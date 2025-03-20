Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, daha sonra Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ile beraber ebediyete göç etmiş kahramanların kabirlerini ziyaret etti.

Kabir ziyaretlerinin ardından Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Çanakkale Zaferi programına katılan Başkan Aksu, burada günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. Başkan aksu konuşmasında “Cumhuriyetimize önsöz yaşan Çanakkale Savaşı kahramanlarını minnetle anıyorum” diyerek şu ifadelere yer verdi;

ÇANAKKALE: CESARETİN VE İNANCIN DESTANI

Vatan toprağı için gösterilen cesaretin, umudun, özgürlük ve bağımsızlık inancının en yüce göstergesidir Çanakkale. Emperyalizme karşı verilen mücadelenin en yalın halidir Çanakkale. Bu topraklara ilk kez ayak basanları, dostça bağrına basan ama özgürlüğüne göz dikene geçit vermeyen yerdir Çanakkale! Çanakkale, insanlığı öldürmeye gelenlere insanlık dersi verilen yerdir. Ve o ders, yalnızca cephede değil, kalplerde de yazılmıştır.

İNANCIN ZAFERE DÖNÜŞTÜĞÜ AN

Umut olmasaydı, Mustafa Kemal "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!" der miydi? Ve inancı olmasaydı, Mehmetçik ölüme yürür müydü? İşte Çanakkale budur! Umut ve inançla yazılmış bir destandır.

ATA’YA VE ŞEHİTLERE MİNNET BORCUMUZ

Bu zaferin ardında yatan fedakârlıkları unutmamak, Ata'ya minnetimizi ifade etmenin en güzel yoludur. Barış için, özgürlük için, demokrasi için, adalet için, insan hakları için mücadele edecek, en büyük mirasımız olan Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik ve beraberlik içinde, kararlılıkla sonsuza dek yaşatacağız. Çünkü bizler, tarihin en zor sahnelerinde bile bu vatanı kurtarma inancından bir an olsun vazgeçmemiş bir liderin ve halkın izinden yürüyenleriz.

ÇANAKKALE RUHU YAŞIYOR

Bugün tek bir şeye ihtiyacımız var: Çanakkale ruhuna sahip çıkmak, o ruha sımsıkı tutunmaktır. Çünkü Çanakkale ruhu, karanlığa yakılmış bir meşale, kara bahtımıza tutulmuş bir ışıktır. Yolunu kaybedenlere yol haritası, yönünü kaybedenlere kutup yıldızıdır. Çanakkale'yi anlamak, onun mirasını yaşatmaktır.

SONSUZ ŞÜKRAN VE SAYGIYLA

Bizlere bağımsız, başı dik bir ülke ve özgürlükçü bir ruhu miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları başta olmak üzere onların kurduğu laik, demokratik Cumhuriyeti korumak ve kollamak ülküsüyle canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Emniyet Teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duyuyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun!

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)