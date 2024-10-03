Bağcılar’ın kurucu ve asli unsurları olan Trakyalılar, Balkan Türklerinin kurduğu Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Güneşli Meydanda üç gün süren “Trakya Balkan Kadınının El Emeği Göz Nuru Sergisi” düzenledi. İkinci günde Güneşli Meydanda ““Trakya Balkan Kadınının El Emeği Göz Nuru Sergisi ve Yaza Veda Konseri” düzenlendi. Konserde Trakyalılar ve Balkan Türkleri gönüllerince eğlendiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Trakya Balkan Kadınının El Emeği Göz Nuru Sergisi üç gün sürdü. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Etkinliğin ikinci gününde Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Teoaman Yıldırım, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Erkan Damar gösteri maçı yaptılar. İkinci günü akşamı yaza veda konserinde sanatçı Yüksel Arslan, TRT Sanatçısı Rüstem Avcı ve Orkastra Caner Bayramoğlu sahne aldı. Yöresel ürünler tatlar yemekler katılanlara ikram edildi.

“Trakya Balkan Kadınının El Emeği Göz Nuru Sergisi” açılışına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, MHP Bağcılar İlçe Başkanvekili Erdinç Kaya, İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Erdem Berkcan,konsere Bulgaristan Milletvekillleri Nejdet Şaban, Hüseyin Hafizov, Milletvekili adayı Emine Yakubova, CHP Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma, Bağcılar Belediye Başkanı Başdanışmanı Muharrem Erdal, İBB ve Bağcılar Belediye CHP meclis Üyesi Mehmet Tuncer, Bağcılar Belediyesi CHP Meclis Üyeleri Yüksel Yılbaş, ERdal Demir, CHP Bağcılar İlçe Eki Başkanı Av.Murat İmrek, STK Başkanları ve davetliler katıldı.

Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar “Bağcılar’ın kurucu unsurları olan biz Balkan Türkleri, Trakyalılar olarak geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak adına zaman zaman kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Çünkü Bağcılar bizlerin en kalabalık toplumuyuz. Bağcılar bir Trakya, Balkan şehridir. “ dedi.

Başkan Mithat Sayar programda yaptığı konuşmasında “Bulgaristan’dan buralara kadar gelen değerli milletvekillerimiz, DPS yetkilileri, Bağcılar Belediyesi Başdanışmanı değerli ağabeyim hemşerimiz, değerli STK başkanlarımız, değerli muhtarlarımız, birbirinden değerli misafirlerimiz hemşerilerimiz, Trakya Balkan kadınlarının el emeği göz nuru sergisi ve yaza veda konserimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” dedi.

Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar “Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği değeri görerek, bilerek Trakya ve Balkan kadınının ne kadar değerli olduğunu ortaya koymak için, kadınlarımızı burada el emeklerini göz nurlarını geleneklerini göreneklerini yaşattıklarını göstermek için, bir organizasyon yaptık.

Yarın sergimiz de devam edecek. Bunu bir de bir konserle taçlandıralım dedik, tabi ki bu organizasyonda emeği geçen kadın kolları başkanımız Fatma Kahraman’a, Ceylan Kahraman’a ve tüm kadın kollarımıza, yönetim kurulumuzda ki tüm ekip arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler buralara geldiğiniz için hepinizin ayağına sağlık, hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler diliyorum. İnşallah güzel projeler ile daha güzel işler ile birlikte olacağız.” dedi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun “Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Derneği alışılmışın dışında hizmet etmeye devam ediyorlar. Dernek başkanımıza ve yönetimine Güneşlili hemşerimize aslında sadece Güneşlili değil Balkanlar coğrafyasından gelen tüm hemşerilerimizin duyarlılıkları beni ziyadesiyle memnun etti ve kültürlerine sahip çıkmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Çünkü, bir milleti millet yapan geçmişidir. Geçmişiyle bağlarını koparan, bağlarını yitiren toplumların geleceğe güvenle bakabilmeleri mümkün değil. Onlar için bizi biz yapan geçmişimizin, kültürümüzün soyut kültürümüzün hem somut kültürümüzün yarınlara taşınması ciddi manada milletimiz için önem atfediyor. Bu yolda göstermiş oldukları gayretten ve çabadan dolayı dernek yönetimimizi tebrik ediyorum. “ dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Trakya Balkan Kadının El Emeği Göz Nuru sergisinin açlışını yaptık. Trakya ve Balkan kadılarının kültürümüzün ve tarihimizin derin izlerini taşıyan birbirinden değerli eserlerini yakından inceleme fırsatı bulduk. Sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Caner Salma “İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’in sizlere saygılarını selamlarını iletmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun sizlere saygı ve sevgilerini iletmek isterim.

Biliyorsunuz Ekrem Başkanımız bu anlamda siz değerli hemşerilerimize hizmetler ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de yenikapı’da memleket günlerinde hep birlikte buluşuyor olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sofranızı, kalbinizi, gönlünüzü bize açtığınız için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

MHP Bağcılar İlçe Başkanvekili Erdinç Kaya “Trakyalılar ve Balkanlılar Derneği başkanımız, kıymetli kardeşimiz Sayın Mithat Sayar başkanımıza ve nezdinde yönetimine ve kadın kollarına böyle bir güzel sergi hazırladıkları için emekleri geçmiş ve güzel bir çalışma ortaya koymuşlar. Bizlerde buna yakinen tanık olmaktan mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Kendilerini de bu anlamda kutluyor ve tebrik ediyorum.

Bunlar Türkiye’nin renkleri, Türkiye’nin kültürü, Türk milletinin birleştirici unsurları ve bu anlamda da Trakyalı ve Balkanlı kardeşlerimizle beraber olmaktan da mutluyuz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum sağ olun. “ dedi.

İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Erdem Berkcan “Şimdi ben bu derneğin zaten kurucu üyesiyim Mithat Başkan’a böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederiz. Ben İyi Parti Bağcılar İlçe Başkanıyım. Burada iyi parti bağcılar ilçe başkanlığından ziyade hemşerilerime el emeği göz nuru ürünlerine bakmaya geldik. Mithat Başkan’a teşekkür ediyoruz tekrar hayırlısı olsun. “ dedi.

Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Kahraman “Proje öncelikle Trakyalılar Balkan Türkleri ve tüm Türkiye kadınlarımızın elde yaptıklarının, zanaatlarının sunumu ve tanıtımı üzerine gerçekleşti. Yağlı boya tablolarımız ile alakalı kadınlarımızın evde yaptıkları çalışmalar özel halk eğitim kurslarında aldıkları ve yaptıkları evde biriktirdikleri çalışmaları sunmak istedik.

Bunun devamı olacak, projemizin içeriğinde öncelikle sunum var, yaptığımız ördüğümüz örgüler Trakyanın yemeklerinin çeşitliliğini sunduk.. Bizim çeyizlik ürünlerimizde şuan burada masada, kışlık hazırlıklarımız var yöresel kabağımızı, her yörenin farklı tatları ve etkinlikleri var ve sunumları var. Biz burada Trakya’yı tanıtmak istedik, burada da ilk defa Bağcılar’da gerçekleşen sergi ilk defa bizim vasıtamızla geçekleşiyor. Bunun devamı olacak. “ dedi.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)