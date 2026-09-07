HİLAL VE ÖMER’İ MUTLU GÜNÜNDE AİLE DOSTLARI YALNIZ BIRAKAMDI

Saadet Partisi genel başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul milletvekilleri Mustafa Kaya ve Birol Aydın telgraf gönderdiler.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy gönderdiği çelenk ile genç çiftleri yalnız bırakmadı.

Zeytinburnu Belediye başkan yardımcısı Av. Safet Öz, Ak parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya. HÜDA PAR Zeytinburnu İlçe Başkanı Naif Damar.

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı İsmail Çelebi, İş insanı Süleyman Uluocak,başta olmak üzere çok sayıda seçkin kişi katıldı.

İstanbul Times Gazetesi ve TV olarak Hilal ve Ömer’e mutluluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)