardımcı personel hayvan bakıcısı ünvanı almalıdır.

4- İnsan ve hayvan sağlığı gözetilerek hayvan bakımevi standartları oluşturulmalıdır. Hayvan bakımevleri, hayvan nakil ambulansı, hayvan takip aracı, hayvanların yakalanma şekli, hayvan refahı ve sağlığına, insan sağlığına, iş sağlığı ve güvenliğine uygun standartlarda olmalıdır.

5- Bütçesi yetersiz olan belediyelerin ve hayvan bakımevi veya barınak yapım giderleri, ilgili bakanlık tarafından karşılanmalıdır.

6- Sahipli hayvanlar ile hayvan bakımevi ve barınaklarda bulunan sahipsiz hayvanlar mikroçip ile kimliklendirilmesi ve dijital tek bir bilgi ağına kaydedilmesi zorunlu hale getirilmelidir.

7- İlköğretim okul müfredatında hayvan sevgisi yer almalıdır.

BAŞKAN AKSU, SARIYERLİ KOMŞULARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Buradan tüm Sarıyerli komşularıma çağrımdır. Eğer hayvan sahiplenmek istiyorsanız buyurun hayvan bakımevimizi ziyaret ediniz. Burada görevli arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Bizim de barınaktan sahiplenilen havyanlar için her türlü desteği sağlayacağımızı bilmenizi isterim. Unutmayalım; Birinin sizi sonsuza kadar sevmesini istiyorsanız barınaktan bir can dostu alın, evinizi, gönlünüzü paylaşın…