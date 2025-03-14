Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında İstanbul Polis Emeklileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, birim müdürleri, Dernek Başkanı Mehmethan Akan, dernek yöneticileri ve çok sayıda emekli polis katıldı.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMAMIZI HER ZAMAN GÜÇLÜ TUTACAĞIZ”

Başkan Aksu, yıllarca ülkenin huzuru ve güvenliği için fedakârca görev yapan emekli polislerin Ramazan ayını tebrik ederek, bilgi ve tecrübeleriyle topluma rehberlik eden polis emeklileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programda, emekli polislerin birlik ve dayanışma içinde olmasının önemine vurgu yapıldı. Başkan Aksu, iftar organizasyonunu düzenleyen Polis Emeklileri Derneği yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)