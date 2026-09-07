AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Belediye Meclisi’nde yaşanan gelişmeler ile 8 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Sarıcaoğlu, Cumhur İttifakı grubunun 7 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Meclisi toplantısına katılmama kararı aldığını açıkladı.

Üsküdarlıların kentsel dönüşümden yol bakımına, temizlik hizmetlerinden yeni yatırımlara kadar birçok alanda hizmet beklediğini belirten Sarıcaoğlu, belediye yönetimini yaklaşık 10 milyar liralık borç, siyasi krizler ve hizmet eksikliği üzerinden eleştirdi.

“Bu durumu protesto ediyoruz”

Bugünkü Belediye Meclisi gündeminde Üsküdarlıların hayatını kolaylaştıracak bir çalışma bulunmadığını savunan Sarıcaoğlu, “Bugüne kadar olduğu gibi, bugün de Meclisin gündeminde Üsküdarlı komşularımızın hayatını kolaylaştıracak, kentsel dönüşümü hızlandıracak, gençleri ve çocukları mutlu edecek hiçbir çalışma bulunmuyor. 29 aydır bununla mücadele ediyoruz. Üsküdar Belediye Meclisi’nde Üsküdar’a hizmet konuşulmuyor” diye konuştu.

Sarıcaoğlu, “Böyle bir ciddiyetsizliğin içinde bulunmak istemiyoruz ve bu durumu protesto ediyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz tavır, Üsküdar’a daha iyi hizmet edilmesi gerektiğini vurgulama tavrıdır” ifadelerini kullandı.

“21 meclis üyemizle eksiksiz yerimizi aldık”



5 Eylül Cumartesi günü yapılması planlanan Belediye Başkan Vekilliği seçimini hatırlatan Sarıcaoğlu, Cumhur İttifakı'nın 21 meclis üyesinin tamamının toplantıya katıldığını söyledi.

CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin toplantıya katılmaması sonucu gerekli çoğunluğun oluşmadığını ve seçimin yapılamadığını belirten Sarıcaoğlu, CHP yönetimini eleştirdi.

Sarıcaoğlu, “Cumhur İttifakı olarak 21 meclis üyemizle eksiksiz şekilde yerimizi aldık. Beylikdüzü merkezli kayyım heyeti, vicdanlı meclis üyelerinin tavırlarından korktuğu için seçime katılmama kararı aldı. Gerekli çoğunluğun oluşmasını engelleyerek Belediye Başkan Vekilliği seçiminin yapılmasına mâni oldular” dedi.

“Üsküdar Belediye Meclisi, siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir” diyen Sarıcaoğlu, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk başkan vekilliği seçiminde de meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğini öne sürdü.

Sarıcaoğlu, “İlk seçimde Meclis üyelerinin iradesini gasp eden Beylikdüzü merkezli kayyım heyeti, ikinci seçimde de vicdanlı Meclis üyelerinin Meclise gelmesini engelleyerek seçimin yapılmasına mâni oldu” ifadelerini kullandı.

“Yarın 21 meclis üyemizle Belediye Meclisinde olacağız”

Üsküdar Belediye Meclisi'nin 8 Eylül Salı günü Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere yeniden toplanacağını hatırlatan Sarıcaoğlu, Cumhur İttifakı'nın seçime tam kadro katılacağını açıkladı.

Sarıcaoğlu, “Buradan bütün Üsküdarlı hemşehrilerimize açıkça ifade ediyoruz: Cumhur İttifakı olarak yarın 21 meclis üyemizle Belediye Meclisinde olacağız” dedi.

Meclis üyelerine de çağrıda bulunan Sarıcaoğlu, “Biz kapalı kapılar ardında kurulacak hesaplara değil, Meclisin hür iradesine güveniyoruz. Vicdanlı meclis üyelerinin hiçbir baskı altında kalmadan, vicdanlarıyla ve Üsküdar’ın geleceğini düşünerek oy kullanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Hiçbir siyasi partinin meclis üyelerinin iradesini kendi iradesi olarak göremeyeceğini vurgulayan Sarıcaoğlu, “Meclis üyeleri her şeyden önce Üsküdar halkına karşı sorumludur. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün meclis üyelerimizi, hiçbir baskıya boyun eğmeden yalnızca vicdanlarının ve Üsküdar halkına karşı taşıdıkları sorumluluğun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üsküdar'ın kaybedecek bir günü daha yok”

Üsküdar’da yeni bir dönemin başlamasını istediklerini belirten Sarıcaoğlu, belediyenin enerjisinin soruşturmalar, siyasi krizler ve Belediye Meclisi’ndeki tartışmalarla harcanmaması gerektiğini söyledi.

Sarıcaoğlu, “Üsküdarlı komşularımız belediyesinden hizmet bekliyor. Gençlerimiz geleceklerini kurabilecekleri bir Üsküdar istiyor. Esnafımız yanında duran bir belediye istiyor. Ailelerimiz çocuklarının huzurla yaşayacağı bir Üsküdar istiyor. Mahallelerimiz yatırım bekliyor. Üsküdar’ın kaybedecek bir günü daha yok” dedi.

Açıklamasını yarın gerçekleştirilecek seçime ilişkin mesajıyla tamamlayan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı olarak irademiz de tavrımız da açıktır. Meclisin iradesine sahip çıkacağız. Üsküdar’ın itibarına sahip çıkacağız. Üsküdarlının emanetine sahip çıkacağız. Bizim çağrımız kavga değil, gerilim değil. Bizim çağrımız demokrasinin, hukukun ve Üsküdar halkının iradesinin gereğinin yerine getirilmesidir.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)