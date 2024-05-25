Son bir kaç gündür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunlarının İstanbul’da yapılması adına imza töreni için İtalya’nın Roma kentine 45’i basın mensubu toplam 73 kişilik heyet ile yaptığı seyahat üzerinden yıpratma gayreti içine girildi.

Bakıyorum da Hükümet yanlısı medya ve geziye davet edilmeyen bazı meslektaşlarımız davet edilmedikleri için gereksiz bir gönül koyma yoluna giderek işi sulandırmanın gayretine girdiler.

Ekrem İmamoğlu 5 yılda ilk kez İstanbul adına imza attığı güzel bir iş için gazeteci meslektaşlarımız ile beraber Roma’ya gitti.

Vay efendim tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir ortamda sen nasıl uçak kiralar İtalya ya gidersin ?

Ne yapsın başkan deve ile mi gitsin ?

Bir hırka bir lokma diyerek tek başına garip bir şekilde gidip imza atıp mı gelsin ?

Sayın Reisi cumhurumuz yurt dışına gidince CHARTER uçakla mı gidiyor ?

EY İktidar medyası siz Erdoğan’a helal olan çalışmaları Dünyanın en büyük Belediyelerinden birisi olan İstanbul’un başkanına helal görmedikçe sandıkta fark yiyorsunuz …

Siz İstanbul’un yararına olan 45’i basın mensubu,toplam 73 kişilik heyet ile yapılan İtalya - Roma iş gezisi için İBB ‘nin devasa bütçesi içinde Devede bırakın kulak tüy bile olmayan minik bir harcamayı bahane ederek Ekrem İmamoğlu‘nu yıpratacağınızı düşüyorsanız VALLİHİDE BİLLLAHİDE Yanılıyorsunuz.

İmamoğlu bu seyahati İtalya’da makarna yemek için yapmadı dostlar. İstanbul’un tanıtımı için çok önemli olan bir imza töreni için yaptı.

İKTİDARIN GAZETECİLERİ MAALESEF SOKAKLARDAN VE HALKIN GÜNDEMİNDEN KOPUKSUNUZ…

Bu satırların yazarı olarak iddia ediyorum son 13 yıldır İstanbul’un 39 ilçesinde yüz binlerce seçmen ile gündem ve siyaset içerikli yaptığım röportajlardan 12.000 ‘den fazla video üretmiş durumdayım.

Dolayısıyla sokağın nabzını ve halkın gündemini benden fazla takip ettiğini söyleyen kim varsa her zeminde kendileri ile tartışmaya hazırım.

ALLAH aşkına İBB başkanı ihaleye fesat mı karıştırdı ?

10 milyon dolarlık ihaleyi 20 milyon dolara mı verdi ?

AKP’li vekil Mehmet Metiner’in Allah bize önce akrabalarına iyilik yapın diyerek İBB’ye ailesinden işe adam mı yerleştirdi ?

Kendisine veya yakınlarına menfaat sağlayarak iş yaptı diyemediğiniz için sayın Erdoğan’ın 22 yıldır yaptığı ki yapılması da lazım,gazetecilerimizin,iş insanlarımızın,devlet büyüklerimizin uçakları ile yurt dışı iş gezilerine katılmaları kadar faydalı bir şey yoktur.

İBB’ de hata eksik günah kusur bulmak için FİNK atan müfettişleriniz bir şey bulamadıkları için başkan İmamoğlu’nun açık ve şeffaf olarak her şeyi halkın gözü önünde yaptığı 73 kişilik İtalya seyahati üzerinden yıpratmaya çalışmak size ve ülkeye bir şey kazandırmaz.

Neymiş efendim İBB başkanı neden Roma’ya uçak tutup gitti,neden lüks otelde kaldı, bunlar tartışma konusu olacak şeyler mi yahu ?

İmamoğlu Roma’ya deve ile mi gitsin ? Gidip Amanda’nın pansiyonunda mı kalsın ?

Bırakın bu işleri HÜKÜMETİN yanlış siyasi ve ekonomik politikaları sonucu Londra başta olmak üzere yurt dışı SİYONİST Para baronlarına giden sermayemizin yurt dışına kaçmasına zemin hazırlayan hükümete bir şey diyemeyen bazı kalemşör meslektaşlarımızın İmamoğlu’nu Roma seyahati üzerinde yıpratmak için bir kampanya başlatmaları işe yaramayacaktır.

Ülkenin ekonomisini düşünüyorsanız meşhur 5.’li Holdingler için defalarca çıkarılan vergi aflarını konuşun…

5 SENE İÇİNDE İSTANBUL’DA 3 SEÇİM KAYBETMİŞSİNİZ BİZ NEREDE HATA YAPTIK SORUSUNU SORUP CEVABINI ALACAĞINIZA İMAMOĞLU AŞAĞI İMAMOĞLU YUKARI BIRAKIN BU BASİT YIPRATMA OYUNLARINI BİLİMSEL DÜŞÜNÜN LÜTFEN…

Hükümetin bütün baskılarına rağmen Ekrem İmamoğlu 5 sene içinde 3 kez seçimi kazanmış bu başarıyı takdir edip kutlayacağınız yerde şark üçkağıtçılığı yapma gayetine girmenizin sokakta karşılığı YOK…

İstanbul halkı başta olmak üzere Türk,Kürt,Arap,Laz,Çerkez ,Roman,özetle bu topraklarda yaşayan herkes İmamoğlu’nun liderliğini satın almış durumda .

İktidara ve onu körü körüne destekleyen medya mensuplarına minik bir tavsiye ile yazımı bitireyim.

Büyüklerimiz başlarına ir felaket veya musibet geldiği zaman onu bunu suçlamak yerine acaba biz nerede hata yaptık da bu felaket veya musibet başımıza geldi sorusunu kendilerine sorup cevabını bulup kendilerini düzeltiyorlardı.

Ama AK PARTİ’ yi savunacağız diyerek gerçeklerden kopan medya mensuplarından kimseye fayda gelmez.

İmamoğlu bu şekilde mütevazi olmaya devam ettiği ve halkın neye ihtiyacı varsa onu yaptığı sürece halkın desteği hep yanında olacaktır.

Her gün bir ilçede halkın nabzını tutan bir basın mensubu olarak şu an halkın içinde olan ve onun dertleri ile dertlenen ender siyasetçilerin başında hiç şüphe yok ki İmamoğlu’nun olduğunu yaptığım sokak röportajlarında açık ve net bir yaptığım röportajlarda görüyorum .

Nasip olursa bu yaz 20 ilimizi gezerek orada da halkımıza İmamoğlu ile alakalı sorular sorarak ülke genelinde başkan’a nasıl bir ilgi ve alaka olduğunu ölçmeye ve öğrenmeye çalışacağım inşallah.

SON SÖZ Bu halk İmamoğlu’nu gözünde ve gönlünde nadir bir yer koymuş durumda.

O aynen şu an olduğu gibi halk odaklı çalıştığı sürece kimse halkın bu ilgi ve alakasını yok edemeyecektir.

Çünkü CİN artık lambada çıktı bir kez.

İstanbul Times – Hüseyin ÇETİNER – 25.05.2024