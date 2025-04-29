SARIYER BELEDİYESİ, İSTANBUL BOĞAZI BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin Nisan ayı meclis toplantısı Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Sarıyer Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Av. Ülkü Sakalar, Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman ile meclis üyeleri katıldı.

BAŞKAN AKSU: TÜM YOL ARKADAŞLARIMIZA ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLERİM

İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği Başkanvekili Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu başkanlığında toplanan birlik üyeleri 2025 yılı encümen ve ihtisas komisyonu üye seçimlerini gerçekleştirdi.

Yapılan seçimle İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği yeni encümen üyeleri Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, Fatih Belediyesi CHP Meclis Başkan Vekili Kazım Akşahin ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Ali Köklü oldu. İhtisas komisyon üyeleri seçiminin de yapıldığı toplantıda Başkan Aksu, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin faaliyet raporunu meclise sundu.

Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından toplantıya katılan tüm üyelere teşekkür eden Başkan Aksu, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın ihtiyaçları dikkate alınarak hizmet üreten tüm yol arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)