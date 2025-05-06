SARIYER’DE “İKİNCİ YÜZYIL CUMHURİYET ÖDÜLLERİ” GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE GERÇEKLEŞTİ

Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Dünya Çevre Bilinci ve Eğitim Derneği (DCBED) tarafından düzenlenen “İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri” töreni, Boğaziçi Kültür Merkezi’nde büyük bir coşku ve anlam yüklü anlarla gerçekleşti. Etkinlik, hem çevreye hem de eğitime katkı sunan isimleri bir araya getirdi. Törene Ediz Hun, Türkan Şoray, İzzet Günay, Kandemir Konduk ve Nasuh Mahruki, Vehbi Bardakçı, Engin Şenkal gibi sanat ve toplum hayatına iz bırakmış önemli isimler katıldı. Geceye katılanlar arasında büyük ilgi gören isimlerden biri de Türkan Şoray oldu. Efsane sanatçı, törende ödül takdim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi -Sarıyer - İstanbul

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI M.OKTAY AKSU’YA ANLAMLI ÖDÜL

Çevre ve eğitim alanında verdiği desteklerle dikkat çeken Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, törende *“Sarıyer Belediyesi Özel Teşekkür Ödülü”*ne layık görüldü. Aksu’ya ödülünü, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray kendi elleriyle takdim etti. Duygusal anların yaşandığı bu buluşma, izleyenlerden büyük alkış aldı.

“1001 ÇOCUK PROJESİ” İLE GELECEĞE UMUT

Tören aynı zamanda deprem bölgesinde eğitim gören 1001 kız çocuğuna destek sağlamak amacıyla başlatılan *“1001 Çocuk Projesi”*ne kaynak oluşturdu. Toplanan bağışlar ve sponsor katkıları, kız çocuklarının 2025-2026 eğitim döneminde burslu olarak öğrenim görmesine katkı sunacak.

İMAMOĞLU’NA HALKA HİZMET ONUR ÖDÜLÜ

Çevre çalışmaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, *“Halka Hizmet – Emek Onur Ödülü”*ne layık görüldü. Ödülü, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler teslim aldı.

NESRİN AKKOÇ: “SANAT VE ÇEVRE BİLİNCİYLE BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ”

DCBED Başkanı Nesrin Akkoç, gecede yaptığı konuşmada sanatın, çevre bilincinin ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparak; “Sanat, sevgi, paylaşım ve barış için daha fazla birlikte olmalıyız. Bu gece, topluma katkı sunan değerli isimleri onurlandırdığımız kadar, geleceğe umut olan gençlerimizi de destekleme gecesidir,” dedi.

ONUR ÖDÜLLERİ BAŞLIKLARI

Gecede şu başlıklarda ödüller dağıtıldı:

1. Aziz Nesin Edebiyat Onur Ödülü -Vehbi Bardakçı

2. Türkan Saylan Kız Çocukları Eğitimde Kalite Ödülü Mavili Akbudak - Saadet Yolun

3. Çevre Bilinci ve Farkındalık Onur Ödülü Ediz Hun

4. Sinema Emek Onur Ödülü Türkan Şoray - İzzet Günay

5. Genco Erkal Tiyatro Onur Ödülü- Engin Şenkal

6. Yaşam Boyu En İyi Senarist Ödülü Kandemir - Konduk

7. Yaşayan Yaşatan İnsan Emek Onur Ödülü - Nasuh Mahruki

8. Sarıyer Belediyesi Özel Teşekkür Ödülü- M.Oktay Aksu

9. Halka Hizmet Emek-Onur Ödülü - Ekrem İmamoğlu

10. DCBED Sponsor Onur Ödülü - Taner Keser-Gani Şen- Mesut Alpa

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)