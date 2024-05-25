Son bir kaç gündür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunlarının İstanbul’da yapılması adına imza töreni için İtalya’nın Roma kentine 45’i basın mensubu toplam 73 kişilik heyet ile yaptığı seyahat üzerinden yıpratma gayreti içine girildi.
Bakıyorum da Hükümet yanlısı medya ve geziye davet edilmeyen bazı meslektaşlarımız davet edilmedikleri için gereksiz bir gönül koyma yoluna giderek işi sulandırmanın gayretine girdiler.
Ekrem İmamoğlu 5 yılda ilk kez İstanbul adına imza attığı güzel bir iş için gazeteci meslektaşlarımız ile beraber Roma’ya gitti.
Vay efendim tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir ortamda sen nasıl uçak kiralar İtalya ya gidersin ?
Ne yapsın başkan deve ile mi gitsin ?
Bir hırka bir lokma diyerek tek başına garip bir şekilde gidip imza atıp mı gelsin ?
Sayın Reisi cumhurumuz yurt dışına gidince CHARTER uçakla mı gidiyor ?
EY İktidar medyası siz Erdoğan’a helal olan çalışmaları Dünyanın en büyük Belediyelerinden birisi olan İstanbul’un başkanına helal görmedikçe sandıkta fark yiyorsunuz …
Siz İstanbul’un yararına olan 45’i basın mensubu,toplam 73 kişilik heyet ile yapılan İtalya - Roma iş gezisi için İBB ‘nin devasa bütçesi içinde Devede bırakın kulak tüy bile olmayan minik bir harcamayı bahane ederek Ekrem İmamoğlu‘nu yıpratacağınızı düşüyorsanız VALLİHİDE BİLLLAHİDE Yanılıyorsunuz.
İmamoğlu bu seyahati İtalya’da makarna yemek için yapmadı dostlar. İstanbul’un tanıtımı için çok önemli olan bir imza töreni için yaptı.
İKTİDARIN GAZETECİLERİ MAALESEF SOKAKLARDAN VE HALKIN GÜNDEMİNDEN KOPUKSUNUZ…
Bu satırların yazarı olarak iddia ediyorum son 13 yıldır İstanbul’un 39 ilçesinde yüz binlerce seçmen ile gündem ve siyaset içerikli yaptığım röportajlardan 12.000 ‘den fazla video üretmiş durumdayım.
Dolayısıyla sokağın nabzını ve halkın gündemini benden fazla takip ettiğini söyleyen kim varsa her zeminde kendileri ile tartışmaya hazırım.
ALLAH aşkına İBB başkanı ihaleye fesat mı karıştırdı ?
10 milyon dolarlık ihaleyi 20 milyon dolara mı verdi ?
AKP’li vekil Mehmet Metiner’in Allah bize önce akrabalarına iyilik yapın diyerek İBB’ye ailesinden işe adam mı yerleştirdi ?
Kendisine veya yakınlarına menfaat sağlayarak iş yaptı diyemediğiniz için sayın Erdoğan’ın 22 yıldır yaptığı ki yapılması da lazım,gazetecilerimizin,iş insanlarımızın,devlet büyüklerimizin uçakları ile yurt dışı iş gezilerine katılmaları kadar faydalı bir şey yoktur.
İBB’ de hata eksik günah kusur bulmak için FİNK atan müfettişleriniz bir şey bulamadıkları için başkan İmamoğlu’nun açık ve şeffaf olarak her şeyi halkın gözü önünde yaptığı 73 kişilik İtalya seyahati üzerinden yıpratmaya çalışmak size ve ülkeye bir şey kazandırmaz.
Neymiş efendim İBB başkanı neden Roma’ya uçak tutup gitti,neden lüks otelde kaldı, bunlar tartışma konusu olacak şeyler mi yahu ?
İmamoğlu Roma’ya deve ile mi gitsin ? Gidip Amanda’nın pansiyonunda mı kalsın ?
Bırakın bu işleri HÜKÜMETİN yanlış siyasi ve ekonomik politikaları sonucu Londra başta olmak üzere yurt dışı SİYONİST Para baronlarına giden sermayemizin yurt dışına kaçmasına zemin hazırlayan hükümete bir şey diyemeyen bazı kalemşör meslektaşlarımızın İmamoğlu’nu Roma seyahati üzerinde yıpratmak için bir kampanya başlatmaları işe yaramayacaktır.
Ülkenin ekonomisini düşünüyorsanız meşhur 5.’li Holdingler için defalarca çıkarılan vergi aflarını konuşun…