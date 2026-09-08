Ak Parti bugün ise muhalefet belediye başkanlarını silkeleyin diyor. İmamoğlu kazansa bile İBB Meclis çoğunluğu ve hükümeti biz yönetiyoruz o kazansa bile biz onu TOPAL ördek yapacağız sözleri Cumhurbaşkanı ve Ak parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında açık seçik Çamlıca camisinin bahçesinde söylendi.

İstanbul Times Haber Merkezi

31 Mart 2024’de Beykoz’u Hangi parti kazandı CHP şu an hangi parti’ nin başkan vekili iş başında AK PARTİ’ nin.

Bayrampaşa’yı kim kazandı CHP, Ak Parti ne yaptı etti meclis üyesi tutuklaması ve transferi ile başkan vekilliğini aldı.

CHP’li seçmenden oy alıp seçilen Tuzla Belediye başkanı Eren Ali Bingöl , Çekmeköy Belediye başkanı Organ Çerkez, Şile belediye başkan vekili Sacit Terzi hangi gerekçe ile Ak Parti’ye geçtiği meçhul ?

Durup dururken bir gece Evraka Evraka yani buldum buldum hizmet yapacağım partiyi buldum bu da Ak Parti demediler galiba.

Esenyurt ve Şişli CHP’li başkanların yerine neden Kayyım atandı ?

Üsküdar halkı 30 sene sonra CHP’ye şans vererek başkanlığı 24 bin oy farkı ile nerede ise % 50 ile CHP adayı Sinem Dedetaş’a oy verdi.

Daha hiçbir suçu sabit değil iken silkeleyin sözünüz gereği soyut ifadeler ile kollarına polis takıp zindan’ a gönderirken bir memur olan Melih Gökçek ve evlatları Almanya’da 480 milyon dolara AVM almak için pazarlık yaparken yakalandı iddiaları var.

Melih Gökçek'i davet ederek CHP'li başkanları şafak operasyonu ile tutuklamak çifte standart değil mi ? Melih bey falan gün filan saatte uygun bulursanız ifadeye gelir misiniz diye davetiye göndereceksiniz. Öte yandan yeni ameliyattan çıkan kadın bir belediye başkanı olan Sinem Dedetaş’ın kollarına polis takıp zindan’a atacaksınız bu böyle olur mu Allah aşkına ?

Destek verdiğiniz parti fark etmeksizin lütfen düşünün Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmadan bir gün önce Aydın belediye başkanı Özlem Çerçioğlu gibi ben Ak Parti’de Üsküdar’a daha çok hizmet ederim deyip Ak Parti’ye geçme kararı verseydi toplumun % 99’u tutuklanmaz aksine övgüler ile el üstünde tutulur diyorken hangi demokrasi ve adaletten bahsedeceğiz ?

Peki Sinem Dedetaş’ın tutuklanıp hapse atılması Ak Partiyi durdurdu mu hayır aksine hızlandırdı.

Nasıl olduysa oldu ilk olarak birden bire 4 CHP’li meclis üyesinin Üsküdar’a hizmet etmek için partilerinden istifa edip Üsküdar başkan vekilli seçimine saatler kala Ak Partiye transfer oldular.

Bu da yetmedi 3 CHP’li meclis üyesi seçime saatler kala gözaltına alındı.

05.09.2026’da Yeni Parti ve CHP meclis üyeleri tutuklu oldukları için oy kullanamayacakları için seçime katılmadı.

Çoğunluk olmadığı için seçim 08.09.2026 tarihine kaldı. Ak parti yaptığı transfer ve tutuklamalar ile CHP- Yeni Parti ile meclis üyeleri ile eşit duruma getirdi. Bu durum hayatın olağan akışına uygundur diyen varsa çıksın ortaya ?

08.09.2026’da yapılan seçimde başkan vekilliğini … parti adayı ….. ….. kazandı.

Şu an herkes İstanbul’un 39 ilçesinde CHP’nin 31 Mart 2024’de kazandığı 26 belediyenin nerede ise yarıdan fazlası MURDAR olmuş durumda.

Yani halkın oy verip başkan yaptığı 26 ilçe belediye başkanının yarıdan fazlası ama öyle ama böyle görevinin başında değil. Böyle adalet böyle demokrasi olur mu hiç ?

Bayrampaşa, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Şile ve son olarak Üsküdar Belediye başkan vekillikleri, Tuzla Ve Çekmeköy Belediye başkanları Ak Partiye geçince Adalete olan güven mi artı ? Enflasyon mu düştü ? Emekli ve asgari ücretlinin maaşı mı arttı ?

Eğitim’de kalite mi arttı kısaca bu durumun halka artısı ne oldu ?

Bu çağda bu devirde Esenyurt ve Şişli’ye kayyım atamak kabul edilebilir mi ? Ama ne yazık ki 1.5 sendir hükümetin atadığı 2 kaymakam kayyım bu ilçeleri hükümetin yani Ak Partinin direktifleri duğrultusunda bu iki ilçede Ak Parti adına başkanvekilliği yapıyor kim bu adaletli ve demokratik diyebilir ?

Yani 31 Mart 2014’de yapılan seçimde 26 CHP belediye başkanlığını kazanmıştı.

Transfer ve diğer saiklerle bu 26 belediye’nin içinde 9 tanesi bir şekilde Ak Parti’li kişiler tarafından yönetilecek.

Ak Parti bu kadarı ile yetinmeyecek gibi görünüyor. Nasılsa güç bende yaptığım yanıma kâr kalıyor mantığında hareket ettiği için daha önce Bayrampaşa’da, olan işin aynısı bugün Üsküdar’da oluyor. Yarın nerede olacağı ile alakalı elimizde ilçe belediye isimleri var ama biz onları vermeyeceğiz.

31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinde CHP’nin kandığı 26 ilçenin 9’u Ak Parti’nin ekine geçti.

Bir çoğu da seçilmiş başkanlar yerine CHP’li Meclis üyelerinin başkan vekilliği yaptığı kişiler tarafından yönetiliyor.

Bu durumun sürdürebilir mi sürdürülemez mi olduğuna zaman karar verecek ama sanki Ak Parti için iyi olmayacağı izlenimi sokaktaki vatandaşın gözünde okunuyor gibi geliyor.

Sokar röportajı yaptığımız seçmen mademki bu şekilde CHP’nin belediyeleri elinden alınacaksa neden seçim tiyatrosu yapıyoruz diyorlar ?

Ak Parti önce küçük Turp diyerek halkın seçimde oy verip başkanlığı vermediği CHP’li belediyeleri bir bir ele geçirmeyi kazanç görüyor.

Böyle bir demokrasi anlayışı olabilir mi ?

Üsküdar’dan sonra sıra İBB’den mi demek yanlış olmaz. Şu an Yargıtay’ın karar aşamasında olan AHMAK davasında cezası onanırsa mevcut yaslara göre İBB’de de 311 meclis üyesi yeni başkanına seçecek.

Ak Parti aylardır İBB meclis üyesi sayısı için ince bir hesap yaprak Yargıtay İmamoğlu’nun cezasını onarsa İBB’de bugün Üsküdar’da olanın aynısı olacak demek müneccimlik değildir. Her şey yasa kanun değildir. Yerel Yönetimler yasası çıkarken bugün İBB’de yaşanan ortada olsaydı kesinlikle böyle bir şey olmazdı diyenler çok.

Ak Parti 3 Y (Yasaklar, Yalanlar ve Yoksulluk) ile mücadele ederek iktidar olduğunu çoğu kişi biliyor. Şu an bu 3 Y’nin tersine ilerlediğini pratikte görmek mümkün.

31 Mart 2024’den bu yana tam 2.5 sene geçmiş.

Yani Mart 2029’da yapılacak olan yerel seçimlere 2.5 sene kalmış. Ak partili bir başkan vekili 2,5 sene CHP’den çıkan ilçeleri yönetse ne olacak ? Şu an ülkede olağan üstü şeyler yaşanıyor.

İstanbul başta olmak üzere bir çok belediye halkın seçtiği başkanlar tarafından yönetilmiyor.

Yani seçmen iradesi şu an temsil edilmiyor. Tutuklanan ilçe belediye Başkanları yerine meclis üyeleri içinde vekillik seçimi yapılırken bir çok

Sıkıntı yaşanıyor.

Son günlerde işte efendim İmamoğlu’nun AHMAK davası yerel ve İstinaf’ ta LEHİNE sonuçlanmıştı.

Şu an son kararı verecek merci olan Yargıtay’da bu saçma sapan davada İmamoğlu’nu suçlu bulur ve dosya’ yı onaylarsa İBB’de bu sefer başkanlık düştüğü için 300 küsür İBB Meclis üyesinin katılacağı bir belediye başkanlık seçimi olacak.

CHP’nin adayı İmamoğlu 31 Mart 2024 yerel yönetim seçiminde 1 milyon’ dan fazla oy farkı ile en yakın rakibi Ak Parti adayı Murat Kurum’a karşı açık ara bir fark ile seçimi kazandığı halde 3-5 meclis üyesi transferi ve rakibinizin meclis üyelerini tutuklatarak zorla anti demokratik ve doğal olmayan yollarla başkanlığı kazansanız elinize ne geçecek ?

Tabi Ak Parti’nin hesabı nedir ne değildir bilmemiz mümkün değil.

Ama 2.5 sene içinde biri genel diğeri ise yerel olmak üzere 2 seçime elimde İstanbul’un bir çok ilçesi ve İBB olursa seçime daha avantajlı girebilirim düşüncesinde olduğunu düşündüğünü tahmin etmek zor değil.

Ama sokaktaki seçmenin buna sıcak bakmadığını 7.000 sokak röportajı yapan bir medya grubu olarak Ak Partiye bunu bir kez daha hatırlatalım.

Allah aşkına sandık da kazanamadığınız 8 Belediyeyi şu an detayına girmek istemediğimiz yol ve yöntemler ile CHP’nin elinden almanın Ak Partiye sandıkta yarar sağlayacağını düşünen var mı tabi bundan sonra artık seçim olacaksa ?

31 MART 2029’A 2.5 SENE VAR SİYASİ GÜCÜNÜZ İLE CHP’DEN ALDIĞINIZ BELEDİYELER SİZE KAZANÇ DEĞİL ZARAR GETİRECEK DEMEDİ DEMEYİN…BU HAREKETLER ERDOĞAN’IN 50 YILLIK MÜCADELE İLE GEÇEN SİYASİ GEÇMİŞİNE BÜYÜK BİR DARBE VURUYOR…

19 Mart 2025’den bu yana fanatik Ak Partili seçmenin dışında hizmet için Ak Partiye oy veren büyük bir seçmen kitlesi CHP’li başkanlarına karşı yapılanların doğru ve adil olmadığını her ortamda söylüyor.

-Ak Parti Bağ Kur’luya Verdiği 7200 gün ile emekli sözünü yerine getirsin

-Bir gün ile kademeli emekliği kaçıranlara 17 yıl daha çalışacaksınız demek adil değil kademeli emekliliği hemen getirin.

-Emekliyi ve asgari ücretliyi perişanlık demek olan düşük maaştan kurtarın

-Adalet’e güveni yeniden sağlayın

-Eğitimi düzeltin

-Ekonomiyi halkın mallarına el koyarak düzeltemezsiniz

-Rakiplerinizin haklarında yargı kararı yok iken sizin atadığınızı içişleri ve adalet bakanlarının kararları ile hapse atmaktan vaz geçilirse ülke için iyi olur…

-Halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak ortam oluşturulmazsa ne enflasyon düşer ne geleceğiz dedikleri halde Ülkenin Bunak Trump ile kanka olduğunu gören Çin Otomotiv devi CHERY ve BYD ülkede fabrika kurmaktan vaz geçti.

-Venezuela petrollerine el koymak için gece baskını ile onursuz bir şekilde devlet başkanı MADURU ve eşini kaçırıp New York sokaklarında şempanze gibi gezdirip halka gösteren bir HAYDUT ile yol yürümek eninde sonunda hem ALLAH hem de kul indinde doğru bir şey değildir.

Aslında yazacak çok şey var ama artık içimden yazmak da gelmiyor. Çünkü hak, hukuk adalet değil orman kanunları geçerli dünyada ve ülkelerde.

Haydut Trump hangi yasa ve kanun ile gece baskını ile bağımsız bir devletin başkanını kaçırdı.

Aylardır medeni olduğunu söyleyen ülkelerin hangisi bu kadar da olmaz dedi ?

İşte bundan dolayı orman kanunları geçerli, kimin eli maşalı ise rakibinin ağzını burnunu kırarcasına hareketler eziyor ve dediğini yapıyor.

Battı kalık yan gider. Keşke hiçbir şeye kafa takmasam. Falan yemek filan tatlı nerede daha iyi deyip laylay lom bir kişi olmayı şu an çok isterdim.

MUHALEFET Yetersiz, İktidar KORKUSUZ. Bu işin sonu nereye varacak KİMSE BİLMİYOR.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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