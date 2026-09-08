31 MART 2024’DE ÜSKÜDAR’DA CHP,28, CUMHUR İTTİFAKI İSE 14 MECLİS ÜYESİ KAZANMIŞTI

4 Eylül 2026’da Meclis seçimine bir gün kala CHP’li 3 meclis üyesi tutuklanarak gözaltına alındı.

Aynı zamanda meclis üyesi olan Başkan Sinem Dedetaş ile beraber tutuklu sayısı 4’tü.

Kent uzlaşısından dolayı bir tutuklu meclis üyesi tahliye edildiği halde göreve iade kararı verilmediği için oy kullanamadı.

Bir tutuklu meclis üyesi serbest bırakıldı. Ancak başkan ile beraber oy kullanması engellenen 2 meclis üyesi ile beraber 3 kişi cezaevinde olduğu için oy kullanmadı.

Belediye Meclis seçimine 1 gün kala haklarında değişik gerekçeler ileri sürülen 4 CHP’li meclis üyesi bir şekilde Ak Partiye transfer edildi.

Bu durumun yaşamın doğal akışına uygun bir şey olmadığı ifade ediliyor.

Bugün yapılan seçimde CHP ve Yeni Parti üyesi olan 2 kişinin adli makamların teşviki ile olduğu iddia edilen bir şekilde Ak Parti adayına oy vererek Üsküdar Başkan vekilliği seçimini Ak Parti’nin kazanmasını sağladılar iddiaları var.

Bugün (08.09.2026) Üsküdar Belediye Meclis seçiminde transferler ile berber CHP Yeni Parti Meclis üyesi sayısı 21 ,Ak Parti’nin sayısı 21 idi. Ancak yapılan gizli oylama ile CHP Yeni Parti adayı 19 Oy alırken Cumhur ittifakı adayı 23 oy alarak Üsküdar Belediye bakan vekili oldu.

HALKIN VERDİĞİ OY İLE 28 MECLİS ÜYESİ ÇIKARAN CHP - YENİ PARTİ 14 MECLİS ÜYESİ ÇIKARAN CUMHUR İTTİFAKI NASIL 2.5 SENE SONRA 23 OY İLE BAŞKAN VEKİLLİĞİNİ KAZANMASI ANLAŞILABİLMİŞ DEĞİL…

İŞTE 31 MART 2024’DE ÜSKÜDAR BELEDİYE SEÇİM SONUÖLARI ŞU ŞEKİLDE OLMUŞTU

CHP Adayı Sinem Dedetaş % 49.9 İle 157.605 oy alarak Mevcut başkan Ak Parti adayı Av. Hilmi Türkmen ise % 42.37 ile 133.814 oy alarak 23.791 az oy alarak seçimi kaybetmişti.

515 bin nüfusu ve 400 binden fazla seçmeni olan Üsküdar halkının iradesi ne tür menfaatler ile ayartıldığı belli olmayan 4 meclis üyesinin karası Üsküdar halkını temsil edemez.

CHP VE YENİ PARTİ AK PARTİNİN GÜNDEMİNİN PEŞİNE TAKILMAK YERİNE KENDİ GÜNDEMİNİ NE ZAMAN BELİRLEYECEK ?

CHP Ve Yeni Parti Yapılan başkan vekilliği seçimlerine katılmayıp hemen biri Yenikapı da diğeri Maltepe’de olmak üzere İstanbul Halkı 1 veya 8 Kasım 2026’da İBB’de ve 39 ilçede seçim istiyor. Diyerek halkın taleplerini en net ve üst perdenden dillendirmesinden başka çare yoktur.

Bugün Üsküdar, Yarın Eyüpsultan,diğer Gün Sancaktepe bir diğer gün de İBB’ye aynı şeyin yapılmasını neden bekliyorsunuz ?

Ey CHP ve Yeni Parti Artık Başkan vekilliği seçilertine katılmak için zaman harcamayın.

Bugün itibari ile CHP’den seçilen 9 Belediye başkanlığınız Ak Partiye geçti.

Kaybettiğiniz İstanbul anakent ve 39 ilçede hemen seçim istemekten başka çareniz kalmıştır.

Üç baktı kadar Yargıtay AHMAK davasına karar verecek. Eğer Yargıtay İstinafın kararını onarsa bugün Üsküdar’da olan ne ise aynısının daha büyüğünün İBB’ye yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

YENİ PARTİ İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK AK PARTİ KAZANMADI

Kartal Adliyesi ve İstanbul Valisi Davut Gül kazandı diyerek Üsküdar’da açıklama yaptı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI İSE ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

Dördüncü turda; CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e iki oy gelmiş oldu.

Kullanılan oy: 42

Cumhur İttifakı: 23

CHP/Yeni Parti: 19

Üsküdar’da 21 CHP’li/Yeni Partili meclis üyesi, 21 Cumhur İttifakı meclis üyesi bulunuyor.

BU İŞ BÖYLE GİTMEZ İSTANBUL HAKLI İSYANDA HEMEN SEÇİM

İstanbul Halkı seçmediği kişiler tarafından yönetilmek istemiyor. Başta Yeni Parti ve CHP olmak üzere bütün muhalif partiler 1453’de ilk şehremini olan Hızır beyden bu yana İstanbul’un seçilmiş başkanlarına karşı akla hayale gelmeyen bir baskı var.

İstanbul halkı ancak bu kaostan en kolay çıkış yolu asıl patron halkın hakemliğine gitmektir. Haydi İstanbul İBB ve 39 İlçede hemen 1 veya 8 Kasımda seçime gitmek.

Halk iktidara ya benim 31 Mart 2024’de seçtiğim bütün başkanları göreve iade et yada onların suçu boylarını aşmış ise asıl patron benim. Benim sandıkta kararımı vermem için sandığı önüne getir diyor.

4 Meclis üyesi ayartarak kimse 515 bin nüfuslu Üsküdar halkının iradesine İPOTEK koymaz.

Hele hele 16 milyon Nüfuslu İstanbul ‘da bulunan 12 milyon seçmenin oy kullandığı 4 milyon 300 bin seçmenin oy verdiği İmamoğlu yerine yine transfer edilen 3/5 meclis üyesinin karası ile halkın iradesine İPOTEK koymaya aklından geçirmesin artık.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)